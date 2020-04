Αρσεναλ: Στο 12,5% η περικοπή μισθών σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο

Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της Αρσεναλ συμφώνησαν σε περικοπή του μισθού τους κατά 12,5%, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος σήμερα.

«Οι μειώσεις των συνολικών ετήσιων κερδών κατά 12,5% θα τεθούν σε ισχύ αυτόν τον μήνα, με τα απαραίτητα έγγραφα να ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Άρσεναλ, η οποία προσθέτει: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι έχουμε καταλήξει σε εθελοντική συμφωνία με τους παίκτες της πρώτης ομάδας, τον προπονητή και το επιτελείο του για να βοηθήσουμε στην οικονομική υποστήριξη του συλλόγου σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή».

