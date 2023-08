Τι ετοιμάζει ο Μαρκουλάκης στο θέατρο -«Ενα έργο ενσυναίσθησης, σημαντική ανακάλυψη» γράφουν οι Times - iefimerida.gr

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης επιλέγει σημαντικά έργα από τη σύγχρονη δραματουργία, ανακάλυψε το «The Humans» και ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του τη νέα θεατρική σεζόν.

Φέτος το φθινόπωρο ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης θα παρουσιάσει στο θέατρο Μουσούρη ένα σημαντικό έργο, που μιλά με διαύγεια, χιούμορ, τρυφερότητα και βαθιά αγάπη για «τη ζωή, όπως προσπαθούμε να τη ζήσουμε».

Πρόκειται για το “The Humans” – το συναρπαστικό, βραβευμένο με Tony Award, θεατρικό έργο του Stephen Karam που έχει αποσπάσει διθυραμβικά σχόλια από κοινό και κριτικούς όπου έχει παιχτεί.

Με ένα σύνολο εξαιρετικών πρωταγωνιστών επί σκηνής (Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Θέμις Μπαζάκα, Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Μαρία Πετεβή, Ειρήνη Μακρή, και η Ξένια Καλογεροπούλου) σε μετάφραση και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, το "The Humans" προσφέρει μια σπάνια ματιά στη συλλογική ανθρώπινη ψυχή.

Γραμμένη με ένα φρέσκο μείγμα ντοκιμαντερίστικου νατουραλισμού και θεατρικής τόλμης, η τραγικωμωδία του Stephen Karam αποτυπώνει την ουσία της ανθρώπινης κατάστασης με ακρίβεια, συμπόνια και απαράμιλλη αυθεντικότητα. Το "The Humans" ξετυλίγει το κουβάρι της ζωής της οικογένειας Μπλέικ, κατά τη διάρκεια ενός μόνο απογεύματος, προσκαλώντας το κοινό να παρακολουθήσει από κοντά τις αγωνίες, τα όνειρα και τους ανομολόγητους φόβους τους.

Ο Έρικ και η Ντίντρη, οι γονείς, φτάνουν, μαζί με την Μόμο, τη μητέρα του Έρικ - που είναι σε αναπηρικό καροτσάκι και πάσχει από άνοια - και τη μεγάλη τους κόρη Έιμι, στην Τσάιναταουν της Νέας Υόρκης, για να γιορτάσουν την ημέρα των Ευχαριστιών στο διαμέρισμα όπου μόλις έχουν μετακομίσει η μικρή τους κόρη, η Μπρίτζετ, με τον σύντροφό της, τον Ρίτσαρντ. Πρόκειται για μια προπολεμική, αλλόκοτη διπλοκατοικία, χωρίς έπιπλα ακόμα, φτιαγμένη από τον συνδυασμό ενός σκοτεινού διαμερίσματος στο υπόγειο με ένα σχεδόν εξίσου σκοτεινό διαμέρισμα στον επάνω όροφο.

Θα μπορούσαν να είναι άνθρωποι που όλοι γνωρίζουμε. Οι καυγάδες τους είναι για θέματα που όλοι μας συμβουλεύουν να αποφεύγουμε, αλλά σπάνια τα αποφεύγουμε, όπως τα χρήματα, η θρησκεία, η τάξη και το τι κάνουν λάθος τα παιδιά στη ζωή τους. Οι αιτίες των δυσκολιών τους είναι τόσο συνηθισμένες που μοιάζουν ελάχιστα άξιες αναφοράς - ασθένεια, έλλειψη δεξιοτήτων, έλλειψη χρημάτων, αδιαφορία των άλλων, κακή τύχη. Όσο κοινότυπα κι αν φαίνονται αυτά τα προβλήματα, είναι πραγματικά και άλυτα. Και με αυτόν τον τρόπο αποκτούν μυθικές διαστάσεις και παγκόσμια σημασία.

