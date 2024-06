Συναυλίες: Από Megadeth, μέχρι Λεωνίδα Καβάκο και Πορτοκάλογου -Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών - iefimerida.gr

O Λεωνίδας Καβάκος, οι Megadeth ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της heavy metal ιστορίας, αλλά και οι ρυθμικοί NOUVELLE VAGUE βρίσκονται για συναυλίες στην Ελλάδα.

Την Ελλάδα επέλεξε για ακόμα μία φορά ο κορυφαίος μουσικός παραγωγός Parov Stelar καθώς και το δίδυμο των Archive.

Μία ματιά στις συναυλίες των αμέσως επόμενων ημερών

Μετά τους Coldplay που ανέβασαν ψηλά τον πήχη των συναυλιών, μεγάλα ονόματα από τη διεθνή και εγχώρια σκηνή ετοιμάζονται για συναυλίες.

Oι συναυλίες της Παρασκευής

NOUVELLE VAGUE

NOUVELLE VAGUE Παρασκευή 14 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage

Ο Marc Collin, δημιουργός της μπάντας, γιορτάζει 20 χρόνια πορείας με μια επετειακή παγκόσμια περιοδεία που θα ολοκληρωθεί το 2025.

Την Παρασκευή 14 Ιουνίου στη λίστα των ζωντανών τους εμφανίσεων θα προστεθεί και η Αθήνα. Αυτό κι αν είναι ένα από τα "άχαστα" live του καλοκαιριού ιδίως αν έχεις καιρό να ταξιδέψεις με μια αισιόδοξη μουσική, να χορέψεις με ένταση, να φλερτάρεις αυθόρμητα και να χαρίσεις στον παρορμητικό εαυτό σου μια ευκαιρία να αποκαλυφθεί!

Παρέα του, εξαιρετικοί μουσικοί και οι υπέροχες ερμηνεύτριες Alonya και Marine Quéméré που με τις καταπληκτικές φωνές, την εντυπωσιακή σκηνική παρουσία και το γαλλικό μπρίο τους έχουν κατακτήσει την Ευρώπη.

Οι NOUVELLE VAGUE παραμένουν αυθεντικά μοναδικοί!

Κουταλιανοί ή Το βάρος της ιστορίας

«Κουταλιανοί ή Το βάρος της ιστορίας» στο Μέγαρο

Ύστερα από την επιτυχημένη παρουσίαση του μελοδράματος Φροσύνη το 2017, η Ομάδα Μουσικού Θεάτρου Ραφή επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής με την πρώτη αθηναϊκή παρουσίαση του έργου Κουταλιανοί ή Το βάρος της ιστορίας, μια συναρπαστική μουσικοεικαστική καντάτα σε συνεργασία με το μουσικό σύνολο Oros Εnsemble, τον συνθέτη Αποστόλη Κουτσογιάννη, τον ποιητή Μάριο Χατζηπροκοπίου και τον εικαστικό Πέτρο Τουλούδη. Το έργο –συμπαραγωγή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με την Εθνική Λυρική Σκηνή– θα παρουσιαστεί μόνο για δύο παραστάσεις στην Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Ιουνίου στις 21.00.

Η παράσταση Κουταλιανοί ή Το βάρος της ιστορίας…φωτίζει στιγμές από τη ζωή των Κουταλιανών, όπως ονομάστηκαν οι μικρασιάτες μασίστες σε διάφορες ιστορικές περιόδους: o μυθικός Παναγής Κουταλιανός και ο απόγονός του Δημήτρης, ο Χάρης Καρπόζηλος και o Γιάννης Κεσκελίδης ή Σαμψών, ο γίγαντας του ελληνικού κατς «Αττίλιο» ή «Ασιάτης» (sic). Οι έλληνες μασίστες τέμνουν ακόμα την ιστορική μας μνήμη ως υπόμνηση: στα χωράφια, στις πλατείες, στους καλογυαλισμένους μυς και τις αλυσίδες τους προβάλλαμε τους πόθους για τις συλλογικές μας νίκες –και τις ήττες μας.

