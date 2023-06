Στους κινηματογράφους: 10+1 ταινίες για το Τριήμερο, πρεμιέρες και επανεκδόσεις - iefimerida.gr

Στις κινηματογραφικές πρεμιέρες η Μαριόν Κοτιγιάρ πρωταγωνιστεί στη δραμεντί «Αγάπη και Μίσος».

Ο Spidreman επιστρέφει στην animated εκδοχή του και ο Φρανσουζά Οζόν σκηνοθετεί ένα στιλάτο αστυνομικό νουάρ.

Κινηματογραφικές πρεμιέρες για το τριήμερο του Αγ. Πνεύματος

Αγάπη και Μίσος (Frere et Soeur)

Σκηνοθεσία: Αρνό Ντεπλεσάν

Παίζουν: Μαριόν Κοτιγιάρ, Μελβίλ Πουπό, Γκολσιφτέ Φαραχανί

Περίληψη: Η Αλίς είναι ηθοποιός, ο Λουί δάσκαλος και ποιητής. Η Αλίς μισεί τον αδερφό της για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Αλλά μετά από ένα σοβαρό ατύχημα των γονιών τους, οι δυο τους θα αναγκαστούν να ξανασυναντηθούν.

Η Μαριόν Κοτιγιάρ και ο Μελβίλ Πουπό πρωταγωνιστούν στην οικογενειακή δραμεντί του Αρνό Ντεπλεσάν.

Δυο αδέλφια γύρω στα πενήντα δεν έχουν ειδωθεί για χρόνια εξαιτίας των προσωπικών τους διαφωνιών. Η Αλίς είναι ηθοποιός, ο Λουί συγγραφέας. Μόνο που τα βιβλία του και οι αποκαλύψεις σχετικά με την οικογένειά του έχουν κάνει έξαλλη την Αλίς, η οποία έχει φτάσει το σημείο ακόμα και να αρνείται την ύπαρξή του. Μετά από ένα σοβαρό ατύχημα των γονιών τους, οι δυο τους αναγκάζονται να βρεθούν αντιμέτωποι ο ένας με τον άλλον, αλλά και με τα τραύματα του παρελθόντος.

Οι οικογενειακές σχέσεις με όλες τις συγκρούσειςκαι την ανάγκη της αποδοχής μπαίνουν στο μικροσκόπιο του Ντεπλεσάν, ο οποίος χωρίς να φοβάται τις πιο σκοτεινές πλευρές τους διεισδύει στο βάθος των χαρακτήρων του. Αποφεύγοντας τους μελοδραματισμούς, με αντικειμενική και ευαίσθητη μάτια, βλέπει το νόμισμα και από τις δύο πλευρές, καταφέρνει να διατηρεί τις ισορροπίες και να αποκαλύψει τις παθογένειες των οικογενειακών δεσμών μαζί και την αξία τους . Η Κοτιγιάρ και ο Πουπό αποτελούν ένα εξαιρετικό υποκριτικό δίδυμο, που με τις ερμηνείες τους προσθέτουν πόντους στο όλο εγχείρημα.

Το Έγκλημά Μου (Mon Crime)

Σκηνοθεσία: Φρανσουά Οζόν

Παίζουν: Νάντια Τερέσκιεβιτζ, Ρεμπέκα Μάρντερ, Ιζαμπέλ Ιπέρ, Φαμπρίς Λουκινί, Ντάνι Μπουν

Περίληψη: Μία νεαρή ηθοποιός και η συγκάτοικος της πρέπει να τα βγάλουν περά με την πατριαρχία, όταν η πρώτη κατηγορείται για τη δολοφονία ενός μεγαλοπαραγωγού, που συγκλονίζει το Παρίσι.

Η νέα ταινία του Φρανσουά Οζόν, στο στιλ των αστυνομικών νουάρ των 30s.

Στο Παρίσι της δεκαετίας του 30’, η Μαντλέν, μία όμορφη, νέα, άφραγκη ηθοποιός, κατηγορείται για τη δολοφονία ενός διάσημου παραγωγού. Με τη βοήθεια της καλύτερης της φίλης, μιας νεαρής άνεργης δικηγόρου,της Πολίν, αθωώνεται επικαλούμενη αυτοάμυνα.