Κάθε χαρακτήρας είναι εξαιρετικά ελκυστικός, και ο Κάραμ, πηγαίνοντας όλο και πιο βαθιά στους τρόπους με τους οποίους όλοι μας είμαστε στο έλεος της μοίρας και των περιστάσεων, φροντίζει να αποκαλύπτει τα φυλαγμένα μυστικά τους με μεγάλη συμπόνια και τρυφερότητα, προχωρώντας απαλά το έργο από την κωμωδία στην τραγωδία.

Η λαμπρή γραφή του Κάραμ κινείται αβίαστα σ’ αυτή τη λεπτή γραμμή μεταξύ κωμωδίας και τραγωδίας. Μέσα από την επιδέξια αφήγηση, παρουσιάζει έναν καθρέφτη της κοινωνίας, αποκαλύπτοντας τους κοινούς αγώνες και την ανθεκτικότητα που μας ενώνουν όλους. Το "The Humans" αναδεικνύει την εγγενή ομορφιά που βρίσκεται μέσα στην ακαταστασία και τις ατέλειες της ανθρώπινης ύπαρξης.

Το “The Humans” έκανε πρεμιέρα στο Broadway το 2016. Την ίδια χρονιά ήταν φιναλίστ για το Βραβείο Πούλιτζερ και κέρδισε το Βραβείο Tony για το καλύτερο θεατρικό έργο. Ακολούθως, γυρίστηκε σε ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία του ίδιου του συγγραφέα, η οποία, όπως και το θεατρικό, είχε πολύ θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς.

Ο Στίβεν Κάραμ είναι ένας καταξιωμένος Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας, τα έργα του οποίου έχουν αποσπάσει πολλά βραβεία και διακρίσεις. Τα έργα του είναι γνωστά για τη διεισδυτική εξερεύνηση των ανθρώπινων συναισθημάτων και των σχέσεων. Η εξαιρετική δεξιοτεχνία του Stephen Karam και η ικανότητά του να δημιουργεί βαθιά ανθρώπινους χαρακτήρες του έχουν χαρίσει ευρεία αναγνώριση.

Τι λέει ο διεθνής Τύπος για την παράσταση του Μαρκουλάκη

«Το "The Humans" είναι μια σημαντική ανακάλυψη, ένα έργο ενσυναίσθησης. Τόσο ξεκάθαρο, τόσο διασκεδαστικό όσο και ειλικρινές. Παρ' όλο το σκοτάδι στον πυρήνα του ένα λαμπρό φως λάμπει από αυτό. Η φλεγόμενη λάμψη του συλλογικού καλλιτεχνικού επιτεύγματος».

The New York Times

«Το “The Humans” είναι τρομερά συναρπαστικό θέατρο. Δεν θα δείτε καλύτερο έργο φέτος».

Deadline

«Ακόμα κι αν οι Μπλέικς δεν μπορούν να κρατήσουν μακριά όλες τις σκληρές πραγματικότητες της ζωής, η ενσυναισθητική απόδοση του Κάραμ μιας οικογένειας που υπομένει τις αναποδιές αφήνει στο κοινό την ελπίδα ότι θα βρουν δύναμη στην αγάπη τους ο ένας για τον άλλον».

Associated Press

«Ολόκληρη η παράσταση τρίζει και πονάει από μικρούς και μεγάλους πόνους, σωματικούς και υπαρξιακούς, οικονομικούς και πεπτικούς. Α, και είναι πολύ, πολύ αστείο».

The Newyorker

Θέατρο Μουσούρη Πλατεία Καρύτση, Αθήνα, «The Humans» του Stephen Karam

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή

Φωτισμοί: Σίμος Σαρκετζής

Κοστούμια: Κική Γραμματικοπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Τζένια Κονταράτου

Έρικ: Λάζαρος Γεωργακόπουλος / Ντίντρη: Θέμις Μπαζάκα

Μόμο: Ξένια Καλογεροπούλου / Έιμι: Ειρήνη Μακρή

Μπρίτζετ: Μαρία Πετεβή / Ρίτσαρντ: Κωνσταντίνος Ασπιώτης

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Θεατρικές Επιχειρήσεις Κάρολου Παυλάκη