Μέσα από τον θρυλικό βίο αυτών των προσώπων, αναδύεται με αλληγορικό τρόπο η μετάβαση από τα τέλη του 19ου στις αρχές του 20ού αιώνα, με τους αλλεπάλληλους εκτοπισμούς, τη Μικρασιατική Καταστροφή και τα ασφυκτικά πλέον σύνορα του νεοελληνικού κράτους. Κι αν το πεπρωμένο των ηρώων είναι ο διαρκής αγώνας μέχρι την τελική νίκη, γι’ αυτούς τους Μικρασιάτες «γίγαντες με τα πήλινα πόδια» η μοίρα ήταν, λίγο έως πολύ, προδιαγεγραμμένη, όπως η έκπτωτη αυτοκρατορία που τους ξέβρασε. Από τη ρώμη της νιότης και την παγκόσμια φήμη στο εύθραυστο σώμα του γήρατος: σε μια βαμμένη γενειάδα πρώην υπερανθρώπου που περιμένει κέρματα, πριν ταφεί στη λήθη.

Σύλληψη, καλλιτεχνική επιμελεια | Ομάδα Μουσικού Θεάτρου Ραφή/ Μουσική σύνθεση | Αποστόλης Κουτσογιάννης / Λιμπρέτο | Μάριος Χατζηπροκοπίου / Εικαστική επιμέλεια, γλυπτά | Πέτρος Τουλούδης / Κινησιολογία | Αγνή Παπαδέλη-Ρωσσέτου / Σχεδιασμός φωτισμών | Κωστής Μουσικός / Κοστούμια | Βαγγέλης Μαντζαβίνος / Επεξεργασία μαγνητοταινίας | Μιχάλης Καλκάνης

Ερμηνεύουν: Λητώ Μεσσήνη | υψίφωνος / Αναστασία Κότσαλη | μεσόφωνος

Κωνσταντίνος Βήτα

Κωνσταντίνος Βήτα στον Κήπο του Μεγάρου Παρασκευή 14 Ιουνίου

Ο Κωνσταντίνος Βήτα αυτό το καλοκαίρι έρχεται στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής παρουσιάζοντας καινούργια αλλά και παλιά αγαπημένα τραγούδια από όλη του την δισκογραφία. Τα ηλεκτρονικά του τοπία γεμάτα από house, ντίσκο και τριπχοπ γίνονται οι δρόμοι που διατρέχουν τα τραγούδια του.

Μετά από μία περίοδο όπου αφιέρωσε χρόνο για την συναυλία των Στέρεο Νόβα το καλοκαίρι του 2023 και το μάξι σίνγκλ «Ίριδα», επιστρέφει μετά από αρκετό καιρό με ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ και καινούργια τραγούδια. Ένα άλμπουμ που υποδηλώνει την ανάγκη για αλλαγή και σκεπτικισμό. Ο Κ.Βήτα προσδιορίζει τις εναλλακτικές επιλογές της αγάπης, της ελευθερίας αλλά και την ανησυχία για τον ίδιο του τον εαυτό. Τη σύγχρονη ζωή όπως έχει διαμορφωθεί από την ψηφιακή πραγματικότητα και άλλες φορές για τον συμβιβασμό ή την επιδίωξη της αυτογνωσίας.

Ο Κ.Βήτα προσκαλεί το κοινό του και μέσα από την μουσική του δείχνει να μην εφησυχάζει ποτέ… παρά τα τραγούδια αγάπης που χάνονται. Από τα σχέδια που αλλάζουν γρήγορα γύρω μας παρά την απουσία των άνετων λύσεων, έρχεται αισιόδοξος μέσα από τον δικό του, μοναδικό τρόπο έκφρασης.

Archive

Archive σε Αθήνα και Θεσσαλονικη

Οι πρωταγωνιστές και πρωτοπόροι του progressive rock και διαχρονικά αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, Archive επιστρέφουν στη χώρα μας την Παρασκευή 14 Ιουνίου στο Floyd (Αθήνα) και το Σάββατο 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών (στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη) για να μας χαρίσουν δύο ατμοσφαιρικές βραδιές αφιερωμένες στους σημαντικότερους μουσικούς σταθμούς της καριέρας τους.

Μετά από πέντε χρόνια από την καθηλωτική τους συναυλία στο Ηρώδειο, οι Archive επιστρέφουν δυναμικά με τον προπέρσινο δίσκο τους, “Call To Arms & Angels” στις αποσκευές τους, υποσχόμενοι δύο αξέχαστες νύχτες που το φανατικό κοινό τους στη χώρα μας πρόσμενε καιρό.

