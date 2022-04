Η μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή σύγχρονου χορού εισβάλλει σε τοπόσημα της Ελευσίνας [εικόνες] - iefimerida.gr

Πρώτη φορά έρχεται στην Ελλάδα το Spring Forward και επιλέγει να οδηγήσει τα βήματα των χορευτών 25 παραστάσεων από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, στα βήματα της νωπής ακόμα αρχαίας, αστικής, βιομηχανικής μνήμης της Ελευσίνας.

Το Spring Forward, η μεγάλη γιορτή του σύγχρονου χορού, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, παρουσιάζοντας μία πλούσια επετειακή έκδοση 10 χρόνων με δωρεάν είσοδο. Από την Πέμπτη 28 Απριλίου έως την Κυριακή 1η Μαΐου, πέντε ξεχωριστοί χώροι της Ελευσίνας, το Παλαιό Ελαιουργείο, η Ελαιουργική, το 2ο & το 4ο Γυμνάσιο, και το Γήπεδο Δασκαλάκη, ανοίγουν τις πόρτες τους στους πιο σημαντικούς ανερχόμενους χορευτές, χορογράφους και επαγγελματίες του σύγχρονου χορού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διοργάνωση θα ρίξει αυλαία την 1η Μαΐου με μία συναρπαστική παράσταση στο ανοιχτό θέατρο του Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας, το Gran Bolero, σε χορογραφία του σπουδαίου Ισπανού χορογράφου Jesús Rubio Gamo, με τη συμμετοχή ντόπιων ερασιτεχνών χορευτών. Αντί αντιτίμου εισόδου, η 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης καλεί το κοινό να στηρίξει το έργο του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας, που παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα παιδιά και τις οικογένειες του Θριασίου Πεδίου, που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό.

Η πόλη της Ελευσίνας για τέσσερις ημέρες θα αποτελέσει το διεθνές κέντρο του σύγχρονου χορού, φιλοξενώντας 25 παραστάσεις από 16 χώρες, σε μοναδικούς χώρους της πόλης με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 χορευτών και χορογράφων από την Ευρώπη και την Ασία, προσελκύοντας το ενδιαφέρον περισσότερων από 150 επαγγελματιών του χώρου, αλλά και λάτρεων της σύγχρονης δημιουργίας. Η λήξη της επετειακής διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί στο ανοιχτό θέατρο του Παλαιού Ελαιουργείου, παρουσιάζοντας ειδικά για το Spring Forward, μία εντυπωσιακή εκδοχή του Gran Bolero, του Ισπανού χορογράφου Jesús Rubio Gamo ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες που έχει αναδείξει το ευρωπαϊκό δίκτυο σύγχρονου χορού Aerowaves.

Open Drift”, Philippe Kratz (Ιταλία)

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξερευνώντας τα σύνορα μεταξύ ελαφρότητας και βαρύτητας και τη λεπτή γραμμή που χωρίζει την ευχαρίστηση από την εξάντληση, 12 χορευτές από τη Βαρκελώνη και τη Μαδρίτη και ντόπιοι ερασιτέχνες χορευτές, συναντιούνται επί σκηνής σε μια αξέχαστη καλλιτεχνική εμπειρία. Η παράσταση είναι βασισμένη στο ντουέτο Bolero, που παρουσίασε ο καλλιτέχνης στο Spring Forward 2017 στο Aarhus.

Το πρόγραμμα του Spring Forward περιλαμβάνει 25 παραστάσεις χορού, που θα μας ταξιδέψουν σε 16 χώρες: Ιαπωνία, Ταϊβάν και Κορέα, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Τσεχία, Ολλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Ελβετία, Ισπανία, Ελλάδα, Αρμενία, Ρουμανία, Ουγγαρία. μετατρέποντας την Ελευσίνα σε τόπο μιας σπουδαίας διεθνούς συνάντησης και ανταλλαγής ανάμεσα στους Ελευσίνιους, τους επισκέπτες της πόλης και τους δημιουργούς. Παράλληλα με τις ομάδες χορού με βάση την Ευρώπη, εταίροι από την Ασία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καλλιτεχνικής ανταλλαγής του Aerowaves, θα παρουσιάσουν στο φετινό Spring Forward νέα και σημαντικά έργα. Ανάμεσα σε άλλα, η διοργάνωση θα υποδεχθεί τους Ayano Yokoyama (Ιαπωνία), Q dance company (Νότια Κορέα), Yeu-kwn Wang/ Shimmering Productions (Ταϊβάν) και Movers Platform (Ιαπωνία/Κορέα/Ελλάδα). 



“Esercizi per un manifesto poetico”, Collettivo Mine (Ιταλία)

Η φετινή διοργάνωση του Spring Forward πραγματοποιείται στην Ελευσίνα, στο πλαίσιο του Moving Europe, ενός προγράμματος της 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, που επικεντρώνεται στους νέους και τον χορό, έχοντας ως κύριους στόχους τη δημιουργία ενός διαλόγου ανάμεσα σε Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, την ενεργό στήριξη νέων και ανερχόμενων χορογράφων και την καλλιέργεια ενός νέου κοινού για τον χορό στην πόλη πέρα από τα όρια του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



“Warping Soul”, Andreas Hannes (Ολλανδία)

Το πρόγραμμα του Spring Forward 2022 περιλαμβάνει έργα από 12 χώρες, από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία μέχρι τη Ρουμανία και την Ολλανδία, αποδεικνύοντας τον θεματικό και αισθητικό πλούτο της αναδυόμενης χορευτικής σκηνής της Ευρώπης. Συγκεκριμένα πρόκειται να παρουσιαστούν: “Soirée d’études”, Cassiel (Βέλγιο), “Comme un symbole” (σύντομη εκδοχή)”, Cie Al-Fa/Alexandre Fandard (Γαλλία), “HOLE IN SPACE”, Diego Tortelli & Miria Wurm (Γερμανία), “Treatment of Remembering”, POCKETART (Τσεχία), “Warping Soul”, Andreas Hannes (Ολλανδία), “Esercizi per un manifesto poetico”, Collettivo Mine (Ιταλία), “the pleasure of stepping off a horse when it’s moving at full speed”, Courtney May Robertson (Ολλανδία), “Pas de deux”, Anna-Marija Adomaityte/Cie A M A (Λιθουανία/Ελβετία), “Some choreographies”, Jacopo Jenna (Ιταλία), “Plastic bag”, “The Very Last Northern White Rhino”, Gastón Core (Ισπανία), “Vanishing Point”, Dafni Antoniadou, Alexandros Vardaxoglou & Constantine Skourlis (Ελλάδα), “Me, My non-Self and I”, Rima Pipoyan (Αρμενία), “Cold Hawaii”, Sigrid Stigsdatter Mathiassen (Ολλανδία), “Choreomaniacs”, Simona Deaconescu (Ρουμανία), “Deep Fake”, Gergo D. Farkas (Ουγγαρία), “Call Alice”, Temporary Collective (Ondrová, Tejnorová & coll.) (Τσεχία), “STUDY 4, FANDANGO AND OTHER CADENCES”, Aina Alegre (Γαλλία/Ισπανία), “Never Twenty One”, Compagnie Vivons! (Γαλλία) και “Open Drift”, Philippe Kratz (Ιταλία).