Θεσσαλονίκη: Αλλαγές στο πρόγραμμα της της 8ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης λόγω της τραγωδίας στα Τέμπη - iefimerida.gr

Αλλαγές θα υπάρξουν στο πρόγραμμα της 8ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης μετά από την τραγωδία στα Τέμπη.

Σε ανακοίνωση του ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, επισημαίνει ότι «υπό το βαρύ τριήμερο εθνικό πένθος και με μεγάλο σεβασμό στο κοινό αίσθημα οδύνης», τροποποιείται το πρόγραμμα που είχε καταρτιστεί για τις 4 και 5 Μαρτίου, με αφορμή την έναρξη της κεντρικής έκθεσης της 8ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης με τίτλο «Being as Communion».

Σε αυτό το πλαίσιο, αναβάλλεται η περφόρμανς #the head | On becoming an animal, ενώ ακυρώνεται και η τελετή των επίσημων εγκαινίων το Σάββατο 4 Μαρτίου.

Η ανακοίνωση του MOMus

«Το φρικτό δυστύχημα στα Τέμπη μας αφήνει στο MOMus συγκλονισμένους και λυπημένους για όλους τους συνανθρώπους μας που έχασαν τραγικά τις ζωές τους, για τους τραυματίες που δίνουν μάχη για τη ζωή τους, για τις οικογένειες και τα οικεία τους πρόσωπα που θρηνούν ή αγωνιούν.

Υπό το βαρύ τριήμερο εθνικό πένθος και με μεγάλο σεβασμό στο κοινό αίσθημα οδύνης, τροποποιούμε τη δραστηριότητά μας σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα για τις 4 & 5 Μαρτίου 2023 που είχε καταρτισθεί με αφορμή την έναρξη της κεντρικής έκθεσης της 8ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης με τίτλο «Being as Communion».

Το νέο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής.

Πρόγραμμα 04-05 Μαρτίου 2023

Σάββατο 04 Μαρτίου 2023

18:00

Προβολή «Foragers» της Jumana Manna, στο πλαίσιο του 25ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Χώρος: Ολύμπιον*

Η ταινία «Foragers» της Jumana Manna απεικονίζει τα δράματα γύρω από την πρακτική αναζήτησης τροφής για άγρια βρώσιμα φυτά στην Παλαιστινή/Ισραήλ με ειρωνικό χιούμορ και διαλογιστικό ρυθμό. Γυρισμένο στα Υψίπεδα του Γκολάν, τη Γαλιλαία και την Ιερουσαλήμ, χρησιμοποιεί μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ και αρχειακό υλικό για να απεικονίσει τον αντίκτυπο των ισραηλινών νόμων για την προστασία της φύσης σε αυτά τα έθιμα.

Το «Foragers» εξορμά προς το τοπίο των Υψιπέδων του Γκολάν, της Γαλιλαίας και της Ιερουσαλήμ, όπου ο ισραηλινός νόμος απαγορεύει τη συλλογή των φυτών ‘akkoub (σίλφιον) και za’atar (θυμάρι). Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν τιμωρηθεί με πρόστιμο ή έχουν δικαστεί, επειδή συνελήφθησαν να συλλέγουν αυτά τα αυτοφυή φυτά. Κατά τους Παλαιστίνιους, οι νόμοι αυτοί αποτελούν το οικολογικό πρόσχημα μιας νομοθεσίας που στην πραγματικότητα έχει σκοπό να τους αποξενώσει ακόμα περισσότερο από τη γη τους, ενώ οι επίσημοι εκπρόσωποι του ισραηλινού κράτους εμμένουν στην εμπειρογνωμοσύνη και το καθήκον τους ως προς την προστασία της φύσης.

