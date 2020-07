«Ξαφνικά Φέτος το Καλοκαίρι» -13 vintage ταινίες με 6 ευρώ στο σινέ Ριβιέρα

Κλασικό ρεπερτόριο, ασπρόμαυρες ταινίες, αλλά και μια έγχρωμη από τα παλιά, συνολικά 13 φιλμ «Σαν παλιό Σινεμά» για μοναδικές και με vintage aέρα καλοκαιρινές βραδιές στο θερινό σινεμά «Ριβιέρα».

Φέτος απολαμβάνουμε ασπρόμαυρο σινεμά στο θερινό κινηματογράφο «Ριβιέρα» από τις 18 μέχρι και τις 24 Ιουλίου.

Ο θερινός κινηματογραφικός θεσμός «Ξαφνικά Φέτος το Καλοκαίρι» επιστρέφει για μία ολόκληρη εβδομάδα -23 με 29 Ιουλίου 2020- με δεκατρείς ταινίες...

Πρόγραμμα Προβολών - Γενική τιμή εισόδου: 6 ευρώ 

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΓΑΠΗΘΗΚΑΜΕ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ / PARIS BLUES (1961) 98′ (21:00)

του Μάρτιν Ριτ

Δύο εκπατρισμένοι Αμερικανοί μουσικοί της jazz που πλέον ζουν στο Παρίσι, συναντούν δύο τουρίστριες συμπατριώτισσές τους και… ο έρωτας δεν αργεί να τους ρίξει τα βέλη του. Ένα από τα πρώτα φιλμ του Μάρτιν Ριτ, καταγράφει με αυθεντικότητα το μποέμικο στιλ της ζωής στην Πόλη του Φωτός των αρχών του ’60, πλημμυρισμένο από το original score του Ντιουκ Έλινγκτον, το οποίο προτάθηκε για Όσκαρ μουσικής. Ο Πολ Νιούμαν και η Τζόαν Γούντγουορντ ήταν ήδη παντρεμένοι και τρελά ερωτευμένοι…

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΩΝ / THE LAVENDER HILL MOB (1951) 81′ (23:00)

του Τσαρλς Κράιτον

Τραπεζικός υπάλληλος σκαρφίζεται την τέλεια ληστεία ράβδων χρυσού και ολοκληρώνει το σχέδιό του με το παμπόνηρο κόλπο να μετατραπεί η λεία σε… σουβενίρ πύργων του Άιφελ για τουρίστες, ώστε να τα εξαγάγουν εκ του ασφαλούς στη Γαλλία! Φυσικά, θα υπάρξουν ανατροπές. Ο Άλεκ Γκίνες πρωταγωνιστεί σε μία από τις κλασικότερες κωμωδίες των Ealing Studios, με πέρασμα-έκπληξη από τη νεότατη Όντρεϊ Χέμπμπορν. Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου. (Προβολή κόπιας φιλμ.)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ Ή ΝΑ ΜΗ ΖΕΙ; / TO BE OR NOT TO BE (1942) 99′ (21:00)

του Ερνστ Λιούμπιτς

Στην υπό γερμανική κατοχή Βαρσοβία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένας φημισμένος θεατρικός θίασος χρησιμοποιείται από τους αντιστασιακούς για να εντοπίσει έναν Γερμανό κατάσκοπο. Το πρωταγωνιστικό ζεύγος, που βρίσκεται διαρκώς… στα μαχαίρια, θα καταφέρει να ερμηνεύσει αλάνθαστα τους ρόλους του και να ξεγελάσει τους ναζί; Ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα που μας έδωσε ποτέ το είδος της κινηματογραφικής κωμωδίας, με αγέραστο και σπάνια πνευματώδες χιούμορ.

ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΤΡΕΛΟΙ ΤΡΕΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ / THE PRODUCERS (1967) 88′ (23:00)

του Μελ Μπρουκς

Ένας ξεπεσμένος παραγωγός του Broadway κι ένας δειλός λογιστής σκαρφίζονται τη θεατρική κομπίνα του αιώνα, ανεβάζοντας ένα έργο το οποίο ελπίζουν ν’ αποτύχει τόσο θριαμβευτικά που θα «κατεβεί» αμέσως μετά την πρεμιέρα του! Έτσι, ανακαλύπτουν το μιούζικαλ… «Springtime for Hitler»! Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Μελ Μπρουκς που τιμήθηκε με το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου και, σχεδόν ειρωνικά, το 2001 μετατράπηκε σε ένα… απίστευτα επιτυχημένο μιούζικαλ του Broadway!

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΤΟ ΤΡΕΝΟ / THE TRAIN (1964) 133′ (21:15)

του Τζον Φρανκενχάιμερ

Στα 1944, ένας Γερμανός Συνταγματάρχης δίνει την εντολή να συγκεντρωθούν αμέτρητα έργα Τέχνης που είχαν κλαπεί από μουσεία και ιδιωτικές συλλογές και να φορτωθούν σ’ ένα τρένο το οποίο θα τα μεταφέρει στη Γερμανία. Η γαλλική αντίσταση αναλαμβάνει να σαμποτάρει την επιχείρηση, χωρίς όμως να ρισκάρει την καταστροφή του πολύτιμου φορτίου. Μπερτ Λάνκαστερ, Πολ Σκόφιλντ και Ζαν Μορό προσθέτουν δυνατές ερμηνευτικές συγκινήσεις σε μία περιπέτεια με ρεαλιστικές σκηνές δράσης που άφησαν εποχή.

ΜΑΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟ / LES YEUX SANS VISAGE (1960) 90′ (00:10)

του Ζορζ Φρανζί

Πλαστικός χειρουργός απάγει, σκοτώνει και αφαιρεί το δέρμα από το πρόσωπο των νεαρών θυμάτων του, με την ελπίδα να δώσει ξανά αυτό που λείπει από την κόρη του, την οποία κρατά αιχμάλωτη και μακριά από άλλους ανθρώπους στην εξοχή. Η δίχως ίχνος χαρακτηριστικών λευκή μάσκα που φορά καθ’ όλη τη διάρκεια του φιλμ η Εντίτ Σκομπ, ανήκει στην cult μυθολογία του σινεμά τρόμου παγκοσμίως, ενώ το φινάλε είναι ό,τι πιο λυρικό έχει παρουσιάσει ποτέ το είδος. (Σε συνεργασία με το Midnight Express.)

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ, ΕΓΩ ΚΙ Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ / DESIGNING WOMAN (1957) 118′ (21:00)

του Βινσέντε Μινέλι

Αθλητικογράφος και φανατικός παίκτης του πόκερ ερωτεύεται κεραυνοβόλα ενδυματολόγο με ισχυρούς δεσμούς στον καλλιτεχνικό κόσμο της Νέας Υόρκης. Θα παντρευτούν βιαστικά και τότε… ξεκινούν οι μπελάδες της συγκατοίκησης, των διαφορετικών γούστων και των προτεραιοτήτων του… lifestyle! Υπόδειγμα ρομαντικής κωμωδίας με θαυμάσιο ζευγάρι τους Γκρέγκορι Πεκ και Λόρεν Μπακόλ (η οποία «έφαγε» τον ρόλο από την Γκρέις Κέλι!). Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου.

ΟΙ ΝΥΧΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΙΡΙΑ / LE NOTTI DI CABIRIA (1957) 110′ (23:15)

του Φεντερίκο Φελίνι

Η γλυκούλα και αφελής Καμπίρια εμπορεύεται το κορμί της σε σοκάκια της Ρώμης και αναζητά το ρομάντζο στη ζωή, αλλά πέφτει πάντοτε πάνω στους λάθος άνδρες που θα θελήσουν μονάχα να την εκμεταλλευτούν. Όσο δεν υπάρχουν λόγια για τη λυτρωτικά συναισθηματική εμπειρία που πλάθει ο Φελίνι, ακόμη και μέσα από την ασχήμια και τη δυστυχία, άλλο τόσο ξεπερνά τον σχολιασμό η ερμηνεία της Τζουλιέτα Μασίνα (βραβείο ερμηνείας στις Κάννες). Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. (Προβολή κόπιας φιλμ.)

