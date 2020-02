All Star Game 2020: Οι ομάδες Καλάθη-Ματσιούλις, δεν θα πάει ο Πιτίνο

Δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στο Ηράκλειο της Κρήτης στο All Star Game ο Ρικ Πιτίνο.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού θα ταξιδέψει για τις ΗΠΑ για κάποιους οικογενειακούς λόγους που προέκυψαν. Ο Αμερικανός τεχνικός θα αναχωρήσει αμέσως μετά το τέλος του αγώνα του τριφυλλιού με την Ζενίτ και θα επιστρέψει στην Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα. Θυμίζουμε ότι ο Πιτίνο θα ήταν ο ένας head coach στο παιχνίδι. Θα καθόταν στον πάγκο της ομάδας του Ματσιούλις έχοντας στο πλευρό του τον Βαγγέλη Ζιάγκο. Τη θέση του αναμένεται να πάρει ο προπονητής του Ήφαιστου Λήμνου, Σωτήρης Μανωλόπουλος.

Οι ομάδες του All Star Game

Oι Νικ Καλάθης και Γιόνας Ματσιούλις αρχηγοί του 24ου EKO All Star Game που φέτος θα φιλοξενηθεί (8-9 Φεβρουαρίου) στο Ηράκλειο της Κρήτης,επέλεξαν τους παίκτες που θα πλαισιώσουν τα ρόστερ τους. Ο ΕΣΑΚΕ αποφάσισε να υιοθετήσει το σύστημα που εφαρμόζει πλέον και το All Star Game του ΝΒΑ (όπου οι Αντετοκούνμπο και ΛεΜπρόν Τζέιμς ως αρχηγοί της Δύσης και της Ανατολής) έκαναν τις επιλογές των καλαθοσφαιριστών που θα συμμετάσχουν στην μεγάλη γιορτή του αθλήματος. Η σχετική διαδικασία που αφορά το EKO All Star Game μεταδόθηκε τηλεοπτικά από την ERT Sports. Θυμίζουμε πως ο κεντρικός αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου «Δύο Αοράκια» την ερχόμενη Κυριακή (9/2, 16:30). Ο Ρικ Πιτίνο επρόκειτο να κοουτσάρει την team Ματσιούλις όμως ενημέρωσε πως για προσωπικούς λόγους δεν θα παραβρεθεί και τη θέση του θα πάρει ο Σωτήρης Μανωλόπουλος.

Τα ρόστερ των Καλάθη-Ματσιούλις

Η ομάδα του Νικ Καλάθη

ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΝΤΑΔΑ

ΝΙΚ ΚΑΛΑΘΗΣ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

ΝΙΚΟΣ ΖΗΣΗΣ (ΑΕΚ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

ΝΤΕΣΟΝ ΤΟΜΑΣ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΧΟΡΤΣΑΝΙΤΗΣ (ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ)

ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΑΓΚΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

ΚΟΝΕΡ ΦΡΑΝΚΑΜΠ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ)

ΜΠΡΑΝΤΟΝ ΡΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)

ΤΣΕΪΣ ΦΙΛΕΡ (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ)

ΣΑΜΑΡΟΝΤΟ ΣΑΜΟΥΕΛΣ (ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ)

Η ομάδα του Γιόνας Ματσιούλις

ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΝΤΑΔΑ

ΓΙΟΝΑΣ ΜΑΤΣΙΟΥΛΙΣ (ΑΕΚ)

ΤΑÏΡΙΣ ΡΑΪΣ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

ΤΖΙΜΕΡ ΦΡΕΝΤΕΤ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΟΓΛΟΥ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

ΝΤΑΝΙ ΑΓΚΜΠΕΛΕΣΕ (ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ)

ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΑΓΚΟΥ