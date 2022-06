Τι θα δούμε το φθινόπωρο στο Ηρώδειο: Από Μαρινέλλα μέχρι Eros Ramazzotti -Το πρόγραμμα - iefimerida.gr

Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνεται το πρόγραμμα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που θα φιλοξενηθούν στο Ηρώδειο το φθινόπωρο.

Με αφετηρία τη Μαρινέλλα στις 29 Αυγούστου και μέχρι τον Οκτώβριο το πρόγραμμα στο Ηρώδειο περιλαμβάνει συναυλίες και παραστάσεις μουσικής και θεάτρου.

Το πρόγραμμα απο 29 Αυγούστου για το Ηρώδειο

-29 Αυγούστου: «ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ για Πάντα Μύθος» (συναυλία)-GALAXIAS LIVE PRODUCTIONS I.K.E.

-30-31 Αυγούστου (η πρώτη ημέρα για πρόβα): THE THREAD- ΤΟ ΝΗΜΑ (χορευτική παράσταση) - ΛΑΒΡΥΣ ΑΜΚΕ/ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Σεπτέμβριος στο Ηρώδειο

-1 Σεπτεμβρίου: «Θεσμοφοριάζουσες του Αριστοφάνη» (θεατρική παράσταση)-ΘΕΑΜΑ ΜΑΡΤΑ

-2-3 Σεπτεμβρίου (η πρώτη ημέρα για πρόβα): «18 Τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη» (μουσική παράσταση)- ΙΔΡΥΜΑ “ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ”

-4 Σεπτεμβρίου: “STANDING PROUD FOR EVER” (συναυλία)-THEAMA PRODUCTIONS AMKE

-5 Σεπτεμβρίου: «Γιώργος Χατζηνάσιος – 50 χρόνια μουσικής διαδρομής» (συναυλία)-ΑRIETTA AMKE

-6 Σεπτεμβρίου: “VIENNA MOZART SYMPHONY ORCHESTRA” (συναυλία κλασικής μουσικής)- CΗ THEATER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ/ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΩΤΙΔΕΛΛΗΣ

-7 Σεπτεμβρίου: “Contra Tempo Αριστοφάνης-Ηρώνδας” (θεατρική παράσταση)-Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας

-8 Σεπτεμβρίου: “CARMEN” (χορευτική παράσταση)-PRIME ENTERTAINMENT LTD

-9-10 Σεπτεμβρίου: «ΠΕΡΣΕΣ» του Αισχύλου (θεατρική παράσταση)- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.

-11-12 Σεπτεμβρίου (η πρώτη μέρα για πρόβα): «Με του χορού τα βήματα στον τόπο μου γυρίζω» (μουσικοχορευτική παράσταση)-ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

-13 Σεπτεμβρίου: “Songs we love” Jazz at Lincoln Center (συναυλία)-Lifeline Hellas/Ν.Π.Ι.Δ. ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

-14 Σεπτεμβρίου: «Τα τραγούδια της Μελίνας» (συναυλία) -Ένωση Σωματείων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

-15-16 Σεπτεμβρίου (η πρώτη μέρα για πρόβα): “CLASSIC ROCK 6” (συναυλία)-Κ.Ο.Α.

-17-18-19 Σεπτεμβρίου (η πρώτη μέρα για πρόβα): “BALLET NATIONAL DE ESPANA” (παράσταση μπαλέτου-φλαμένκο)-PERFORMING ARTS AND ENTERTAINMENT LTD

-20 Σεπτεμβρίου: «ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ – ΚΑΜΕΡΑΤΑ «ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» (συναυλία)-PURE ART/ΑΝΝΑ ΓΙΩΤΗ MON IKE

-21 Σεπτεμβρίου: «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΗ, ΤΟΝ “ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ”» (συναυλία)-CRICOS CULTURAL EVENTS ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

-22 Σεπτεμβρίου: “ASAF AVIDAN” (συναυλία)-MINOS EMI A.E.

-23 Σεπτεμβρίου: “Athena του Romain Gavras” (κινηματογραφική ταινία)-ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ως εκπρόσωπος του Ιδρύματος Ωνάση

-24 Σεπτεμβρίου: «ΤΖΕΝΗ ΒΑΝΟΥ – ΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΑΜΑΡΤΙΑ» (μουσικοθεατρική παράσταση)-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ‘ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΝΑΣ

-25 Σεπτεμβρίου: «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΩΝΟ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΗ FREDERIC CHOPIN» (συναυλία κλασικής μουσικής)-ΣΥΜΦΩΝΙΚ ΑΡΤ ΜΟΝ Ι.Κ.Ε./Τατιανή Παπαγεωργίου

-26 Σεπτεμβρίου : «ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΣΟΦΟΚΛΗ» (θεατρική παράσταση) - Γ. ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

-27 Σεπτεμβρίου: “EROS RAMAZZOTTI” (συναυλία)-HIGH PRIORITY PROMOTIONS IKE

-28 Σεπτεμβρίου: “SHIGERU UMEBAUASHI in Concert” (συναυλία)-DOLEDRUMS MUSIC EVENTS MON IKE

-29 Σεπτεμβρίου: «ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ» (μουσική παράσταση)-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ “ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΓΡΑΙΚΟΣ”

-30 Σεπτεμβρίου: ΕΥΡΙΠΙΔΗ «ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ» (θεατρική παράσταση)- ΑΜΚΕ ΤΕΧΝΗΣ ARS AETERNA

Οκτώβριος στο Ηρώδειο

-1-2 Οκτωβρίου (η πρώτη μέρα για πρόβα): “UKRANIAN; ODESSA NATIONAL OPERA & BALLET – ΖΙΖΕΛ” (παράσταση μπαλέτου)- ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

-3 Οκτωβρίου: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ «ΓΙΑ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ» (συναυλία)-ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΓΚΑΡΑΒΑΝΗΣ Α Ο.Ε.

-4 Οκτωβρίου: «ΟΙ ΚΑΣΕΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΙΑ: «ΒΙΚΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ» (συναυλία)- FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.

-5 Οκτωβρίου: «ΜΗΔΕΙΑ» του ΕΥΡΙΠΙΔΗ (θεατρική παράσταση)- ΘΕΑΤΡΟΧΩΡΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

-6 Οκτωβρίου: “The music critic, with John Malkovich” (μουσικοθεατρική παράσταση)-UPLYK CONSULTANTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

-7 Οκτωβρίου: «ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ» (συναυλία)-PRODUCTIONS CELESTIAL MON.IKE

-8 Οκτωβρίου: “CARL ORFF «CARMINA BURANA” (συναυλία)-ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

-9 Οκτωβρίου: «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» (παιδική θεατρική παράσταση)-CT THEATER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ/ΜΑΡΙΑ ΒΛΩΤΙΔΕΛΛΗ

-10 Οκτωβρίου: «”Ακούω ήχον κώδωνος”. 50 χρόνια Θέατρο Στοά» -Α.Μ. ΤΕΧΝΗΧΩΡΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