Τρία τζαζ ραντεβού στην Αθήνα, που θυμίζουν Νέα Ορλεάνη - iefimerida.gr

Η παραγωγή «Mano's» από το κουαρτέτο του υπέροχου Δημήτρη Καλαντζή αποτελεί μια τζαζ ματιά πάνω σε συνθέσεις του Μάνου Χατζιδάκι.

Με αφορμή αυτή τη δουλειά στήνει μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση δεξιοτεχνών καλλιτεχνών το Dimitris Kalantzis Quartet «Mano's» a jazz tribute to Manos Hatdjidakis την Παρασκευή 7 Απριλίου στις 20.30 στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός.

A jazz tribute to Manos Hatdjidakis

Μια παραγωγή που διατηρεί ακέραια όλα τα χαρακτηριστικά της αισθητικής και της μουσικής ατμόσφαιρας του Μάνου Χατζιδάκι, για τους φίλους της τζαζ. Μια επίσης σημαντική διάσταση, της δουλειάς αυτής, είναι το ευρύτερο άνοιγμα της jazz προς το ελληνικό κοινό, που προκύπτει από την συνεύρεση jazz και κλασσικών ηχοχρωμάτων, αλλά κυρίως, από την διαπραγμάτευση ρεπερτορίου ουσιαστικά και συναισθηματικά συνδεδεμένου με τους έλληνες ακροατές. Το παγκόσμια αποδεκτό ιδίωμα της jazz ταυτόχρονα αποτελεί εξαιρετικό δίαυλο μέσω του οποίου διεθνοποιείται η μουσική μεγάλων ελλήνων συνθετών.

Τέλος το γεγονός ότι όλες οι συνιστώσες της δουλειάς αυτής, από τις ίδιες τις συνθέσεις, την ιδέα και ενορχήστρωση, ως και τους μηχανικούς ήχου προσωποποιούνται από Έλληνες την καθιστά αξιόπιστο πρεσβευτή των πολιτιστικών πραγμάτων μας προς το εξωτερικό. Μία γευση από την δουλειά αυτή στο παρακάτω βίντεο

Το άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει,"Mano's" a jazz tribute to Manos Hadjidakis (Verve-Universal) 2011, έχει τιμηθεί ως πλατινένιος δίσκος (κάτι ιδιαίτερα σπάνιο για τον κόσμο της τζαζ) και έχει ζωντανά παρουσιαστεί στο Ηρώδειο, το Poisson Rouge της Νέας Υόρκης, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το θέατρο Παλλάς, το ΚΠΙΣΝ, το Half note jazz club, και σε πολύ μεγάλο αριθμό από φεστιβάλ και μουσικές σκηνές.

Mία στάση στο Half Note με τον βιρτουόζο Emmet Cohen

Ο πολυτάλαντος αυτοσχεδιαστής και βιρτουόζος, πιανίστας και οργανίστας, συνθέτης, bandleader και δάσκαλος Emmet Cohen, εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το εξαιρετικό του τρίο, φυσικά στη σκηνή του Half Note Jazz Club, από Παρασκευή 31 Μαρτίου μέχρι και Δευτέρα 3 Απριλίου.

Είναι χωρίς αμφιβολία μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και φρέσκες παρουσίες στον χώρο της τζαζ! Τα περίφημα πρόσφατα live από το σπίτι του στην Ν. Υόρκη (!) “Live from Emmet’s Place” τον καιρό της πανδημίας και του lockdown, ξεπέρασαν σε πολλές περιπτώσεις το 1.000.000 views! Είναι ο νέος ραγδαία ανερχόμενος αστέρας του χώρου, που την τελευταία δεκαετία συναρπάζει με ό,τι καταπιάνεται. Μία ιδέα από τις μουσικές του στο παρακάτω βίντεο

Ο Emmet Cohen γεννήθηκε το 1990 στο Miami της Florida και ξεκίνησε να παίζει πιάνο στα τρία του χρόνια με την μέθοδο Suzuki! Αργότερα, στα 11 χρόνια του η οικογένεια μετακόμισε στο N. Jersey όπου άρχισε ιδιαίτερα μαθήματα με σπουδαίους δασκάλους. Στο γυμνάσιο διδάχθηκε κλασσική μουσική στο Manhattan School of Music αλλά και στο πρόγραμμα του Lincoln Center για νέους καλλιτέχνες και σιγά σιγά άρχισε να βρίσκει χώρο και να παίζει σε clubs της Ν. Υόρκης με σπουδαίους μουσικούς. Η πρώτη ηχογράφηση προσωπικού του δίσκου “In the Element”, έγινε όταν ήταν ακόμη στη σχολή Frost School of Music.

