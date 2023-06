Το συναυλιακό πρόγραμμα της εβδομάδας: Κουρεντζής στο Ηρώδειο, Παπακωνσταντίνου στο Καλλιμάρμαρο - iefimerida.gr

Κορυφαία ονόματα της διεθνούς σκηνής θα εμφανιστούν στο Ηρώδειο, συναυλίες ελληνων καλλιτεχνών σε φεστιβάλ της πόλης αλλά και συναυλίες δημοφιλών γκρουπ, περιλαμβάνει το συναυλιακό πρόγραμμα της εβδομάδας.

Συναυλίες για την εβδομάδα

Aν και ο καιρός επιμένει ανοιξιάτικα το καλοκαίρι, συναυλιακά, είναι εδώ με καθημερινές εμφανίσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, πολλές από τις οποίες είναι sold out.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα του βιολιού στο Ηρώδειο

Η βασίλισσα του βιολιού στο Ηρώδειο

Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο λαμπερά ονόματα της κλασικής μουσικής παγκοσμίως, η Άννε-Ζοφί Μούτερ θα βρεθεί για μια μοναδική συναυλία στο Ηρώδειο, απόψε Δευτέρα.

Κορυφαία μουσικός, μέντορας και οραματίστρια η Άννε-Ζοφί Μούτερ έχει χαρακτηριστεί ως «φαινόμενο» και ως «η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα του βιολιού».

Η εμφάνιση της διασημότερης Γερμανίδας βιολονίστριας με τη μυθική καριέρα 40 και πλέον ετών και τα τέσσερα βραβεία Grammy αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το φετινό φεστιβαλικό καλοκαίρι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα η Άννε-Ζοφί Μούτερ θα βρίσκεται στη σκηνή του ρωμαϊκού ωδείου όλη τη βραδιά παίζοντας 3 κοντσέρτα – φαινόμενο σπάνιο για σολίστ τέτοιου μεγέθους – ενώ θα διευθύνει και τους Mutter’s Virtuosi, σύνολο εγχόρδων που απαρτίζεται από υπότροφους του ιδρύματός της καθώς και άλλους επίλεκτους νέους μουσικούς.

Θεόδωρος Κουρεντζής στο Ηρώδειο

Ο σταρ του πόντιουμ Θεόδωρος Κουρεντζής έρχεται με το νέο του καλλιτεχνικό εγχείρημα, την Utopia, ένα διεθνές σύνολο αποτελούμενο από κορυφαίους σολίστες του κόσμου.

Γεννημένος στην Αθήνα το 1972, ο διακεκριμένος Έλληνας μαέστρος μαθήτευσε δίπλα στον θρυλικό Ίλια Μούσιν στο Κρατικό Ωδείο της Αγίας Πετρούπολης. Το 2004 ιδρύει στο Νοβοσιμπίρσκ την ορχήστρα και χορωδία musicAeterna, με την οποία κατακτά τις μουσικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, ενώ το 2018 αναλαμβάνει επικεφαλής μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ραδιοφώνου της Στουτγάρδης. Στο μεταξύ δεν σταματά να εμφανίζεται σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ, να συνεργάζεται με τους σημαντικότερους σκηνοθέτες, να αποσπά διεθνή βραβεία για τις ηχογραφήσεις του. Χαρισματικός και αντισυμβατικός, έχει κερδίσει μια διακριτή θέση στο στερέωμα της κλασικής μουσικής με τις ιδιοφυείς εκτελέσεις του, οι οποίες πάντα προκαλούν έντονα συναισθήματα στο μουσικόφιλο κοινό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συναυλία του Ηρωδείου ο διάσημος αρχιμουσικός θα διευθύνει την Utopia στην Τρίτη συμφωνία του Μάλερ. Γραμμένη τα καλοκαίρια του 1895 και του 1896, η γιγαντιαία Τρίτη συμφωνία (6 μέρη με συνολική διάρκεια πάνω από 90 λεπτά) είναι ο μέγας ύμνος του Μάλερ στη Φύση και στις στοιχειακές δυνάμεις των όντων, που αγωνίζονται να ενωθούν με τον Θεό. Για τον συνθέτη, η αμοιβαία αγάπη συνιστά τον πιο θαυμαστό πόθο της ύπαρξης, που ανυψώνει τον άνθρωπο από τη φθαρτή, επώδυνη συνθήκη του. Στο τέταρτο μέρος, «Νυχτερινό τραγούδι του Ζαρατούστρα», που ερμηνεύει η μέτζο, ο Μάλερ αναρωτιέται για το νόημα της ζωής και το εφικτό της χαράς, ενώ στο πέμπτο μέρος παιδικές φωνές αφηγούνται έναν αγγελικό «γλυκό ύμνο, που από χαρά δονεί τα ουράνια». To καταληκτικό Adagio, παρηγορητικά ακτινοβόλο παρά τα σκοτεινά του περάσματα, απαντά στα αγωνιώδη ερωτήματα που προηγήθηκαν και οδηγεί το έργο στο λυτρωτικό τέλος του.

