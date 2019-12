Αντετοκούνμπο: Δώρισαν παπούτσια σε κρατούμενους φυλακών ο Γιάννης και ο Θανάσης [βίντεο]

Άλλη μια εξαιρετική κίνηση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον αδερφό του Θανάση Αντετοκούνμπο.

Όπως βλέπετε και στο βίντεο που υπάρχει παρακάτω οι δύο Έλληνες άσοι δώρισαν από ένα ζευγάρι παπούτσια σε τροφίμους του «Racine Correctional Institution».

Δείτε το σχετικό βίντεο και τις αντιδράσεις τους:

Spread holiday cheer with @Giannis_An34 & @Thanasis_ante43 as they surprised residents of the Racine Correctional Institution with their own #ZoomFreak1's before the @werepjustice game!! pic.twitter.com/039SytoWu5