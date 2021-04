Το θεατρικό φεστιβάλ της Στέγης βγαίνει από τη σκηνή και σε εξωτερικούς χώρους -Πώς συμμετέχουμε | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Καλλιτέχνες προερχόμενοι από διάφορα πεδία, θέατρο, περφόρμανς, εικαστικά, αποκωδικοποιούν το μέλλον ως παρόν στη Στέγη και στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση.

Ένα νέο θεατρικό φεστιβάλ γεννιέται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, το FUTURE N.O.W., και θα είναι διαθέσιμο στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση.

Οι πρώτες τέσσερις παραστάσεις, οι οποίες προκρίθηκαν μέσα από το Open Call του περασμένου Μαρτίου, που πραγματοποιήθηκε εν μέσω του πρώτου lockdown, προτείνουν νέες, αστείες, απροσδόκητες ιστορίες, αντιμετωπίζοντας το μέλλον ως παρόν. Γιατί, τι τελικά θέλουμε να είμαστε στο μέλλον; Πιο αστείοι, πιο έξυπνοι, πιο πλούσιοι, πιο σοφοί, πιο προσαρμοστικοί, πιο ανθεκτικοί; Ένα είναι βέβαιο: το μέλλον δεν έχει συμβεί ακόμη. Και η ιδέα πως θα είναι καταδικασμένο δεν έχει αποδειχθεί.

Όπως σημειώνει ο Βρετανός στοχαστής John Higgs: «Πρόκειται για μια ιστορία που εμείς λέμε στον εαυτό μας». Η πρώτη σοδειά καλλιτεχνικών πρότζεκτ που προέκυψαν μάς κλείνει το μάτι, ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη και δηλώνει με θράσος και χιούμορ πως το μέλλον δεν θα είναι αβίωτο. Κάθε άλλο.

Καθώς οι παραγωγές δεν μπόρεσαν να παρουσιαστούν με ζωντανό κοινό, όπως ήταν προγραμματισμένες για τον Νοέμβριο του 2020, παρουσιάζονται ως ένα νέο είδος που φλερτάρει με τον κινηματογράφο. Βραβευμένοι κινηματογραφιστές της νεότερης γενιάς επιστρατεύτηκαν και, σε συνεργασία με τους τέσσερις σκηνοθέτες του φεστιβάλ, δημιούργησαν εκδοχές ειδικά σχεδιασμένες για το ψηφιακό περιβάλλον. Τα γυρίσματα δεν περιορίζονται στις σκηνές της Στέγης, αλλά επεκτείνονται και σε εξωτερικούς χώρους, δημιουργώντας ένα μεικτό είδος.

Μια ομάδα σκληροπυρηνικών υπερασπιστών του περιβάλλοντος και της κοινωνικής ισότητας μάς στρατολογούν (Ηλίας Αδάμ, We are in the army now, 10 Απριλίου). Ένα παγόβουνο λιώνει πάνω από τα κεφάλια μας (Βίκυ Κυριακουλάκου, Η τέχνη του πολέμου, 11 Απριλίου).

Εύα Γιαννακοπούλου, Kin Baby

Το φεστιβάλ της Στεγης του Ιδρύματος Ωνάση

Τέσσερις ειδικοί εξετάζουν «πού πήγαν τα μωρά;» (Δημήτρης Μπαμπίλης, Babybird Babybird, 17 Απριλίου). Η Κεντρική Σκηνή μεταμορφώνεται σε ένα κλαμπ για τα νέα είδη που τώρα γεννιούνται (Εύα Γιαννακοπούλου, Kin Baby, 18 Απριλίου).

Ο κινηματογραφιστής Άλκης Παπασταθόπουλος σκηνοθετεί για το YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση το We are in the army now του Ηλία Αδάμ και το Κin Βaby της Εύας Γιαννακοπούλου. Ο Παπασταθόπουλος έχει βραβευτεί για το βίντεο κλιπ στο “Gomenaki” και έχει κερδίσει το βραβείο του HBO Europe για καλύτερο τηλεοπτικό πρότζεκτ στο Midpoint TV Launch με το “Sleepover”, που επιλέχθηκε και από το Sundance Institute για το YouTube New Voices Lab του.

Ο Παναγιώτης Κωστούρος, με σημαντικές μικρού μήκους ταινίες στο βιογραφικό του και δουλειές εντός και εκτός Ελλάδας, ανέλαβε την κινηματογραφική εκδοχή της Τέχνης του πολέμου της Βίκυς Κυριακουλάκου. Ο Χρήστος Σαρρής, σκηνοθέτης με διεθνείς συνεργασίες, head of creative του Ιδρύματος Ωνάση, δημιουργός μεταξύ άλλων και της σειράς συναυλιών Stages A/LIVE, σκηνοθετεί το Βabybird Babybird του Δημήτρη Μπαμπίλη.

Τέλος, το FUTURE N.O.W. παρουσιάζει βιντεοσκοπημένη μια διαδικτυακή διεθνή ανοιχτή συζήτηση και ένα εργαστήριο για ειδικούς και λάτρεις της νέας δραματουργίας που πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2020 με τίτλο DRAMATURGY NOW, καθώς και μία ανατρεπτική συζήτηση με τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο φεστιβάλ, δίνοντας φωνή στις σκέψεις και τις αγωνίες των νέων δημιουργών, με τίτλο «Το μέλλον του θεάτρου ως παρόν». « Το μέλλον είναι εδώ, τώρα, στον Νέο Κόσμο και σε όλο τον κόσμο, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του YouTube, με την ευχή να ξαναβρεθούμε σύντομα στις θεατρικές πλατείες» το μήνυμα της Στέγης.

10.4.21 | 21:00 | Ηλίας Αδάμ, We are in the army now

11.4.21 | 21:00 | Βίκυ Κυριακουλάκου, Η τέχνη του πολέμου

14.4.21 | 17:00 | Οι 4 σκηνοθέτες του Future N.Ο.W. συζητούν / Διαδικτυακή ανοιχτή συζήτηση DRAMATURGY NOW

17.4.21 | 21:00 | Δημήτρης Μπαμπίλης, Babybird Babybird

18.4.21 | 21:00 | Εύα Γιαννακοπούλου, Kin Baby

Συντελεστές: Σύλληψη & Σχεδιασμός: Ιλειάνα Δημάδη

Συνεπιμέλεια: Κωνσταντίνος Τζάθας

Οργάνωση Παραγωγής: Δήμητρα Δερνίκου, Βασίλης Παναγιωτακόπουλος

Τεχνική Διεύθυνση: Λευτέρης Καραμπίλας, Phil Hills

Δραματουργική υποστήριξη καλλιτεχνών: Μανώλης Τσίπος (DAS Feedback Method)

Εκτέλεση Παραγωγής: Δέσποινα Σιφνιάδου, Ειρηλένα Τσάμη, Νικήτας Βασιλάκης

Επιτροπή αξιολόγησης προτάσεων Open Call: Ιλειάνα Δημάδη, Χρήστος Καρράς, Χριστίνα Λιάτα, Κωνσταντίνος Τζάθας, Πρόδρομος Τσιαβός

Επιμέλεια κινηματογραφήσεων: Χρήστος Σαρρής

Ανάθεση & Παραγωγή Φεστιβάλ Future N.O.W.: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

