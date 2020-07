«Το τελευταίο δέντρο»: Η συγκινητική ταινία για το Μάτι δύο χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά [βίντεο]

View this post on Instagram

«Το τελευταίο δέντρο» έρχεται στις 23.07.2020. 🥀 Σχεδόν δυο χρόνια πριν η μεγαλύτερη εθνική τραγωδία σημειώθηκε στο Μάτι της Αττικης όπου την 23η Ιουλίου 2018 μια δολοφονική πυρκαγιά αφαίρεσε την ζωή τόσο άδικα από τουλάχιστον 102 ανθρώπους..Όλοι μαζί δίνουμε ένα διαφορετικό τέλος χωρίς να ξεχάσουμε κανέναν ! Με σεβασμό στον ανθρώπινο πόνο και αξιοπρέπεια στην ανθρώπινη ζωή το «Πίσω στα δικά μας» επιστρέφει στις 23.07.2020. Μαζί θα το κάνουμε αληθινό...πάλι ! 🎥