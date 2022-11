Φωσφορίζοντα χαλιά, catwalk, συναυλίες, προβολές -Οσα θα γίνουν στη Στέγη - iefimerida.gr

Είκοσι χρόνια από την πρώτη τους εμφάνιση, οι Άρης και Λάκης Ιωνάς (The Callas) καταλαμβάνουν το -1 της Στέγης με μια «παραισθησιογόνα έκθεση ποτισμένη από μεσογειακή ψυχεδέλεια».

Με την έκθεση-ψυχεδελικό ξόρκι στο παρελθόν, στο τώρα και στο μέλλον της ελληνικής εικαστικής και μουσικής σκηνής Love Solidarity Death (L.S.D), οι The Callas γιορτάζουν τα 20 χρόνια δημιουργίας τους, καταλαμβάνοντας το -1 της Στέγης από 26 Νοεμβρίου έως 30 Δεκεμβρίου. Μεσογειακή ψυχεδέλεια, φωσφορίζοντα χαλιά, catwalk, συναυλίες και προβολές ταινιών της ανατρεπτικής καλλιτεχνικής κολεκτίβας, στο υπόγειο της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Τι θα δούμε στη Στέγη

Παρουσιάζουν νέα δουλειά, με τα ποπ-φολκ κεντήματα και υφαντά τους, γλυπτά και εγκαταστάσεις από κομμένα μάρμαρα των παλιών πεζοδρομίων της Αθήνας, πίνακες με working-class Μαντόνες, καφασοναούς-DIY Παρθενώνες, film screenings και happenings, καθώς και με συνεργασίες με guest contributors από το εξωτερικό, αλλά και την εγχώρια σκηνή: από τον Ian F. Svenonius στις PapithedogTV.

Μπάντα, εικαστικό ντουέτο, και, βέβαια, αδέλφια –στη ζωή και στη σκηνή–, εργάζονται πάντα μαζί και πάντα με τους φίλους τους, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και τους συγγενείς τους. Οι υφάντρες-κεντήστρες των «ιπτάμενων χαλιών» τους δεν είναι άλλες από τη μητέρα και τη θεία τους.

Οι Callasettes δεν είναι άλλες παρά οι γυναίκες που έχουν στο πλάι τους – ως σύντροφοι, συνεργάτριες και φίλες. Το πολυμορφικό έργο τους έχει παρουσιαστεί στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Παρίσι όσο και στην Αθήνα, την Ύδρα αλλά και στο χωριό τους ακριβώς απέναντι – στη Θερμησία Πελοποννήσου. Εκεί, στο πατρογονικό τους κτήμα διοργανώνουν βακχικά κοινοτικά καλλιτεχνικά gigs, όπως το πρόσφατο 24ωρο art event- προπομπό για την τωρινή έκθεση, που έστησαν στις 21 Ιουνίου 2022, με την υποστήριξη του Onassis Culture. Δείτε το τρέιλερ

Είκοσι χρόνια από την πρώτη τους εμφάνιση, οι The Callas (Άρης και Λάκης Ιωνάς) συνοψίζουν την πολυμορφική παρουσία τους στην τέχνη με το “L.S.D.”: μια εκθεσιακή/επεισοδιακή αναδρομή στο μέλλον που ορίζεται, νοηματικά και βιωματικά, από τον τίτλο “Love Solidarity Death (L.S.D.)”.

Εκ των θεμελιωτών της DIY σκηνής στην Ελλάδα, μουσικοί, εικαστικοί, περφόρμερ, εκδότες, οργανωτές αστικών και επαρχιακών φεστιβάλ, δημιουργοί ταινιών και βίντεο, φιλόξενοι οικοδεσπότες στους δικούς τους χώρους και ανήσυχοι εξερευνητές άλλων τόπων και τρόπων, πολυμήχανοι πιστοί ενός αποαναπτυξιακού καλλιτεχνικού βιώματος, αλληλέγγυοι αντιηγεμονικών συλλογικών πρακτικών, οι The Callas αναμοχλεύουν τα πρωτογενή υλικά της συνεμψυχωτικής τους δράσης. Mεταφέρουν στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση επεισόδια μιας περιπέτειας που επιμένει στη ριζοσπαστική παιδαγωγική της αλληλεγγύης, στη σπάταλη εκδοχή της αγάπης, στη θραυσματική, μεταμορφική ψυχεδέλεια του θανάτου.

Αρης και Λάκης, μπάντα, εικαστικό ντουέτο, και, βέβαια, αδέλφια –στη ζωή και στη σκηνή–, εργάζονται πάντα μαζί και πάντα με τους φίλους τους, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και τους συγγενείς τους

Στις εγκαταστάσεις, στα γεγονότα, στις μείξεις και στα δρώμενα του “L.S.D.” θα συναντήσει κανείς, εκτός των άλλων, ένα εν πολλοίς αταξινόμητο αρχείο συλλογικών πρακτικών στην Ελλάδα, καθώς και το είδος αυτοσχεδιαστικού κοινοτισμού που εκδηλώθηκε χαμηλόφωνα και απολαυστικά εντός του έργου των αδελφών Ιωνά.

Το “L.S.D.” προτείνει, έτσι, όχι μόνο ένα ανοιχτό οικοσύστημα αυτάρκειας, ωσμωτικών αναθεωρήσεων και εκστατικής γνώσης, αλλά κυρίως μια θεραπευτική, αν και ανήσυχη, διερευνητική πραγματικότητα «κοσμοπολιτικής» [cosmopolitics], αναφέρει η Νάντια Αργυροπούλου

Οι υφάντρες-κεντήστρες των «ιπτάμενων χαλιών» τους δεν είναι άλλες από τη μητέρα και τη θεία τους

Στο σημείωμα των καλλιτεχνών αναφέρονται τα εξής

«Η αίσθηση της κοινότητας και η φρενήρης, συνεχόμενη δημιουργία μικρών temporary ουτοπιών σαν όπλο αντίστασης και επιβίωσης, σαν συνεχόμενα fragile bunkers of utopia, bubble shelters ή παρεκκλήσια, η Μαμά αγκαλιά, οι Φίλες μας και οι Φίλοι μας, η αποσπασματικότητα και το μυστήριο του Ηράκλειτου και του Ε. Χ. Γονατά, το In Lust We Trust σαν υπόκωφο mantra και σαν μουρμουρητό, το Superstudio και οι Radical Ιταλικές Discos, ο σεβασμός της μοναδικότητας του κάθε μικρού στοιχείου σε έναν βυζαντινό τοίχο, οι cut-up λογοτεχνικές και κινηματογραφικές τεχνικές, οι τρούλοι, η ψυχεδελική αναρχική αρχιτεκτονική στο “Gravity’s Rainbow” του Thomas Pynchon, η sensual urban dystopia του J. G. Ballard, οι Sonic Youth με την Μπέλλου και την Παπαγκίκα, το «κουμπωμένο» Plus Soda δίπλα στον Κεραμεικό, ο τριπαριστός Ν. Γ. Πεντζίκης, το sensual frottage της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, η lo-fi και tender γεωμετρία σε ένα post-punk τραγούδι, οι Working Class Madonnas της διπλανής πόρτας, η muted ενέργεια του Morandi, η day-to-day life της ποίησης του Frank O’Hara, η acid προαναγεννησιακή περιήγηση του Ciriaco d’Ancona σε αρχαιολογικούς τόπους και το φλανάρισμα των situationnistes με τη psychogeographie τους, τα Κυπαρίσσια παντού και το Πρώτο Νεκροταφείο ως κήπος/αυλή/χαμόγελο Κόρης/Κούρου. Τα 50 ακάλυπτα μέτρα του Ιλισού και της Καλλιρρόης μας, με τις Νύμφες της, με το αρχαίο νερό να χύνεται προαιώνια, με την Αγία Φωτεινή, με παπαγαλάκια μαζί με βατράχια και απόκοσμη φύση στην καρδιά αστικού τοπίου, με το cruising spot της και την urban μυθολογία της τρύπας-στοάς.

Χάραμα περπατάτε αγκαλιά, με hangover, στις πλάκες του Πικιώνη, και αισθάνεσαι θραύσματα, δίψα, αρχαία μάρμαρα και Κόρες να συνυπάρχουν με πλαστικούς σωλήνες αποχέτευσης, γάτες και πικροδάφνες, και ο ήλιος να βγαίνει πάντα από εκεί πίσω από τον τρελό Υμηττό (απαλοκλείνεις τα μάτια)».

Love, Solidarity & Death / The Callas / Λάκης και Άρης Ιωνάς – Νοέμβριος 2022

Επιμέλεια: Νάντια Αργυροπούλου, The Callas / Λάκης και Άρης Ιωνάς

Κέντημα, πλέξιμο: Ιωάννα Ιωνά, Αναστασία Δρούζα, Διονυσία Μποσμή

Τεχνική μελέτη, μηχανολογικός σχεδιασμός και κατασκευή έργου Punkthenon: Δημήτρης Κορρές – Korres Engineering

The Callas band members: Άρης Ιωνάς, Λάκης Ιωνάς, Χρυσάνθη Τσουκαλά, Χρήστος Μπεκίρης

The Callas guest members: Μαριλένα Πετρίδου, Κώστας Στεργίου

Μουσική: The Callas

Ηχοληψία: Νίκος Τριανταφύλλου / Μείξεις: Ηρακλής Βλαχάκης

Performance

Σκηνοθεσία: The Callas / Λάκης και Άρης Ιωνάς

Χορογραφία: Αγγελική Χατζή

Χορεύτριες: Μάρθα Πασακοπούλου, Χριστίνα Καραγιάννη, Αγγελική Χατζή

Performers: Φιλίππα Δημητριάδη, Διονυσία Μποσμή, Ανίτα Πολυχρόνη, Λίνα Ρόκου, Δάφνη Κυριακίδου

Guests, Collaborators (με φυσική παρουσία): Ian F. Svenonius, PapithedogTV

Συμμετέχοντες με κείμενα στην έκδοση “Notes on L.S.D.”: Jim Sclavunos, Ian F. Svenonius, Paul Artrocker, Myriam Ben Salah, Νάντια Αργυροπούλου, Αφροδίτη Παναγιωτάκου

Συμμετέχουσα με video clip: Ζακλίν Λέντζου

Graphic Design: Άντα Θεοδωρακάκη, Ειρήνη Ζωγράφου

Φωτογραφία, Video Documentation: Άγγελος Καλτσής / Παραγωγή: Ειρήνη Ζωγράφου, The Studio - Velvet Room Projects

Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Λίγα λόγια για τους Λάκη & Άρη Ιωνά / The Callas που έρχονται στη Στέγη

Οι Λάκης & Άρης Ιωνάς / The Callas από το 2002 δημιουργούν στα πεδία της τέχνης, του κινηματογράφου και της μουσικής. Έχουν παρουσιάσει έργο τους σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στο Μουσείο Μπενάκη / New Museum (Νέα Υόρκη) – Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, στην documenta 14, στο Palais de Tokyo (Παρίσι), στο Family Business (Νέα Υόρκη), στην Μπιενάλε της Αθήνας, στο Andreas Melas Projects (Αθήνα), στο State of Concept (Αθήνα), στην γκαλερί The Breeder (Αθήνα), στο Kustera Projects (Νέα Υόρκη), στο Atopos CVC (Αθήνα) και στο Yinka Shonibare Space (Λονδίνο).

Οι Callas έχουν συνεργαστεί με τον Lee Ranaldo (Sonic Youth) και τον Jim Sclavunos (Nick Cave and The Bad Seeds) σε μουσικά άλμπουμ και ζωντανές εμφανίσεις.

Η πρώτη τους μεγάλου μήκους ταινία, “Lustlands” (HAOS film), έκανε πρεμιέρα στο 7ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας. Η δεύτερη ταινία τους, "The Great Eastern", γυρίστηκε στο project space του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ στα Σφαγεία της ΄Ύδρας. Έκανε πρεμιέρα στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και προβλήθηκε επίσης στην documenta 14. Η τρίτη τους ταινία, "SICK", έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Ως μουσικό συγκρότημα, έχουν παίξει ζωντανά στο Liverpool Psychedelic Festival (Λίβερπουλ), στο The Great Escape Festival (Μπράιτον), στο Reeperbhan Festival (Αμβούργο ) και έχουν παίξει επίσης με τους Thurston Moore, The Brian Jonestown Massacre, Ty Segall και Grinderman. Το στούντιό τους με την επωνυμία Velvet Room αποτελεί έναν από τους πιο ενεργούς DIY καλλιτεχνικούς και μουσικούς χώρους στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Σάββατο 26 Νοεμβρίου

Ισόγειο φουαγιέ | –1 | 18:00 – 23:00

18:00 Εγκαίνια

21:00 Performance Catwalk (20΄)

The Callas performance

Οι Callasettes, Φιλίππα Δημητριάδη, Διονυσία Μποσμή, Ανίτα Πολυχρόνη, Λίνα Ρόκου, Δάφνη Κυριακίδου και οι χορεύτριες Μάρθα Πασακοπούλου, Χριστίνα Καραγιάννη, Αγγελική Χατζή, σε χορογραφία της Αγγελικής Χατζή και σκηνοθεσία των The Callas χρησιμοποιούν ως σκηνικά τις εγκαταστάσεις της έκθεσης παρουσιάζοντας ένα υβριδικό catwalk.