Ακολουθώντας τη διαδρομή των φυτών αυτών από την άγρια φύση μέχρι την κουζίνα, και το κυνήγι των τροφοσυλλεκτών από τις περιπόλους στη φύση μέχρι τη δίκη τους, η ταινία «Foragers» αποτυπώνει την αγάπη, τη χαρά και τη γνώση που κληροδοτούνται από γενιά σε γενιά, αλλά και την αντοχή αυτών των παραδόσεων στον χρόνο, σε πείσμα των νομικών απαγορεύσεων. Επαναπροσδιορίζοντας τους όρους και τους περιορισμούς της συντήρησης του περιβάλλοντος, η ταινία εγείρει ερωτήματα για την πολιτική του αφανισμού: για το ποιος καθορίζει τι θα εξαφανιστεί και τι θα επιβιώσει.

Η προβολή της ταινίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κεντρικής έκθεσης της 8ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης «Being as Communion», σε συνεργασία με το 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, στο ειδικό πρόγραμμα ταινιών με τίτλο «Γεωκουλτούρα».

Έργα της Jumana Manna εκτίθενται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Διάρκεια: 66’

*Ελεύθερη είσοδος για το κοινό με έκδοση μηδενικού εισιτηρίου από τα εκδοτήρια του Φεστιβάλ.

Κυριακή 05 Μαρτίου 2023

12:00

Παρουσίαση «The Host, Operator and Initiator» των Campus Novel

Χώρος: MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Εγνατίας 154, εντός ΔΕΘ-HELEXPO)

Τι είδους ενδεχόμενα μπορεί να αναδείξει το χώμα ως παράγοντας συνδιαμόρφωσης στη σχέση ανθρώπινου – μη ανθρώπινου; Η εικαστική ομάδα Campus Novel πραγματοποιεί μια επιτόπια επιτελεστική έρευνα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και συστήνει ένα πολυτροπικό αρχείο που αφορά το χώμα και τη σημειολογία της συν-ύπαρξης.

Οι Campus Novel ακολουθούν μια «τοτεμική» διερεύνηση, από κάτω προς τα πάνω, από τις διαδικασίες ζωής στο υπέδαφος έως το δομημένο αστικό περιβάλλον. Οι συσχετίσεις που εντοπίζουν μεταξύ υποκειμένων, κοινοτήτων αλλά και μεταξύ διαφόρων ειδών, ανθρώπινων και μη, αποκτούν σχήμα σε ένα αρχείο που περιλαμβάνει τις ιδιο-συγκρασιακές αφηγήσεις της πόλης γύρω από τις επιρροές του αστικού κοσμοπολιτισμού στις ήδη εγκατεστημένες ταυτότητες της καταγωγής και της προέλευσης. Η υλικότητα της έρευνας των Campus Novel συστήνεται με τη μορφή μιας πολυεπίπεδης εγκατάστασης που αφορά την ίδια την ερευνητική διαδικασία, με ειδικά σχεδιασμένες κατασκευές, επινοητικές καταγραφές, δεκάδες λίτρα γόνιμου χώματος και υπεδάφια ευρήματα.

Ως τόπος εκφοράς και προβολής των μικρό-μακρό ζητημάτων συνύπαρξης, η «ρευστή» εδαφικότητα της Θεσσαλονίκης αναδεικνύεται σε ένα παραδειγματικά γόνιμο πεδίο από όπου μπορούμε να «εξορύξουμε» οριακές μεθοδολογίες, νέα αξιακά δεδομένα και οντολογικές επαναπλαισιώσεις του ανήκειν. Εκεί όπου 1,6 τ.μ. ελεύθερου εδάφους αντιστοιχεί σε κάθε κάτοικο, οι διαχωρισμοί καταρρίπτονται, το τοπικό ανάγεται αναπόφευκτα σε πλανητικό, η παράδοση και η νεωτερικότητα ομογενοποιούνται και η κάθε μονάδα τελεί, συμπεριληπτικά, άλλοτε ως ξενιστής, άλλοτε ως τελεστής και άλλοτε ως μύστης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κεντρικής έκθεσης της 8ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης «Being as Communion».

Η ομάδα Campus Novel συμμετέχει στην έκθεση με έργα της στο MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Σάββατο 04 & Κυριακή 05 Μαρτίου 2023

Όλοι οι χώροι της κεντρικής έκθεσης «Being as Communion» είναι ανοιχτοί για το κοινό, στα παρακάτω ωράρια. Παρακάτω αναφέρονται και τα ονόματα των καλλιτεχνών ανά χώρο.

