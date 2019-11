ATP Finals: Ο Τιμ κέρδισε τον Τζόκοβιτς- Ο Σέρβος θα παίξει με τον Φέντερερ την πρόκριση στα ημιτελικά

Ο Ντομινίκ Τιμ έκανε το 2 στα 2 στο ATP Finals του Λονδίνου και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά για πρώτη φορά στη καριέρα του.

Ο Αυστριακός μετά τη νίκη του επί του Ρότζερ Φέντερερ, κέρδισε και τον Νόβακ Τζόκοβιτς στην δεύτερη αγωνιστική του ομίλου «Μπιορν Μποργκ» και έτσι αναγκάζει τον Τζόκοβιτς μαζί με τον Φέντερερ, να μονομαχήσουν μεταξύ τους αύριο, για το δεύτερο εισιτήριο της επόμενης φάσης.

Ο Τιμ κέρδισε με 2-1 τον Σέρβο σε ένα συναρπαστικό ματς που κρίθηκε στο τάι μπρέικ του τρίτου σετ. Ο Τζόκοβιτς πήρε το πρώτο με 7-6, έχασε το δεύτερο με 6-3 και στο τρίτο οδηγήθηκαν ξανά στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Τιμ με 7-5 σκορ και 7-6 στα γκέιμς, πήρε μια σπουδαία νίκη.