Από το αριστουργηματικό downtempo ντεμπούτο τους, “Londinium” το 1996, κάθε κυκλοφορία των Archive ακροβατεί μεταξύ διαφορετικών πειραματισμών, νέων ήχων και κοινωνικών προβληματισμών. Λειτουργώντας ως κύριοι του δικού τους πεπρωμένου, παρακάμπτουν τις επικρατούσες τάσεις και δημιουργούν το δικό τους, μοναδικό, μουσικό μίγμα.

Με επιρροές και διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο που αντιλαμβάνονται και προσδιορίζουν τη μουσική, το δίδυμο των Darius Keeler και Danny Griffiths, ευθύνεται για μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του νέου κύματος του progressive rock.

Megadeth

Megadeth στην Πλατεία Νερού

Τo Release Athens υποδέχεται τους Megadeth, την Παρασκευή 14 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Η μπάντα του «αρχιτέκτονα» Dave Mustaine καθόρισε το heavy metal και συνεχίζει να το κάνει μέχρι σήμερα, 40 χρόνια μετά το ξεκίνημά της. Μέλος των περίφημων Big Four της thrash-metal σκηνής και ένα από τα κορυφαία και πιο επιτυχημένα ονόματα του σκληρού ήχου, επιστρέφουν στη χώρα μας μετά από πολλά χρόνια για να παρουσιάσουν ένα show γεμάτο τραγούδια-ύμνους! Μαζί τους, οι βάρδοι του progressive power metal, οι Blind Guardian και σπουδαίο τρίο των Grand Magus

Το όνομα Megadeth αποτελεί από μόνο του ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της heavy metal ιστορίας και ξεκίνησε να γράφεται αμέσως μετά την πολυσυζητημένη αποχώρησή του Dave Mustaineαπό τους Metallica. Συνθέτης, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη, πολλών κομματιών στους δύο πρώτους δίσκους των τελευταίων, ο 22χρονος κιθαρίστας, πεινασμένος για μουσική και δημιουργία, αποφάσισε να σχηματίσει τη μπάντα και να ακολουθήσει τη δική του μοναδική πορεία.

Σάββατο 15 Ιουνίου

Ιμάνιουελ Αξ, Λεωνίδας Καβάκος και Γιο-Γιο Μα

Ιμάνιουελ Αξ, Λεωνίδας Καβάκος και Γιο-Γιο Μα στο Ηρώδειο

Τρεις σούπερ σταρ της κλασικής μουσικής, μια κορυφαία συνάντηση στις 15 Ιουνίου στο Ηρώδειο: Ιμάνιουελ Αξ, Λεωνίδας Καβάκος και Γιο-Γιο Μα θα βρεθούν μαζί στη σκηνή του ρωμαϊκού ωδείου σε μια μαγική βραδιά στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Οι τρεις κορυφαίοι σολίστες, που τα τελευταία χρόνια παίζουν μαζί γεμίζοντας ασφυκτικά τις σπουδαιότερες αίθουσες παγκοσμίως, θα ερμηνεύσουν έργα Μπετόβεν και Μπραμς.

Από τα σπουδαιότερα ονόματα διεθνώς, ο Ιμάνιουελ Αξ, ο Λεωνίδας Καβάκος και ο Γιο-Γιο Μα έχουν ηχογραφήσει ήδη τρεις δίσκους με έργα Μπετόβεν, σε μια εξαιρετικά ευτυχή για το μουσικόφιλο κοινό συνεργασία.

Η μουσική συνύπαρξη των τριών ιδιοφυών ερμηνευτών με την ασύγκριτη τεχνική στο Ηρώδειο αναμένεται να αποτελέσει ένα εκ των σπουδαιότερων, διεθνούς ακτινοβολίας, μουσικών γεγονότων του φετινού καλοκαιριού!

Η πλούσια διαδρομή τους

Emanuel Ax

Γεννήθηκε στο Λβιβ της σημερινής Ουκρανίας από γονείς Πολωνούς, οι οποίοι μετανάστευσαν στον Καναδά όταν ο Αξ ήταν παιδί. Το 1974 κέρδισε το πρώτο βραβείο στον Διαγωνισμό Άρθουρ Ρουμπινστάιν στο Τελ Αβίβ και την επόμενη χρονιά κέρδισε το βραβείο Michaels για νεαρούς καλλιτέχνες. Το 1979 κέρδισε το βραβείο Avery Fisher, ενώ λίγα χρόνια πιο πριν είχε κάνει το ντεμπούτο του στη Νέα Υόρκη στη σειρά συναυλιών Young Concert Artists.

