Australian Open: Τεράστια Σάκκαρη, απέκλεισε το Νο11 του κόσμου και πέρασε στις «16»

Τεράστια πρόκριση στις «16» του Australian Open πήρε η Μαρία Σάκκαρη!

Η Ελληνίδα τενίστραι κέρδισε το Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης, την Αμερικανίδα Μάντισον Κις, με 2-0 σετ και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει ένα από τα φαβορί για την φετινή κατάκτηση του τροπαίου, την Τσέχα Πέτρα Κβίτοβα!

Η Σάκκαρη πήρε και τα δύο σετ με το ίδιο σκορ (6-4, 6-4), σε ένα παιχνίδι που κράτησε 1 ώρα και 15 λεπτά. Το Νο23 της παγκόσμιας κατάταξης, έκανε 4 μπρέικ στο σερβίς της αντιπάλου της, με αποτέλεσμα να έχει ασφαλή προβάδισμα. Στο δεύτερο σετ, παρά την πίεση από την Κις, φιναλίστ του τελικού του US Open το 2017, η Σάκκαρη κράτησε το σερβίς της και πήρε μία σπουδαία πρόκριση. Με αυτή την πρόκριση, έγινε η πρώτη Ελληνίδα μετά την Δανιηλίδου το 2005, που φτάνει ως τον τέταρτο γύρο του πρώτου γκραν σλαμ της χρονιάς.

Sakkari Sensation 🙌@mariasakkari knocks out 10th seed Madison Keys 6-4 6-4 to advance to her first #AusOpen fourth round and become the first Greek woman to make the second week at a Grand Slam since Eleni Daniilidou (2005 #Wimbledon) 🇬🇷#AO2020 pic.twitter.com/fs4CrdlV9f