Εκείνο όμως που τον εκτόξευσε είναι η επιτυχημένη παρουσία του σαν winner ή φιναλίστ σε πολλούς και υψηλού κύρους διαγωνισμούς πιάνου. Ξεκινά συνεργασίες με μεγάλους καλλιτέχνες του χώρου, όπως ο Christian McBride, ο Ali Jackson, o Herlin Riley ή ο Brian Lynch και όλα έρχονται απολύτως φυσικά. Στην πορεία θα συνεργαστεί με τον Joe Lovano, την Sheila Jordan, τον Eddie Henderson, τον Houston Person , τον Kurt Elling και πολλούς άλλους. Το δικό του σχήμα είναι συνήθως στην φόρμα του trio και με αυτό εμφανίζεται πλέον στα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ του κόσμου ενώ παράλληλα είναι μουσικός διευθυντής στο σχήμα της Veronica Swift και μέλος του “Tip City” Trio του Christian McBride!

Ο Emmet Cohen έχει ένα εξαιρετικό, ιδιαίτερα φρέσκο ήχο και παίξιμο που βρίθει τεχνικής, με ανεξάντλητη τονική παλέτα κι απίστευτο ρεπερτόριο, που παράλληλα σέβεται την παράδοση της μουσικής. Δείτε το παρακάτω βίντεο

Jazzét Music Hall με την υπογραφή του Λευτέρη Χριστοφή

Jazzét Music Hall η τζαζ σκηνή της πόλης, στο Χαϊδάρι, που συγκεντρώνει την αφρόκρεμα της τζαζ διεθνώς, χάρη στον οικοδεσπότη του, σπουδαίο και διεθνώς καταξιωμένο κιθαρίστα Λευτέρη Χριστοφή.

Ανάμεσα στα ταξίδια του σε φεστιβάλ του εξωτερικού ο Λευτέρης Χριστοφής επιστρέφει στο Jazzét Music Hall και τη σκηνή του αρκετά συχνά.

Το Jazzèt Music Hall αυτή την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, θα παρουσιάσει το νέο πρότζεκτ “Conversations in Time” του νεοσύστατου γκρουπ METHEXIS QUARTET με τους Γεώργιο Τσώλη στο πιάνο, Δημήτρη Κασσαβέτη στην κιθάρα, Γεώργιο Ρούλο στο κοντραμπάσο και Δημήτρη Κουτάντο στα ντραμς.

Οι τέσσερις μουσικοί συνδιαλέγονται ρυθμικά με φόντο την post bop περίοδο της jazz με συνθέσεις των Βrandford Μarsalis, Wayne Shorter, Jaleel Shaw και άλλων masters του είδους όπου θα γίνει η παλέτα του μουσικού αυτού διαλόγου στην τζαζ σκηνή του Jazzèt Music Hall.

Μοντέρνες μελωδίες, μυστηριώδεις, αρμονικό περιβάλλον και διάθεση για ρυθμική περιπέτεια πρόκειται να συμπληρώσουν τη δημιουργική αναζήτηση του Methexis Quartet.

Το Jazzèt Music Hall το Σάββατο 1 Απριλίου 2023, φιλοξενεί ένα εξαίρετο σχήμα του πιανίστα Θανάση Βαλσαμή, τo Area Libera Quartet με τους σπουδαίους μουσικούς της ελληνικής τζαζ σκηνής τους Λεωνίδα Σαραντόπουλο στο φλάουτο, Χρυσόστομο Μπουκάλη στο κοντραμπάσο και Βαγγέλη Κοτζάμπαση στα τύμπανα.

Θα παρουσιάσουν την εμπνεόμενη από την τζαζ παράδοση, μουσική του προσωπικού του άλμπουμ Area Libera που κυκλοφόρησε το 2021 από την Irida Jazz, καθώς και συνθέσεις αγαπημένων μουσικών της Τζαζ όπως οι Carla Bley, Kenny Wheeler, Egberto Gismonti, Richie Beirach και άλλα jazz standards.

Το Κουαρτέτο μετά από τις πρόσφατες συμμετοχές του στα Τζαζ Φεστιβάλ της Τήνου και της Σύρου και την πολυετή παρουσία των μελών του στην τζαζ σκηνή της Αθήνας και την ελληνική τζαζ δισκογραφία επικεντρώνεται στην λιτή απόδοση των θεμάτων και των μελωδικών μοτίβων όπως αυτά ενυπάρχουν στα solos και στον ομαδικό ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, σε αραιή ή και ανοιχτή φόρμα. Το Jazzèt προτείνει ανεπιφύλακτα αυτό το αυθεντικό τζαζ σχήμα στο φιλόμουσο κοινό του.

Την Κυριακή 2 Απριλίου 2023 στις 9.00 το βράδυ, το Jazzét Music Hall, εντάσσει στον κύκλο συναυλιών του Jazzet on Kosmos Music το μουσικό σχήμα The Museekers.

H νεοσύστατη μπάντα Museekers απαρτίζεται από τους Βαβάτσικο Τριαντάφυλλο και Τρεμπίτσκα Αχιλλέα στο βιολί, Λεγάκη Παντελή στο πιάνο, Κωνσταντόπουλο Ορφέα στο κοντραμπάσο, Γεννάδη Παναγιώτη στα ντραμς και Καλαμαράκη Ειρήνη, Χατζηνάσιου Αλκμήνη στο τραγούδι.