Σάββατο 03 & Κυριακή 04 Δεκεμβρίου

Ισόγειο φουαγιέ | –1 | 18:00 – 23:00

Προβολές ταινιών | Μικρή Σκηνή | 19:00 – 23:15

19:00 L.S.D. - Love Solidarity Death video clip by Jackie Lentzou (πρεμιέρα)

Lustlands (16+)

15’ Διάλειμμα

20:30 Great Eastern (16+)

15’ Διάλειμμα

22:00 Sick (16+)

Για πρώτη φορά, η Στέγη παρουσιάζει το σύνολο της κινηματογραφικής δουλειάς των Λάκη και Άρη Ιωνά / The Callas

Οι The Callas και οι φίλοι/ συνεργάτες/ συνοδοιπόροι τους, κινούμενοι σαν μια κινηματογραφική guerilla collective, παρουσιάζουν τα τελευταία 10 χρόνια ταινίες χειροποίητες, υπαρξιακές, άμεσες και συναισθηματικές αφήνοντας πάντα στο τέλος ένα κόμμα παρά μια τελεία.

(Οι ταινίες θα είναι υποτιτλισμένες στα αγγλικά).

L.S.D. - Love Solidarity Death video clip by Jackie Lentzou (πρεμιέρα)

Διάρκεια: 6´

Σενάριο Σκηνοθεσία: Ζακλίν Λέντζου

Ηθοποιοί: Σοφία Κόκκαλη, Νικόλας Παπαδομιχελάκης

Διευθυντής Φωτογραφίας: Κωνσταντίνος Κουκουλιός

Παραγωγή: Φαίη Μινωπέτρου-Κασιμάτη, Νικόλας Κούλογλου

Lustlands, 2013

Διάρκεια: 73´

Σενάριο & Σκηνοθεσία: The Callas / Λάκης και Άρης Ιωνάς

Παίζουν: Αγγελική Χατζή, Τερψιχόρη Σαββάλα, Ανίτα Πολυχρόνη, Αφροδίτη Ψαρρά, Κώστας Βαρώτσος, Ηλίας Παπαζαχαρίας, Αναστασία Δρούζα, Δημήτρης Κοτσέλης

Διευθυντής Φωτογραφίας: Δημήτρης Κοτσέλης

Μοντάζ: Δημήτρης Κοτσέλης

Παραγωγή: The Studio Art Projects / Velvet Room Projects – Haos film

Ένα film noir κάτω από τον καυτό μεσογειακό ήλιο. Στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού, τέσσερις φίλες αφήνουν πίσω τους την πόλη και την ανεργία και βρίσκουν καταφύγιο σε ένα παραθαλάσσιο αγρόκτημα.

Μακριά από την ένταση και τα προβλήματα, οι τέσσερις φίλες αφήνονται στη ραθυμία και τη λαγνεία του καλοκαιριού. Φίλοι από το παρελθόν εισβάλλουν στη ζωή των κοριτσιών, παιδικοί έρωτες αναζωπυρώνονται, φιλίες δοκιμάζονται και ξεχασμένα μυστικά έρχονται απειλητικά στο προσκήνιο.

The Great Eastern, 2017

Διάρκεια: 83´

Σενάριο & Σκηνοθεσία: The Callas / Λάκης και Άρης Ιωνάς

Παίζουν: Ηρώ Σοφουλάκη, Δημήτρης Πολιτάκης, Κάτια Δημοπούλου, Valisia Odell, Ηλίας Παπαζαχαρίας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Δημήτρης Κοτσέλης

Μοντάζ: Δημήτρης Κοτσέλης

Executive Producer: Βένια Βέργου

Παραγωγή: The Studio Art Projects / Velvet Room Projects

Απομόνωση, ελπίδα, κάβλα και σκοτάδι. Πέντε άνθρωποι στέκονται σαν δέντρα και περιμένουν σε ένα απομονωμένο νησί το υπερωκεάνιο “The Great Eastern” να τους μαζέψει για ένα ταξίδι προς κάποια ελπίδα. Μια μικρή πεταλούδα πετάει ανάμεσά τους και τα κάνει όλα σκατά.

