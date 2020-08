Αντετοκούνμπο: Ετοιμος για τσαμπουκά, τον συγκράτησαν [βίντεο]

Στιγμή... έκρηξης για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο αποψινό ματς των Μιλγουόκι Μπακς στο NBA.

Ο Ντόντα Χολ των Νετς έριξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ, εκείνος σηκώθηκε έτοιμος για τσαμπουκά και τον συγκράτησε ο διαιτητής.

Αναψαν τα αίματα στο ματς των Μιλγουόκι Μπακς με τους Νετς. Ο Ντόντα Χολ έσπρωξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά από διεκδίκηση και τον έριξε στο έδαφος, με τον Ελληνα σούπερ σταρ να σηκώνεται έτοιμος για καβγά. Πάντως, ένας από τους διαιτητές τον κράτησε μαζί με έναν παίκτη του Μπρούκλιν και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Δείτε τη φάση της έντασης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Things getting chippy between the Bucks and Nets pic.twitter.com/HgFcsgxdp3