Νίκη στην παράταση για τους Μπακς- Εχασαν τον Αντετοκούνμπο λόγω φάουλ, αλλά λύγισαν την Ουάσιγκτον

Μία πολύ δύσκολη νίκη πήραν οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Τα «Ελάφια» χρειάστηκαν να πάνε στην παράταση για να κερδίσουν τους Ουάσιγκτον Γουίζαρντς, επικρατώντας με σκορ 137-134. Εγινε συναρπαστικό παιχνίδι και μάλιστα οι Μπακς επικράτησαν χωρίς να έχουν τον Αντετοκούνμπο στα κρίσιμα σημεία. Ο Ελληνας άσος φορτώθηκε νωρίς με τρία φάουλ και στη συνέχεια, λίγο πριν το τέλος της κανονικής περιόδου, αποβλήθηκε με έξι φάουλ.

Πρόλαβε να αγωνιστεί για 25 σχεδόν λεπτά και σε αυτό το χρόνο σημείωσε 22 πόντους (8/12 σουτ, 6/8 βολές), μάζεψε 14 ριμπάουντ, ενώ είχε ακόμη 2 ασίστ, ένα μπλοκ, αλλά και 8 λάθη, σε μία μέτρια βραδιά για τα δικά του δεδομένα.