Από Δευτέρα 06 Μαρτίου ισχύει το κανονικό ωράριο λειτουργίας του κάθε χώρου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ https://biennale8.gr/kentriki-ekthesi/

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης*

Καλλιτέχνες: Gianfranco Baruchello, Φοίβη Γιαννίση, COYOTE, Cevdet Erek

*Μανόλη Ανδρόνικου 6

Ωράριο λειτουργίας: Σάββατο 04/03 & Κυριακή 05/03, 08:30-15:30. Μέχρι 31 Μαρτίου: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 08:30-15:30. Από 1 Απριλίου: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 08:00-20:00

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού*

Καλλιτέχνες: COYOTE, Cevdet Erek, Jumana Manna, Ahmed Morsi, Άγγελος Πλέσσας, Κώστας Ρουσσάκης

*Λεωφόρος Στρατού 2

Ωράριο λειτουργίας: Σάββατο 04/03 & Κυριακή 05/03, 08:30-15:30

Μέχρι 31 Μαρτίου: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 08:30-15:30. Από 1 Απριλίου: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 08:00-20:00

Γυάλινο Περίπτερο «Κήπου Γλυπτών»*

Καλλιτέχνης: Zheng Bo

Παραλία

Ωράριο λειτουργίας: Σάββατο 04/03 & Κυριακή 05/03, 10:00-18:00

Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 12:00-18:00

Πολυχώρος Πολιτισμού Ισλαχανέ*

Καλλιτέχνες: COYOTE, Πάνος Σκλαβενίτης, Agnes Varda, Vessel (James Bridle & Navine G. Dossos)

Ελένης Ζωγράφου 2

Ωράριο λειτουργίας: Σάββατο 04/03 & Κυριακή 05/03, 11:00-18:00

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 09:00-14.30, Τετάρτη 09:00-20:00

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (κτίριο Μ2)*

Καλλιτέχνης: Κώστας Ρουσσάκης

25ης Μαρτίου και Παραλία

Ωράριο λειτουργίας:

Σάββατο 04/03 & Κυριακή 05/03, 10:00-18:00

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 10:00-18:00

MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης*

Καλλιτέχνες: Jumana Emil Abboud, Campus Novel, COYOTE, Hira Nabi, Γιάννης Παπαδόπουλος, Iva Radivojević, Corinne Silva

*Εγνατίας 154 (εντός ΔΕΘ-Helexpo)

Ωράριο λειτουργίας

Σάββατο 04/03, 10:00-22:00

Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 10:00-18:00, Πέμπτη 12:00-20:00, Δευτέρα κλειστά

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης – Βίλα Καπαντζή*

Καλλιτέχνες: Aslı Çavuşoğlu, COYOTE, Piero Gilardi, Akira Ikezoe, Βάσω Κατράκη, Abraham Onoriode Oghobase, Ana Vaz, Θανάσης Χονδρός και Αλεξάνδρα Κατσιάνη

*Βασιλίσσης Όλγας 108

Ωράριο λειτουργίας:

Σάββατο 04/03, 10:00-21:00 & Κυριακή 05/03, 10:00-18:00

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10:00-18:00

Επταπύργιο / Γεντί Κουλέ *

Καλλιτέχνες: Κώστας Ρουσσάκης, Ana Vaz, Πάκυ Βλασσοπούλου

*Επταπυργίου 130

Ωράριο λειτουργίας:

Σάββατο 04/03 & Κυριακή 05/03, 8:30-15:30

Μέχρι 31 Μαρτίου: Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 8:30-15:30

Γενί Τζαμί*

Καλλιτέχνες: Alexandra Paperno

*Αρχαιολογικού Μουσείου 30

Ωράριο λειτουργίας:

Σάββατο 04/03 10:00-15:00 & Κυριακή 05/03 10:00-12:00

Παρασκευή και Σάββατο 10:00-15:00

Κήποι του Πασά

Καλλιτέχνες: COYOTE

Ανοιχτή πρόσβαση