Γιάννης Πάριος στο Αλσος

Γιάννης Πάριος στο Αλσος

Ο κορυφαίος ερωτικός ερμηνευτής Γιάννης Πάριος, με τη ρομαντική και ευαίσθητη φωνή του, με την ιδιαίτερη χροιά και τις μοναδικές του ερμηνείες έρχεται στο Θέατρο Άλσος την Τρίτη 6 και την Τετάρτη 7 Ιουνίου.

Μαζί του θα ταξιδέψουμε, θα ερωτευτούμε, θα ονειρευτούμε, θα νοσταλγήσουμε και θα τραγουδήσουμε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες του επιτυχίες χαρίζοντας μας αμέτρητες συγκινήσεις σε δύο βραδιές που θα μας μείνουν αξέχαστες στο Θέατρο Άλσος!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο Καλλιμάρμαρο

50 χρόνια κλείνει φέτος ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στην ελληνική δισκογραφία και τα γιορτάζει μαζί μας, με μια μεγάλη συναυλία - γιορτή στο Καλλιμάρμαρο την Τετάρτη 14 Ιουνίου.

Μια συναυλία που θα συνοψίσει τις πιο σημαντικές στιγμές μια μουσικής πορείας που έχει καταφέρει να σημαδέψει τις ζωές όλων μας. Μια συναυλία αναδρομή στο παρελθόν με την προβολή σπάνιου οπτικού υλικού από την πενηντάχρονη πορεία του Βασίλη. Μια συγκινητική, αλλά και γεμάτη ορμή, συναυλία που θα μας ταξιδέψει σε δίσκους σταθμούς, ιστορικές συναυλίες, διαχρονικά αγαπημένα τραγούδια, ιστορίες και παρέες που έγραψαν ιστορία.

Ένα ταξίδι στο χρόνο με πυξίδα τη λυρική, δυναμική, βαθιά αισθαντική φωνή του Βασίλη και συνοδοιπόρους τους σπουδαιότερους συνθέτες, ποιητές και στιχουργούς που γέννησε αυτός ο τόπος: Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Λοΐζο, Θάνο Μικρούτσικο, Τάσο Λειβαδίτη, Κώστα Καρυωτάκη, Νίκο Καββαδία, Νικόλα Άσιμο, Σταμάτη Μεσημέρι, Κώστα Τριπολίτη, Γιάννη Νεγρεπόντη, Άλκη Αλκαίο, Οδυσσέα Ιωάννου, Λίνα Δημοπούλου και τόσους άλλους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Τετάρτη 14 Ιουνίου, ο Βασίλης θα μας τραγουδήσει όλα όσα αγαπάμε, μας συγκινούν και μας ενώνουν. Θα γίνουμε ένα όλοι -μικροί και μεγάλοι- κάτω από τη μαγική φωνή του Βασίλη που μόνο εκείνος καταφέρνει με την αυθεντική του παρουσία εδώ και 50 χρόνια τώρα.

Συνοδοιπόροι στο μουσικό ταξίδι του Βασίλη πάντα οι μόνιμοι συνεργάτες του, με τον Ανδρέα Αποστόλου στις ενορχηστρώσεις και στο πιάνο, τον Βαγγέλη Πατεράκη στο ηλεκτρικό μπάσο, τον Στέφανο Δημητρίου στην drums, την Μαίρη Μπρόζη στο βιολί, τον Γιάννη Αυγέρη στην ηλεκτρική κιθάρα, τον Απόστολο Μόσιο στην ακουστική κιθάρα και τον Γιώργο Θεοδωρόπουλο στα πλήκτρα. Μετά από πολλά χρόνια στη σκηνή μαζί με τον Βασίλη θα βρεθούν και δυο αγαπημένοι φίλοι, ο Χριστόφορος Κροκίδης και η Τάνια Κικίδη για να γιορτάζουν μαζί του και να τραγουδήσουν. Τη συναυλία θα συνοδεύσει το φωνητικό σύνολο «Ρυθμός» με τη μουσική του πολυφωνία και μαέστρο τον Νικόλαο Χιώτογλου

Γιάννης Κότσιρας στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, Τρίτη 13/06, Μαζί του η Μυρτώ Βασιλείου & η Δήμητρα Μπουλούζου

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιάννης Κότσιρας στο Βεάκειο

Ο αγαπημένος Γιάννης Κότσιρας και οι συνεργάτες του, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους περιοδείας σε Ελλάδα και Κύπρο, έρχονται την Τρίτη 13 Ιουνίου στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά.

