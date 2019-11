ATP Finals: Εκπληκτικός ο Τσιτσιπάς, κέρδισε 2-0 τον Ζβέρεφ και πέρασε στα ημιτελικά [βίντεο]

Φοβερός ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Λονδίνο!

Σε τρομερή κατάσταση ο Στέφανος Τσιτσιπάς, δεν έβλεπε τον Σάσα Ζβέρεφ και με 2-0 σετ πήγε στον ημιτελικό του ATP Finals, δείχνοντας πανέτοιμος για κάτι σπουδαίο στο Λονδίνο! Με μια νέα σπουδαία εμφάνιση, ο Έλληνας τενίστας «καθάρισε» τον Ζβέρεφ με 6-3, 6-2 και σε συνδυασμό με τη νίκη του Ναδάλ επί του Μεντβέντεφ το απόγευμα, εξασφάλισε τη θέση του στα ημιτελικά των ATP Finals.

Και δείχνει ότι έχει την ψυχολογία και το μομέντουμ για να πετύχει κάτι σπουδαίο στο φινάλε της σεζόν. Ετσι, πλέον ο Τσιτσιπάς θα διεκδικήσει μια θέση σους δύο κορυφαίους της χρονιάς.

Loving the London life 🙌⁰⁰@StefTsitsipas beats Zverev to record his second win from two matches at his maiden #NittoATPFinals! pic.twitter.com/rDTJjwpBnz — Tennis TV (@TennisTV) November 13, 2019

Το ματς ξεκίνησε με τους δύο αθλητές να διατηρούν εύκολα το σερβίς τους. Ο Ζβέρεφ ήταν δημιούργησε πρώτος τις συνθήκες για να σπάσει το σερβίς του Τσιτσιπά, σε αντίθεση με τον Έλληνα τενίστα που στην πρώτη του ευκαιρία το έκανε και στη συνέχεια κράτησε το σερβίς του για να κατακτήσει το σετ με 6-3.

AWESOME performance from @StefTsitsipas 🙌



The Greek defeats Zverev 6-3 6-2 to guarantee his place in the semis at the #NittoATPFinals 👌



🎥: @TennisTV pic.twitter.com/xrewWtHWIH — ATP Tour (@atptour) November 13, 2019

Το δεύτερο σετ ήρθε ακόμα πιο εύκολα για τον Στεφ ο οποίος έσπασε δύο φορές το σερβίς του Ζβέρεφ και κάνοντας στη συνέχεια ειδική διαχείριση στο ματς έφτασε στο 2-0.

STEF SAILS INTO THE SEMIS! 🇬🇷



Debutant @StefTsitsipas defeats @AlexZverev 6-3 6-2 to reach the last four at the #NittoATPFinals 👏 pic.twitter.com/JVo9WJZx54 — ATP Tour (@atptour) November 13, 2019

Ο Ραφαέλ Ναδάλ νωρίτερα βρέθηκε να χάνει με 5-1 στο τρίτο σετ από τον Μεντβέντεβ, αλλά με τρομερή ανατροπή κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-1 και να πάρει την πρώτη του νίκη στο ATP Finals.