Ακολούθησε μια μεγάλη σολιστική καριέρα δίχως όμως να εγκαταλείψει ποτέ τη μουσική δωματίου. Έχει ηχογραφήσει όλες τις σονάτες για τσέλο και πιάνο των Μπετόβεν και Μπραμς με τον τσελίστα Γιο-Γιο Μα, ηχογραφήσεις που τιμήθηκαν με βραβείο Γκράμι. Επίσης, έχει τιμηθεί με Γκράμι για τους δίσκους που περιλαμβάνουν τον πλήρη κύκλο με τις Σονάτες για

πιάνο του Γιόζεφ Χάιντν. Πήρε μέρος στο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του BBC για το Ολοκαύτωμα που προβλήθηκε κατά την 60ή επέτειο από την απελευθέρωση του Άουσβιτς. Την προηγούμενη χρονιά έπαιξε την παγκόσμια πρεμιέρα του Κοντσέρτου για πιάνο του συνθέτη Άντερς Χίλμποργκ σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φραντσίσκο και τον μαέστρο Έσα-Πέκα Σάλονεν. Το κοντσέρτο ήταν ειδική παραγγελία της ορχήστρας για τον Αξ. Ύστερα από τις επιτυχημένες ηχογραφήσεις με τα τρίο για πιάνο του Μπραμς που πραγματοποίησε με τον Λεωνίδα Καβάκο και τον Γιο-Γιο Μα (2017), έχει θέσει στόχο τα επόμενα χρόνια να ηχογραφήσει όλες τις συμφωνίες και τα τρίο του Μπετόβεν με τους ίδιους συνεργάτες.

Λεωνίδας Καβάκος

Παγκοσμίως αναγνωρισμένος ως καλλιτέχνης σπάνιας ποιότητας, ο Λεωνίδας Καβάκος διακρίνεται για την απαράμιλλη τεχνική, τη συναρπαστική δεξιοτεχνία και την πληρότητα των ερμηνειών του. Συνεργάζεται τακτικά με τις μεγαλύτερες ορχήστρες και τους σπουδαιότερους αρχιμουσικούς, δίνοντας ρεσιτάλ στις πιο γνωστές αίθουσες και διοργανώσεις.

Τα τελευταία χρόνια έχει οικοδομήσει ένα άκρως επιτυχημένο προφίλ ως αρχιμουσικός· μεταξύ άλλων έχει διευθύνει τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, τη Συμφωνική της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, τη Συμφωνική του Ντάλας, τη Συμφωνική της Βιέννης, τη Φιλαρμονική της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και τη Φιλαρμονική της Σκάλας του Μιλάνου.

Έχει αποκλειστικό́ συμβόλαιο ηχογραφήσεων με τη Sony Classical. Έχει ανακηρυχθεί Echo Klassik Instrumentalist of the Year (2013) και Gramophone Artist of the Year (2014).

Με σταθερούς συνεργάτες τον Ιμάνιουελ Αξ και τον Γιο-Γιο Μα έχει ηχογραφήσει συμφωνίες και τρίο του Μπετόβεν, στο πλαίσιο της σειράς «Beethoven for Three» («Μπετόβεν για Τρεις»), ενώ με το σύνολο δωματίου ApollΩn Ensemble ηχογράφησε πρόσφατα τα Κοντσέρτα για βιολί του Μπαχ, που έχουν επαινεθεί διεθνώς. Γεννήθηκε σε μουσική οικογένεια στην Αθήνα, όπου διατηρεί τον δικό του κύκλο masterclass, προσελκύοντας βιολονίστες και σύνολα μουσικής δωματίου από όλο τον κόσμο. Είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα της Μουσικής από το 2022. Παίζει με ένα «Willemotte» Stradivarius του 1734.

