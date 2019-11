Ασύλληπτη εμφάνιση Αντετοκούνμπο και νέο ρεκόρ- Πέτυχε 50 πόντους και έδωσε τη νίκη στους Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε… θαύματα στο Μιλγουόκι και έδωσε μεγάλη νίκη στην ομάδα του επί της Γιούτα.

Ο Greek Freak για δεύτερη φορά στην καριέρα του σημείωσε 50 πόντους και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 122-118, κάνοντας ανατροπή επί των Τζαζ. Ο Αντετοκούνμπο σημείωσε 50 πόντους με 17/31 σουτ, έχοντας 3 τρίποντα και 13/19 βολές. Παράλληλα, σημείωσε ένα ακόμη double double, καθώς συγκέντρωσε 14 ριμπάουντ, ενώ είχε και 6 ασίστ, μαζί με 2 κλεψίματα και κανένα λάθος (!) σε 38:29 παιχνιδιού!

The best from The Greek Freak:



