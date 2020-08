Αντετοκούνμπο: Ιστορική επίδοση στο NBA, ασύλληπτο ρεκόρ από τον Ελληνα σούπερ σταρ [βίντεο]

Πράγματα και θαύμα έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και πήρε ξανά τους Μιλγουόκι Μπακς στις πλάτες του.

Και τους οδήγησε σε μια πολύ εύκολη νίκη για το 2-1 επί των Ορλάντο Μάτζικ στα πλέι οφ του NBA. O Greek Freak τελείωσε τον αγώνα με 35 πόντους από 10/11 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 9/12 βολές, είχε 11 ριμπάουντ, επτά ασίστ, δύο κλεψίματα και ένα μπλοκ και όλα αυτά σε κάτι λιγότερο από 31 λεπτά συμμετοχής με αποτέλεσμα να γίνει ο 4ος στην ιστορία των playoffs με μέσους όρους +30 πόντων, +15 ριμπάουντ και +5 ασίστ μετά από τα τρία πρώτα παιχνίδια μιας σειράς. Πριν από εκείνον το είχαν καταφέρει ο Γουίλτ Τσέιμπερλεϊν το 1967, ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ το 1977 κι ο Κέβιν Γκαρνέτ το 2003.

Στο τρίτο παιχνίδι με τους Ορλάντο Μάτζικ, πάντως, ο Αντετοκούνμπο έκανε κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στην ιστορία της Λίγκας, μιας Λίγκας με ηλικία επτά δεκαετιών και χιλιάδων αναμετρήσεων σε postseasons. Έγινε ο πρώτος στην ιστορία των playoffs με τουλάχιστον 35 πόντους, τουλάχιστον 10 ριμπάουντ και ποσοστό ευστοχίας άνω του 85% σε έναν αγώνα! Το κατάφερε απέναντι σε έναν υποδεέστερο αντίπαλο, ακόμη κι έτσι όμως πρόκειται για μια επίδοση που δεν είχαμε δει ποτέ στο ΝΒΑ, οπότε σίγουρα προκαλεί θαυμασμό.

Giannis is the 1st player in NBA history with at least 35 Pts, 10 Reb and 85% FG in a playoff game.