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΨΥΧΕΣ / THE FOUNTAINHEAD (1949) 114′ (21:00)

του Κινγκ Βίντορ

Ένας ασυμβίβαστος, οραματιστής αρχιτέκτονας αγωνίζεται να διατηρήσει την ακεραιότητα και τον ατομικισμό του παρά τις προσωπικές, επαγγελματικές και οικονομικές πιέσεις που του ασκεί ο κοινωνικός περίγυρος. Η σπουδαία κινηματογραφική μεταφορά του bestseller της Άυν Ραντ «The Fountainhead» παραγνωρίστηκε στην εποχή της, μα σήμερα αναθεωρείται από κριτικούς και… φιλοσόφους όπως ο Σλάβοϊ Ζίζεκ, ο οποίος λατρεύει το φιλμ! Μνημειώδες έργο μηνυμάτων περί ηθικής, αν ρωτάς κι εμένα.

ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ / ROOM AT THE TOP (1959) 115′ (23:15)

του Τζακ Κλέιτον

Γοητευτικός αριβίστας δίχως κάποιο κοινωνικό background ρίχνει τα δίχτυα του για να κατακτήσει και να νυμφευθεί κόρη βιομηχάνου, αλλά ερωτεύεται μια παντρεμένη γυναίκα που τον περνά στα χρόνια. Διάσημο βρετανικό μελόδραμα με πιο ρεαλιστική προσέγγιση από τα χολιγουντιανά φιλμ του είδους, το οποίο ξάφνιασε παγκοσμίως. Από τις 6 υποψηφιότητες που είχε σε σημαντικές κατηγορίες, κατάφερε να τιμηθεί με τα Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου (Σιμόν Σινιορέ) και διασκευασμένου σεναρίου.

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ / OUT OF THE PAST (1947) 97′ (21:00)

του Ζακ Τουρνέρ

Ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ πιστεύει πως έχει καταφέρει να δραπετεύσει από το παρελθόν του, αφήνοντας τα πάντα πίσω και ανοίγοντας ένα βενζινάδικο σε μια μικρή πόλη, όμως το χθες του τον ακολουθεί και τον αναγκάζει να επιστρέψει σ’ έναν κόσμο διαφθοράς, προδοσίας και διπρόσωπων γυναικών. Ένα από τα κορυφαία φιλμ νουάρ που είδαμε στο σινεμά, με «στοιχειωμένη» μαυρόασπρη φωτογραφία και την επική μορφή του Ρόμπερτ Μίτσαμ. Σε αυτό βασίστηκε το μέγα σουξέ των ‘80s «Against All Odds»!

ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΣΑ / À BOUT DE SOUFFLE (1960) 90′ (23:00)

του Ζαν-Λικ Γκοντάρ

Ένας περιπλανώμενος εγκληματίας και μία Αμερικανίδα σπουδάστρια δημοσιογραφίας αλωνίζουν τους δρόμους του Παρισιού, ενώ εκείνος καταζητείται από τις Αρχές και προσπαθεί να την πείσει να διαφύγουν παράνομα στην Ιταλία. Το περίφημο σκηνοθετικό ντεμπούτο του Γκοντάρ, ένα από τα θεμελιώδη έργα του κινηματογραφικού ρεύματος της nouvelle vague και το φιλμ που μετέτρεψε σε πρωταγωνιστή τον Ζαν-Πολ Μπελμοντό. Τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία της pop κουλτούρας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΟΙ ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ / THE MISFITS (1961) 125′ (21:15)

του Τζον Χιούστον

Μία πρόσφατα χωρισμένη γυναίκα μπλέκει συναισθηματικά μ’ έναν γερασμένο καουμπόη που κυνηγάει άγρια άλογα στην έρημο της Νεβάδας. Ένα απόλυτα ελεγειακό δράμα σχέσεων, σε πρωτότυπο σενάριο του Άρθουρ Μίλερ, που το κοινό δεν ήταν έτοιμο να δεχτεί στις αρχές του ’60. Σήμερα αντιμετωπίζεται ως μία από τις σημαντικότερες δουλειές του Τζον Χιούστον, η οποία κουβαλάει ένα τεράστιο βάρος πένθους, καθώς εδώ κάνουν την τελευταία τους εμφάνιση στο σινεμά οι Κλαρκ Γκέιμπλ και Μέριλιν Μονρόου.

Προσοχή στις ώρες έναρξης (διαφοροποιούνται ανάλογα με τη διάρκεια των φιλμ)