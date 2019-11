Ακάθεκτος Αντετοκούνμπο: Νέο double double και ένατη νίκη σερί για τους Μπακς

Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, δυσκολεύτηκαν, αλλά πέτυχαν την ένατη σερί νίκη τους.

Επικράτησαν στην έδρα τους των Ατλάντα Χοκς με σκορ 111-102, με τον Ελληνα άσο να σημειώνει ένα ακόμη double double, έχοντας συνολικά 30 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 35 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα αγώνα.

The best of The Greek Freak:



30 PTS | 10 REB | 4 AST | 4 BLK | 52% FG pic.twitter.com/cvlHyHybmI