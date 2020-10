Αντετοκούνμπο: H Disney κάνει ταινία την ιστορία της οικογένειας και ο Γιάννης ψάχνει ηθοποιούς! [εικόνες]

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ψάχνει ηθοποιούς για την ταινία της Disney για την οικογένειά του.

Η Disney θα δημιουργήσει μια ταινία βασισμένη στην ιστορία της οικογένειας Αντετοκούνμπο στην Ελλάδα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μάλιστα, ήδη κάνει τις προεργασίες και με ανάρτησή του στα social media έδειξε πως ψάχνει τον ηθοποιό που θα υποδυθεί εκείνον και τον αδελφό του, Θανάση, στην ταινία.

Η είδηση για την ταινία του Ελληνα σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς έχει βγει από τον Νοέμβριο του 2019.

«Η Disney θα κάνει ταινία βασισμένη στην ιστορία της οικογένειάς μου και ψάχνουν για ηθοποιούς που θα υποδυθούν εμένα και τον αδελφό μου Θανάση σε παιδική ηλικία. Δεν χρειάζεται εμπειρία. Θα βοηθούσε αν συγκεντρώνατε τις όμορφες φωτογραφίες των αγοριών και αν είχαν εμπειρία από μπάσκετ. Διαδώστε το», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Twitter.

Disney is making a movie based on my family’s story and they are searching for actors to play me and my brother, Thanasis, in our younger days. No experience necessary! It helps if you resemble the handsome boys pictured below and have some basketball experience. SPREAD THE WORD!