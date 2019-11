ATP Finals: «Λύγισε» στο τέλος ο Τσιτσιπάς -Ηττα με 2-1 σετ από τον Ναδάλ

Ο Ράφαελ Ναδάλ έκαμψε την αντίσταση του Στέφανου Τσιτσιπά με 2-1 σετ, στον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων του ATP Finals.

Σημειώνεται ότι ο Στέφανος είχε προκριθεί ήδη στα ημιτελικά και απλώς θα περιμένει την αναμέτρηση του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με τον Ντανίιλ Μεντβέντεφ, για να μάθει αν θα περάσει ως πρώτος (οπότε θα αντιμετωπίσει τον Ρότζερ Φέντερερ) ή ως ο δεύτερος (οπότε θα αντιμετωπίσει τον Ντόμινικ Τιμ).

Για τον Ναδάλ ήταν ματς «χωρίς αύριο» σε ένα τουρνουά που δεν έχει κατακτήσει ποτέ (ήταν δύο φορές φιναλίστ), αλλά ακόμη και με τη νίκη δεν έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή του, καθώς χρειάζεται νίκη του Μεντβέντεφ στην άλλη αναμέτρηση και μάλιστα σε αυτή την περίπτωση θα περάσει ως πρώτος στην επόμενη φάση, με τον Τσιτσιπά δεύτερο. Αντίθετα, με νίκη του Ζβέρεφ μένει έξω και περνά ο Γερμανός με τον Τσιτσιπά πρώτο του ομίλου.