Sick, 2021

Διάρκεια: 73´

Σενάριο & Σκηνοθεσία: The Callas / Λάκης και Άρης Ιωνάς

Ηθοποιοί: Melia Kreiling, Νικολάκης Ζεγκίνογλου

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Λάκης και Άρης Ιωνάς

Μοντάζ: Λάκης και Άρης Ιωνάς, Μελίνα Ταβουλάρη

Παραγωγή: The Studio Art Projects / Velvet Room Projects

Ένα πειραματικό, χειροποίητο φιλμ, φτιαγμένο με κινητά τηλέφωνα και selfie γυρίσματα, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, σε Αθήνα και Λος Άντζελες. Ένα ποιητικό, ίντερνετ ρομάντζο, που έχει να κάνει με την απομόνωση, την ενατένιση ταβανιών, την αποσπασματικότητα της μνήμης και τα υπαρξιακά προβλήματα που αναβλύζουν από τα ευθεία ή τα κυκλικά γαριδάκια.

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου

Ισόγειο φουαγιέ | –1 | 18:00 – 23:00

20:00 Escape-ism (Ian F. Svenonius), live (30’)

21:30 The Callas, live and performance with The Callasettes (40΄)

Τρία νέα τραγούδια των The Callas πλαισιώνουν την performance.

The Callas band members: Άρης Ιωνάς, Λάκης Ιωνάς, Χρυσάνθη Τσουκαλά, Χρήστος Μπεκίρης

The Callas guest members: Μαριλένα Πετρίδου, Κώστας Στεργίου

Σκηνοθεσία: The Callas

Χορογραφία: Αγγελική Χατζή, The Callas

Χορεύτριες: Μάρθα Πασακοπούλου, Χριστίνα Καραγιάννη, Αγγελική Χατζή

Performers: Φιλίππα Δημητριάδη, Διονυσία Μποσμή, Αννίτα Πολυχρόνη, Λίνα Ρόκου, Δάφνη Κυριακίδου

Ηχοληψία: Νίκος Τριανταφύλλου

Μείξεις: Ηρακλής Βλαχάκης

LOVE SOLIDARITY DEATH, NOTES ON L.S.D., book launch

Παρουσίαση της ειδικής έκδοσης με σχέδια των The Callas, κείμενα από την επιμελήτρια της έκθεσης Νάντια Αργυροπούλου, την Αφροδίτη Παναγιωτάκου, τους Jim Sclavunos (Nick Cave & The Bad Seeds), Ian F. Svenonius (Escape-ism, Make Up), Paul Artrocker (Artrocker magazine, Ressonance FM, New Heavy Sounds), μια συνομιλία των The Callas με τη Myriam Ben Salah (Renaissance society, Chicago/Paris).

Σχεδιασμός έκδοσης: Άντα Θεοδωρακάκη, Ειρήνη Ζωγράφου

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου

Ισόγειο φουαγιέ | –1 | 18:00 – 23:00

20:00 Ian F. Svenonius, talk (30΄)

21:00 PapithedogTV, live (30΄)

22:00 The Callas, live and performance with The Callasettes (40΄)

Τρία νέα τραγούδια των The Callas πλαισιώνουν την performance.

The Callas performance

Οι The Callas παρουσιάζουν τρία νέα τραγούδια τους και τη νέα συλλογή χειροποίητων πλεκτών ρούχων-εικαστικών έργων τους. Οι Callasettes, Φιλίππα Δημητριάδη, Διονυσία Μποσμή, Ανίτα Πολυχρόνη, Λίνα Ρόκου, Δάφνη Κυριακίδου και οι χορεύτριες Μάρθα Πασακοπούλου, Χριστίνα Καραγιάννη, Αγγελική Χατζή, σε χορογραφία της Αγγελικής Χατζή και σκηνοθεσία των The Callas, χρησιμοποιούν ως σκηνικά τις εγκαταστάσεις της έκθεσης παρουσιάζοντας ένα υβριδικό catwalk.

Ian F. Svenonius (Escape-ism)

Ο Ian Svenonius, μέσα από τη Radical Elite πολυμορφική διαδρομή του στη μουσική και τα βιβλία, παρουσιάζει το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο "Against the Written Word" και μιλάει για το κείμενο που έγραψε για την έκδοση "The Callas – Notes on L. S. D." με αφορμή το έργο Punkthenon των The Callas.

PapithedogTV

Οι PapithedogTV είναι ένα underground dog pop συγκρότημα από την Αθήνα που προσγειώνεται στη Στέγη για μια 30’ woof έκρηξη.

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107

Από 26 Νοεμβρίου έως 30 Δεκεμβρίου 2022

Στέγη -1

Τετάρτη-Κυριακή 18:00-23:00 (24.12 κλειστά) Είσοδος δωρεάν με δελτία εισόδου