Yo-Yo Ma

Η πολύπλευρη καριέρα του Γιο-Γιο Μα αποδεικνύει την πεποίθησή του ότι ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να δημιουργεί δεσμούς εμπιστοσύνης και κατανόησης. Σε κάθε βήμα της πορείας του, προσπαθεί να σφυρηλατήσει σχέσεις που ενεργοποιούν τη φαντασία και τον ανθρωπισμό. Το

πιο πρόσφατο πρότζεκτ του λέγεται Our Common Nature, ένα πολιτισμικό ταξίδι που εστιάζει στη δύναμη της φύσης να μας φέρνει κοντά. Είχε προηγηθεί το Bach Project, μια περιοδεία κατά την οποία ο Μα ταξίδεψε σε έξι ηπείρους παίζοντας τις σουίτες για τσέλο του Μπαχ σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Τα δύο αυτά εγχειρήματα αντικατοπτρίζουν τη διαρκή προσπάθεια του καλλιτέχνη να ενώσει διαφορετικά μουσικά είδη και παραδόσεις με σκοπό να μπορέσουμε να φανταστούμε και να χτίσουμε μια πιο δυνατή κοινωνία.

Parov Stelar

Parov Stelar στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens 2024 υποδέχεται τον Parov Stelar, το Σάββατο 15 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Ο διάσημος Αυστριακός μουσικός και παραγωγός, που τόσο έχει αγαπηθεί στη χώρα μας, θα μας προσφέρει, μαζί με την Jain και τους Telenova, την πιο χορευτική βραδιά του φετινού καλοκαιριού.

Ο Marcus Fuereder, όπως είναι το πραγματικό όνομα του Parov Stelar, με τον αλάνθαστο συνδυασμό ηλεκτρονικών dance ήχων με jazz και swing samples που ο ίδιος πρωτοπαρουσίασε, έχει εξασφαλίσει μια ξεχωριστή θέση στον κόσμο της μουσικής, παγκοσμίως.

Γνώρισε την καταξίωση από τις πρώτες του κυκλοφορίες, στις αρχές των 00s, και τα τελευταία 20 χρόνια έχει καταγράψει μια σπουδαία πορεία, με αμέτρητα hits και sold-out εμφανίσεις στους πιο εμβληματικούς χώρους του κόσμου. Ταυτόχρονα, εξελίχθηκε και σε έναν από τους πιο αξιόπιστους και περιζήτητους remixers της σκηνής, συνεργαζόμενος με ονόματα από ολόκληρο το μουσικό φάσμα - όπως οι Tony Bennett, Lady Gaga, Lana Del Rey, Bryan Ferry, μεταξύ πολλών άλλων.

Οι αριθμοί, άλλωστε, μιλούν από μόνοι τους. Πάνω από 500 εκατομμύρια views στο YouTube, περισσότεροι από 3 εκατομμύρια μηνιαίοι ακροατές στο Spotify, ενώ τα τραγούδια του έχουν συμπεριληφθεί σε περισσότερες από 700 συλλογές, καθώς και σε σειρές, ταινίες και διαφημίσεις.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ

30 χρόνια ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ

Ο Χρήστος Θηβαίος, γιορτάζει τα 20 του χρόνια με Full Band στο CT Garden

Μια συναυλία «εφ’ όλης της ύλης» για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 30 χρόνια του στο τραγούδι, Σάββατο 15 Ιουνίου.

“Από τις «Μέρες αδέσποτες» και το «Είμαι αυτό που κυνηγάω» ως το «Μόνο νερό στη ρίζα» και τον «Άμλετ της σελήνης», από τους «Πέτρινους κήπους», το «Mυστήριο τρένο», τις «Γραμμές των οριζόντων» και τον Νικόλα Πιοβάνι, από το «Σιδερένιο νησί» μέχρι το «Μαζί δε φοβάμαι» σήμερα. Τα τραγούδια που έχω γράψει, τα τραγούδια της καρδιάς μου που έχω πει, την έκπληξη της υπέροχης Ζακυνθινής μπαλάντας «Το λιμάνι» στο CT Garden.”