Ο χειμώνας που μας πέρασε χάρισε μια καινούργια εμπειρία στον Γιάννη, που μας ταξίδεψε με τη μουσικοθεατρική παράσταση «Κατάστρωμα Α» σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή και κείμενα του Οδυσσέα Ιωάννου. Οι εξαιρετικά επιτυχημένες παραστάσεις τους ενθουσίασαν το κοινό και απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές.

Το φετινό καλοκαίρι, κι έχοντας στο πλάι του τη Μυρτώ Βασιλείου και τη Δήμητρα Μπουλούζου, ο Γιάννης Κότσιρας θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις, εμπνευσμένες διασκευές, τραγούδια από την τηλεοπτική σειρά «Σασμός», αλλά και τα διαχρονικά λαϊκά τραγούδια που πάντα έχουν τον δικό τους χώρο στις καλοκαιρινές του συναυλίες.

Ο Κωστής Μαραβέγιας στον Κήπο του Μεγάρου

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κωστής Μαραβέγιας στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής

Ο Κωστής Μαραβέγιας ανοίγει και φέτος το καλοκαίρι με τον τρόπο που μόνον εκείνος ξέρει τόσο καλά! Με μια γιορτή χαράς, συγκίνησης, χορού και τραγουδιού. Όλοι μαζί στο πιο όμορφο σημείο της Αθήνας. Ξάπλα στο γρασίδι, όρθιοι αγκαλιά, καλοκαίρι στην καρδιά. Επιστρέφει στον Κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Ιουνίου ‒η δεύτερη συναυλία στις 17/6 προστέθηκε λόγω πολύ μεγάλης ζήτησης‒ στις 9 το βράδυ, για να θυμηθούμε, να γελάσουμε, να συγκινηθούμε και πάνω από όλα να φύγουμε στο τέλος της βραδιάς πιο χαρούμενοι και πιο ανάλαφροι!

Ορμώμενος από το στούντιο και το τραγούδι «Ξεχασμένη ενηλικίωση», αλλά και από το νέο του άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα με όλα τα αγαπημένα μας από τη δισκογραφία του αλλά και δικά του αγαπημένα που διασκευάζει και τραγουδά, ο Κωστής Μαραβέγιας επιστρέφει στον Κήπο, προσκαλώντας μας να γίνουμε όλοι μέρος μιας συναυλίας-γιορτής, γεμάτης με μια διάχυτη διάθεση αντίστασης στον αρνητισμό, στην αγωνία και στην αβεβαιότητα της καθημερινότητας.

Μαζί του, η Ξένια Ντάνια. Επί σκηνής, οι εξαιρετικοί και σταθεροί φίλοι και συνεργάτες του μουσικοί: Νίκος Αγγλούπας (ηλεκτρικό μπάσο), Άγγελος Αγγελίδης (ηλεκτρική κιθάρα), Jim Staridas (τρομπόνι), Χρήστος Καλκάνης (κλαρινέτο, πλήκτρα), Demian Gómez (κρουστά, τύμπανα).

Παύλος Παυλίδης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παύλος Παυλίδης, Hotel Alaska, στην Τεχνόπολη

O Παύλος Παυλίδης παρέα με τους Hotel Alaska περιοδεύουν και βγαίνουν στον δρόμο το καλοκαίρι του 2023, έχοντας προγραμματισμένες εμφανίσεις σε αρκετά και αγαπημένα μέρη σε όλη την Ελλάδα. Στις 14 Ιουνίου θα βρεθούν στη σκηνή της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων για να μας παρουσιάσουν ένα δυναμικό πρόγραμμα, ένα best of της δισκογραφίας του Παύλου, από την αξέχαστη εποχή των Ξύλινων Σπαθιών έως και τον τελευταίο του δίσκο «Το Μαύρο Κουτί» που κυκλοφόρησε στις αρχές του Δεκεμβρίου 2021 από τη United We Fly.

Οι Hotel Alaska δεν σταματούν να πειραματίζονται, να εξελίσσουν τον ήχο τους και, μέσα από αυτή τη δημιουργική διαδικασία, να επαναπροσεγγίζουν το υλικό του Παύλου Παυλίδη δίνοντάς του νέο χαρακτήρα. Τα παλιότερα αλλά και τα νέα τραγούδια του αναμειγνύονται αρμονικά σε ένα πρόγραμμα-ταξίδι στον χωροχρόνο του αγαπημένου τραγουδοποιού, ενώ δεν λείπουν εκρήξεις ενέργειας, που σίγουρα θα μας ξεσηκώσουν και θα μας κάνουν να χορεύουμε αγκαλιά.

Τετάρτη 14 Ιουνίου, ο Παύλος Παυλίδης ξεκινάει το καλοκαίρι του από το κέντρο της πόλης, με μια μεγάλη συναυλία-γιορτή. Στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.