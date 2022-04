ΥΠΠΟ: Η Επιτροπή Αξιολόγησης της μελέτης αρχιτεκτονικού προσχεδίου για την επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου - iefimerida.gr

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης της μελέτης αρχιτεκτονικού προσχεδίου για την επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΟ

Με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης της μελέτης αρχιτεκτονικού προσχεδίου για την αναβάθμιση και υπόγεια επέκταση του κτηρίου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, τη λειτουργία του σε συνδυασμό με το κτήριο στο οποίο στεγάζεται το «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ», την πρόβλεψη δυνατότητας επικοινωνίας του με το συγκρότημα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου.

Η μελέτη για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Η μελέτη αρχιτεκτονικού προσχεδίου πραγματοποιείται με δαπάνη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΣΛ», προς το σκοπό δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Την Επιτροπή Αξιολόγησης -με αλφαβητική σειρά- αποτελούν τα εξής μέλη:



Γεράσιμος Γιαννόπουλος: Νομικός. Διετέλεσε μέλος της Ελληνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στην επιτροπή επιλογής του Αρχιτέκτονα για την μελέτη και τον σχεδιασμό των νέων εγκαταστάσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Εθνικής Βιβλιοθήκης και του περιβάλλοντος χώρου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ειδικεύεται στην υποστήριξη εταιρειών και ιδιωτών στον σχεδιασμό, υλοποίηση και περιοδική αξιολόγηση φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων με έμφαση στις Τέχνες και τον Πολιτισμό. Είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Μουσείου Μπενάκη, της ΑRCAthens και του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Γεώργιος Δεοδάτης: Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής, στο Πανεπιστήμιο του Κολούμπια. Κατέχει την έδρα της οικογένειας Santiago and Robertina Calatrava στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Μηχανικών, του οποίου είναι Πρόεδρος. Eχει λάβει το Προεδρικό Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας και το Βραβείο Μεγάλου Δασκάλου από την Εταιρεία Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κουλούμπια, οι οποίες είναι οι υψηλότερες διδακτικές τιμές του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου.

Pierre B. Ducrey: Αρχαιολόγος, Καθηγητής, π. πρύτανης του Πανεπιστημίου της Λωζάνης. Διετέλεσε μέλος της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, διευθυντής της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα. Από το 2010, διευθύνει το Ιδρυμα Hardt για τη μελέτη της Κλασικής Αρχαιότητας. Είναι συγγραφέας βιβλίων και άρθρων στους τομείς της αρχαιολογίας, της ελληνικής επιγραφικής. Εχει τιμηθεί με πλήθος διακρίσεων.

Louis Godart: Αρχαιολόγος, ομότιμος καθηγητής Πολιτισμών του Αιγαίου του Πανεπιστημίου της Νάπολης Federico II. Σύμβουλος για την Καλλιτεχνική Κληρονομιά των Προέδρων της Ιταλικής Δημοκρατίας Carlo Azeglio Ciampi και Giorgio Ναπολιτάνο. Διευθυντής της Ιταλικής Προεδρίας για τη Διατήρηση της Καλλιτεχνικής Κληρονομιάς, καθώς και Επίτιμος Πρόεδρος της Διεθνούς Ενωσης για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Συγγραφέας 81 μονογραφιών και δεκάδων επιστημονικών άρθρων. Είναι μέλος της Accademia Nazionale dei Lincei, της Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, της Ακαδημίας Αθηνών, της Accademia Pontaniana, της Socieetàzional Scienze, Lettere e Arti της Νάπολης, του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου. Είναι Cavaliere di Gran Croce του Τάγματος της Αξίας της Ιταλικής Δημοκρατίας, Ιππότης του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής (Γαλλία), Διοικητής της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (Ηνωμένο Βασίλειο), ενώ έχει τιμηθεί με το παράσημο του Τάγματος του Φοίνικα της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Christopher Hudson: Ιστορικός Τέχνης και εκδότης του οίκου Lowgill Publishing. Διατελεί Πρόεδρος του Motovun Group of International Publishers (MGIP). Κατείχε ανώτατες θέσεις στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, στο The Getty Museum and Trust, στο Ίδρυμα Aperture, στη Focal Press, Inc. και στην Prentice-Hall. Είναι συνιδρυτής και πρώην πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Εκδοτών Μουσείων (IAMP). Το έργο του εστιάζει στις τέχνες και στις ανθρωπιστικές επιστήμες, με πλήθος εκδόσεων στους τομείς της μοντέρνας τέχνης, της κλασικής τέχνης και της αρχαιολογίας.

Aνδρέας Κούρκουλας: Αρχιτέκτων, Καθηγητής στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Ε.Μ.Π. Υπήρξε διεθνής κριτής επιτροπής σε Αρχιτεκτονικές σχολές (AA / Bartlett / Mendrisio Academy of Architecture/ Istanbul Technical University / Georgia Tech etc). Έχει συνεργαστεί με το διεθνές αρχιτεκτονικό γραφείο Ο.Μ.Α. στο Λονδίνο (Zeggelis–Koolhas). Το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζει στις σύγχρονες θεωρίες αρχιτεκτονικής και στον σχεδιασμό, σε διάφορες κλίμακες, της αρχιτεκτονικής (αντικείμενο, κτήριο, πόλη).

Meejin Yoon: Αρχιτέκτων, Κοσμήτορας του Cornell University College of Architecture, Art, and Planning. Ιδρύτρια του Design Across Scales Lab. Το 2021, εξελέγη στην Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Γραμμάτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής, λαμβάνοντας την υψηλότερη αναγνώριση καλλιτεχνικής αξίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το έργο της περιλαμβάνει τον σχεδιασμό πολιτιστικών κτηρίων και δημοσίων χώρων, όπως το Memorial to Enslaved Laborers στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, το Μουσείο MIT στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης και η γέφυρα Moongate στο Shanghai Expo Park. Το έργο της εστιάζει στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της δημιουργικότητας για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων, που αντιμετωπίζουν οι πόλεις και οι κοινότητες.



