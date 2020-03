Αντετοκούνμπο: Ασύλληπτη εμφάνιση με 41 πόντους και 20 ριμπάουντ στο Σάρλοτ- Νέα νίκη των Μπακς

Σχεδόν τους… μισούς πόντους των Μιλγουόκι Μπακς πέτυχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Σάρλοτ!

Ο MVP της περσινής σεζόν έκανε απίθανη εμφάνιση στην έδρα των Χόρνετς και ουσιαστικά χάρισε μόνος του τη νίκη στην ομάδα του, με σκορ 93-85. Τι έκανε ο Αντετοκούνμπο; Σε 35 λεπτά σημείωσε 41 πόντους, μάζεψε 20 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ, σε μία βραδιά που η υπόλοιπη ομάδα δεν μπορούσε να βρει εύκολα καλάθι.

Giannis Antetokounmpo in his BAG 🎒 41 PTS | 20 REB | 6 AST pic.twitter.com/PNLbmz1DF4

Αυτός είναι και ο πρώτος αγώνας στην καριέρα του Αντετοκούνμπο με τουλάχιστον 40 πόντους και 20 ριμπάουντ.

First 40/20 game of his career 😤 pic.twitter.com/WL1bGt7N42