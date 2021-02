«Touch me, not - Μη μου άπτου» -Οnline το 3ο Athens Fashion Film Festival

Ερχεται online από Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου ως Δευτέρα 1 Μαρτίου, με τίτλο «Touch me, not - Μη μου άπτου», τίτλος που παραπέμπει στη συμπλήρωση ακριβώς ενός έτους από το πρώτο καταγεγραμμένο εγχώριο κρούσμα κορονοϊού στην χώρα.

Μετρώντας αντίστροφα για την έναρξη του 3 Athens Fashion Film Festival, οι διοργανωτές του παρουσιάζουν τις λεπτομέρειες για όλες τις ανοιχτές διαδικτυακές συζητήσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο του φεστιβάλ, αλλά και τα χαϊλάιτς του φετινού προγράμματος.

ΠΕΜΠΤΗ 25/2 στις 11.00

“Big Production Filming: The Case of Greece”

Live μετάδoση στο YouΤube channel του AFFF

Μέσα από τη σειρά ανοιχτών συζητήσεων Design in Film, που παρουσιάζει το AthensFFF και η Καλλιτεχνική Διευθύντρια Νικόλ Αλεξανδροπούλου σε συνεργασία με το ΕΚΟΜΕ, και που έχει ήδη ανακοινωθεί (πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ), το φετινό Athens Fashion Film Festival επιχειρεί να χαρτογραφήσει το σύγχρονο τοπίο της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στο οποίο καλούνται να ενταχθούν οι έλληνες επαγγελματίες και δημιουργοί. Ποιά είναι όμως η θέση της Ελλάδας σε αυτό το τοπίο; Θα μπορούσε η επιτυχία προσέλκυσης τόσων ευρωπαϊκών παραγωγών τα τελευταία χρόνια, να συνεχιστεί και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού; Τι κίνητρα και διευκολύνσεις αναζητά ο παραγωγός μιας big budget ταινίας ή μιας πλατφόρμας όπως το Netflix και το HBO, σε μια χώρα προκειμένου να οργανώσει εκεί τα γυρίσματά του; Και που στέκεται η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο;

Το AFFF3 αναζητά την απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα μέσα από την εναρκτήρια ανοιχτή συζήτηση της φετινής διοργάνωσης που θα φιλοξενήσει ως ομιλητές:

Τον Αμερικανό Παραγωγό Rick Porras (“Lord of The Rings”, “Contact”)

Τον Αμερικανό Παραγωγό Richard Sharkey (“Marco Polo” για το Netflix, “Warrior” και “John Adams” για το ΗΒΟ)

Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΚΟΜΕ, Πάνο Κουάνη

Τη συζήτηση συντονίζει ο Patrice Vivancos

(Manager του “Be Advised” και ειδικός πάνω στο πρόγραμμα MEDIA)

ΠΕΜΠΤΗ 25/2 στις 15.00

“Γυναικεία ενδυνάμωση την εποχή του COVID-19:

Εργασία και ενδοοικογενειακή βία”

Live μετάδoση στο YouTube channel του AFFF

Μολονότι ο ιός COVID-19 υγειονομικά δείχνει να απειλεί περισσότερο τους άνδρες, οικονομικά και κοινωνικά το κόστος της πανδημίας επωμίζονται τελικά οι γυναίκες. Οι απώλειες θέσεων εργασίας των γυναικών είναι 1,8 φορά περισσότερες από τις αντίστοιχες των ανδρών. Παράλληλα, η ενδοοικογενειακή βία γνωρίζει πρωτοφανή έξαρση. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της 24ωρης γραμμής SOS της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, από την έναρξη της πανδημίας οι καταγγελίες περιστατικών αυξήθηκαν δυσανάλογα, με την προέλευσή τους να διατρέχει όλα τα κοινωνικά στρώματα, ανεξαρτήτως οικονομικής επιφάνειας, κοινωνικής θέσης ή μορφωτικού επιπέδου. Ο περιορισμός στο σπίτι, η ανάγκη φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων και η απώλεια εργασίας απειλούν να επιστρέψουν τις γυναίκες στις συνθήκες της δεκαετίας του ‘50.

Αυτόν τον κίνδυνο και τρόπους αντιμετώπισής του θα εξερευνήσουμε σε αυτήν την ανοιχτή συζήτηση με ομιλητές τους:

Μαρία Συρεγγέλα

(Υφυπουργός Εργασίας και πρώην Γεν. Γραμματέας

Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων)

Κατερίνα Σαρρή

(Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ισότητας των Φύλων και της Επιστημονικής Επιτροπής για την

Kαταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών)

Στέλλα Κάσδαγλη

(Συγγραφέας και Συνιδρύτρια του

Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού "Women on Top")

Θοδωρής Γεωργακόπουλος

(Δημοσιογράφος - Συγγραφέας, Editorial Director της διαΝΕΟσις)

Νικόλ Αλεξανδροπούλου

(Σκηνοθέτιδα / Παραγωγός, Καλλιτεχνική Διευθύντρια AthensFFF)

Τη συζήτηση συντονίζει η Δημοσιογράφος της εφημερίδας

“Η Καθημερινή”, Ξένια Κουναλάκη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/2

‘Εναρξη των DESIGN IN FILM digital talks (Παρασκευή 26/2 – Κυριακή 28/2)

σε συνεργασία με το EKOME

(Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας)

H σειρά ανοικτών διαδικτυακών συζητήσεων με τίτλο “DESIGN IN FILM”, που συντονίζει η δημοσιογράφος ‘Εφη Φαλίδα, έχει παρουσιαστεί αναλυτικά σε προηγούμενο Δελτίο Τύπου. Ακολουθούν επιγραμματικά οι τίτλοι των ομιλιών, η ώρα έναρξης και τα ονόματα των ομιλητών, ενώ μπορείτε να δείτε όλο το σχετικό info, στο link του κάθε ομιλητή.

“Videogames and Fashion: Virtual apps as a new brand experience”

‘Εναρξη: 12.30 – 13.30

Ομιλήτρια: LUCY YEOMANS



“Fashion in Film - Wardrobes make characters”

‘Εναρξη: 19.00 – 20.00

Ομιλητής: MARIOS SCHWAB



ΣΑΒΒΑΤΟ 27/2

“Make up and Prosthetics: Sculpture in the service of dreams”

‘Εναρξη: 13.00 – 14.00

Ομιλητής: ANDREA LEANZA

Αναλυτικό βιογραφικό ΕΔΩ

“Fashion in Film - Wardrobes make characters”

‘Εναρξη: 19.30 – 20.30

Ομιλήτρια: ELLEN MIROJNICK





ΚΥΡΙΑΚΗ 28/2

“Production Design: A work of Art”

‘Εναρξη: 11.30 – 12.30

Ομιλητής: DIMITRI CAPUANI

Αναλυτικό βιογραφικό ΕΔΩ

“Production Design: Architecture and Cinema”

‘Εναρξη: 19.30 – 20.30

Ομιλητής: TINO SCHAEDLER





Ακολουθεί η συζήτηση «Γυναικεία ενδυνάμωση την εποχή του COVID-19: Εργασία και ενδοοικογενειακή βία» (Πέμπτη 25/2 στις 15.00), ενώ η έναρξη των design in film digital talks (Παρασκευή 26/2 – Κυριακή 28/2) γίνεται σε

σε συνεργασία με το EKOME (Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας).

Τα ειδικά αφιερώματα του 3ου AFFF είναι τα εξής: Touch me, not - Μη μου άπτου, Seven Women - Seven Men, Design in Film, Curiosity killed the cat-walk και Biographies.