Ο Χρήστος Θηβαίος υπόσχεται μια εκρηκτική βραδιά με άρωμα λυρισμού και αισθαντικότητας αλλά και πολλή αδρεναλίνη…Πέτρος Βαρθακούρης: μπάσο/Καλλίστρατος Δρακόπουλος: τύμπανα/Μάξιμος Δράκος: πιάνο/Θύμιος Παπαδόπουλος: πνευστά/Ανδρέας Σταμίρης: μαντολίνο/Καλεσμένος: Παναγιώτης Μάργαρης /Γιώργος Κορρές: Σχεδιασμός ήχου

Οργάνωση παραγωγής: Cricos / ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 / CT GARDEN FESTIVAL – ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Μουσική την Κυριακή

Θοδωρής Μαραντίνης

Θοδωρής Μαραντίνης στον Κήπο του Μεγάρου

Ο Θοδωρής Μαραντίνης, o εκρηκτικός frontman του συγκροτήματος ONIRAMA, έρχεται στις 16 Ιουνίου στον Κήπο του Μεγάρου για μια μοναδική συναυλία, το δικό του πάρτι γενεθλίων!

Τον πιο όμορφο συναυλιακό χώρο της πόλης, επέλεξε ο Θοδωρής Μαραντίνης για να γιορτάσει φέτος τα γενέθλιά του. Ένα ξεχωριστό live, ένα πραγματικό πάρτι γεμάτο αγαπημένους φίλους, καλεσμένους και μεγάλες εκπλήξεις.

Μαζί του θα βρεθούν στη σκηνή: Πασχάλης, Professional Sinnerz, Rous αλλά και άλλοι καλεσμένοι έκπληξη! Kαι φυσικά… οι ONIRAMA!

Γιώργος Θεοφάνους «ΑΝΤΙΚΡΙΣΤΑ» με τον Γιώργο Κατσαρό

Ο Γιώργος Θεοφάνους «ΑΝΤΙΚΡΙΣΤΑ» με τον Γιώργο Κατσαρό

Ο Γιώργος Θεοφάνους αντικριστά με τον Γιώργο Κατσαρό στο Θέατρο Παλλάς στις 16 Ιουνίου!

Οι δυο τους ενώνουν διαφορετικές γενιές ανθρώπων που μεγάλωσαν με τα τραγούδια τους , ερωτεύτηκαν, αγάπησαν και συνεχίζουν να ζουν στιγμές της ζωής τους με αυτά. Σε αυτό το μαγικό ταξίδι συνοδοιπόροι ο Άκης Δείξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Χριστίνα Ράλλη που ξεχωρίζουν για τις ερμηνείες τους.

Η σχέση των δύο καλλιτεχνών ξεκίνησε το μακρινό 1990 όταν ο νεαρός Γιώργος Θεοφάνους αποφασίζει να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ τραγουδιού της Θεσσαλονίκης. Ο Γιώργος Κατσαρός συμμετέχει μαζί με μουσικά «τέρατα» της εποχής, στην κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ, στην οποία και προεδρεύει. Η ενορχήστρωση του τραγουδιού του νεαρού Κύπριου μαγεύει τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής, χαρίζοντας του το Βραβείο Ενορχήστρωσης. Την επόμενη χρονιά, η αναγνώριση του Γιώργου Κατσαρού στο πρόσωπο του Γιώργου Θεοφάνους μεταφράζεται στην τοποθέτηση του ανάμεσα στους επίσημους ενορχηστρωτές του φεστιβάλ.

Σήμερα, 34 χρόνια μετά την πρώτη τους γνωριμία, ο Γιώργος Θεοφάνους ΑΝΤΙΚΡΙΣΤΑ στον Γιώργο Κατσαρό, το πιάνο πλάι στο σαξόφωνο, πλαισιωμένοι απο μια ορχήστρα καταξιωμένων μουσικών συναντιόνται και πάλι για να μας χαρίσουν δυο διαχρονικές μουσικές βραδιές.

Δευτέρα Βράδυ στην πόλη

Nίκος Πορτοκάλογλου στο City Garden Festival

Nίκος Πορτοκάλογλου στο City Garden Festival

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ένας από τους κορυφαίους μουσικούς και τραγουδοποιούς μας, έρχεται και φέτος το καλοκαίρι στο CT Garden, με μια μουσική παράσταση στηριγμένη στα πιο αγαπημένα τραγούδια του αλλά και σε τολμηρούς συνδυασμούς ελληνικών και ξένων εμβληματικών τραγουδιών, με τον ιδιαίτερο τρόπο του, που γνωρίσαμε μέσα από την τηλεοπτική του εκπομπή, το «Μουσικό Κουτί».

