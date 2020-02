ΝΒΑ: Αναψε φωτιές ο Αντετοκούνμπο για το μέλλον του -«Επιθυμία μου να αγωνιστώ μαζί με τα αδέλφια μου»

Την επιθυμία του να παίξει στο μέλλον στην ίδια ομάδα και με τα δύο αδέρφια του έκανε γνωστή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak», που το προσεχές καλοκαίρι θα συζητήσει με το Μιλγουόκι για επέκταση συμβολαίου, όταν ρωτήθηκε σχετικά σε εκπομπή της USA TODAY, απάντησε: «Θα ήταν εκπληκτικό. Προφανώς θα περνούσαμε περισσότερο χρόνο μαζί και σίγουρα θα άρεσε και στη μαμά μου. Πάντως αν μπορούσαμε να βρεθούμε μαζί σε μια ομάδα, στο Μιλγουόκι, στο Λος Άντζελες θα ήταν υπέροχο».

Οπως είναι φυσιολογικό η απάντησή του συζητήθηκε, μιας και ανέφερε τους Λέικερς, στους οποίους αγωνίζεται ο Κώστας Αντετοκούνπο.

Giannis was asked if he thought about teaming up with his brothers:



“If we could team up in a team..Milwaukee, LA or whatever that would be awesome.” 👀 pic.twitter.com/uovhnaOIju