Ολοκληρώνοντας τον τέταρτο και τελευταίο κύκλο στο Μουσικό Κουτί, την αγαπημένη τηλεοπτική εκπομπή που δημιούργησε για την ΕΡΤ1, ο Νίκος Πορτοκάλογλου αφοσιώνεται στο νέο πολυσυμμετοχικό δίσκο που ετοιμάζει εδώ και καιρό. Προπομπός του δίσκου, το ντουέτο του τραγουδοποιού με την Ιουλία Καραπατάκη με τίτλο Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ένα φρέσκο και δυναμικό τραγούδι που συνδυάζει με τον μοναδικό τρόπο του Νίκου Πορτοκάλογλου το μπουζούκι με τα βαλκανικά πνευστά και τον ρυθμό της ρέγκε. Μαζί του, η Βίκυ Καρατζόγλου, ο Βύρων Τσουράπης, πιστός συνοδοιπόρος του Νίκου Πορτοκάλογλου στις ζωντανές εμφανίσεις του, έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το «Μουσικό Κουτί», ως μέλος της μπάντας της εκπομπής. Την ομάδα συμπληρώνει η πολύχρωμη και δυναμική μπάντα του Νίκου Πορτοκάλογλου, οι ”Ευγενείς Αλήτες”.

Δείτε τους σταθμούς της περιοδείας του Νίκου Πορτοκάλουγλου:

17/6 Γαλάτσι, City Garden Festival

29/6 Σέρρες, Πάρκο Ηρώων

1/7 Παξοί, Προαύλιο Λαογραφικού Μουσείου

6/7 Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

21/7 Λουτρά Αλμωπίας, Φεστιβάλ Πόζαρ

30/7 Κύπρος - Λευκωσία, Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών

31/7 Κύπρος - Λάρνακα, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο

7/8 Αμφιλοχία, Λιμάνι

10/8 Μακρύγιαλος Πιερίας, Βυζαντινό Κάστρο Αρχαίας Πύδνας

12/8 Σπάρτη, Σαϊνοπούλειο Αμφιθέατρο

17/8 Ληξούρι Κεφαλονιάς, Προαύλιο 1ου Δημοτικού Σχολείου

22/8 Φλώρινα, Νέο Πάρκο

25/8 Ζάκυνθος, Κηποθέατρο Αυριακός

7/9 Νάουσα Ημαθίας, Θερινό Δημοτικό Θέατρο

15/9 Κορωπί, Θέατρο Δεξαμενής

Το πρόγραμμα ανανεώνεται διαρκώς

Μίμης Πλέσσας

Ένας αιώνας Μίμης Πλέσσας στο Ηρώδειο

Σε μια μυθική καριέρα που εκτείνεται σε επτά δεκαετίες, ο Μίμης Πλέσσας, πολυσχιδής συνθέτης, βιρτουόζος πιανίστας και μαέστρος, έχει συνθέσει μελωδίες και τραγούδια που άφησαν εποχή, μουσική για τον κινηματογράφο και το θέατρο, τζαζ, όπερα αλλά και κλασική μουσική.

Δημιουργός γενναιόδωρος και δοτικός, ανέδειξε πολλούς μεγάλους τραγουδιστές (Νάνα Μούσχουρη, Τζένη Βάνου, Γιάννης Πουλόπουλος, Στράτος Διονυσίου, Ρένα Κουμιώτη κ.ά.) και καθόρισε το έντεχνο και λαϊκό τραγούδι με την πλούσια συμβολή του στη δισκογραφία, η οποία του οφείλει επίσης τον πιο εμπορικό ελληνικό δίσκο που κυκλοφόρησε ποτέ: ο Δρόμος, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, έχει 4.000.000 πωλήσεις από το 1969.

Στον κινηματογράφο, τα τραγούδια του Πλέσσα, από τις Θαλασσιές τις χάντρες μέχρι το Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, ταυτίστηκαν με τις πιο λαμπερές στιγμές του ελληνικού σινεμά και τραγουδιούνται ακόμα.

Τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη, που φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, θα τιμήσουν στη συναυλία του Ηρωδείου πλειάδα αγαπημένων καλλιτεχνών, μαζί με την Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας και την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Ερμηνεύουν (αλφαβητικά) Βασιλική Καραγιάννη, Σπύρος Κλείσσας, Σοφία Μανουσάκη, Πέννυ Μπαλτατζή, Δημήτρης Μπάσης, Τάσης Χριστογιαννόπουλος