Βασισμένος σε ένα θεατρικό έργο των Ζορζ Μπερ και Λουί Βερνέιγ, ο ιδιαιτέρως παραγωγικός Οζόν, που υπογράφει μία ταινία τον χρόνο, επηρεασμένος από τις screwball κωμωδίες της Χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, παραδίδει ένα φεμινιστικό μανιφέστο με μια εξαιρετική αναπαράσταση της εποχής του ’30, όπου οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στους θύτες και στα θύματα παραμένουν θολές μέχρι τέλους .Αυτή τη φορά άνδρες και γυναίκες βρίσκονται μπλεγμένοι στον ίδιο ιστό, η πάλη των τάξεων και των φύλων απορρέουν από το ίδιο αδηφάγο σύστημα, και ο Γάλλος σκηνοθέτης, κινούμενος ανάμεσα σε διαφορετικά είδη αποφεύγει, όπως συνηθίζει, τα εύκολα συμπεράσματα.

Spider-Man: Ακροβατώντας στο Αραχνο-Σύμπαν (Spider-Man: Across the Spider-Verse)

Σκηνοθεσία: Χοακίμ Ντος Σάντονς, Κεμπ Πάουερς, Τζάστιν Κ. Τόμπσον

Με τις φωνές των: Σαμέικ Μουρ, Χέιλι Στάινφελντ, Τζέικ Τζόνσον, Ισα Ρέι, Ντάνιελ Καλούγια, Τζέισον Σγουόρτσμαν

Περίληψη: Ο Μάιλς Μοράλες αυτή τη φορά βρίσκεται αντιμέτωπος όχι μόνο με έναn καινούργιοo εχθρό, αλλά και με σούπερ ήρωες από παράλληλα σύμπαντα.

Η δεύτερη ταινία animation του Ανθρώπου Αράχνη.

Μετά την επανένωσή του με την Γκουέν Στέισι, ο full time πια Spider-Man της γειτονιάς, εκτοξεύεται στο Αραχνο- Σύμπαν, όπου και συναντά μια ομάδα Αραχνανθρώπων που έχουν μια αποστολή: να το προστατεύσουν με κάθε τρόπο. Όταν όμως καλούνται να αποφασίσουν πώς θα χειριστούν μια νέα απειλή, ο Mάιλς βρίσκεται αντιμέτωπος με τους υπόλοιπους Αραχνανθρώπους και καλείται να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει να είσαι ήρωας. Έτσι μόνο θα καταφέρει να σώσει αυτούς που αγαπά.

Στη δεύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων του γνωστού υπερήρωα, που στα δεκαέξι του δαγκώθηκε από αράχνη και απέκτησε υπερφυσικές δυνάμεις, ο Spiderman θα βρεθεί αντιμέτωπος με άπειρες εκδοχές του εαυτού του σε παράλληλα σύμπαντα -και μία θηλυκή με της μορφή της Γκουέν- σε ένα έπος περίπου δυόμισι ωρών. Συνδυάζοντας διαφορετικές τεχνικές, από δισδιάστατο και 3D, μέχρι stop Motion και live Action, οι δημιουργοί της ταινίας φτιάχνουν ένα πολυσύνθετο κολάζ εικόνων και πολλαπλών ερμηνειών, εστιάζοντας ταυτόχρονα και στον ανθρώπινο πυρήνα του υπερήρωα.

Το θέμα είναι πως αν και το τελικό αποτέλεσμα οπτικά παραμένει εντυπωσιακό, το σενάριο ανοίγει πολλαπλά μέτωπα, με αποκορύφωμα μία ακόμη ιστορία λίγο πριν από τους τίτλους του τέλους, η οποία προοικονομεί φυσικά ένα ακόμη sequel. Όμως τελικά αυτή η πολυσυμπαντική Οδύσσεια χάνεται στη μετάφραση, οπότε ο ρευστός χωροχρόνος και οι φιλοσοφικές του διαστάσεις δύσκολα συνδυάζονται με τις εφηβικές αναζητήσεις αυτού του Spiderman, που από τη μία καλείται να αντιμετωπίσει έναν τρομερό εχθρό και από την άλλη να αποκαλύψει την αλήθεια για την αληθινή του φύση στη μητέρα του.

Ευτυχισμένοι Μαζί (What's Love Got to Do With It)

Σκηνοθεσία: Σεκάρ Καπούρ

Παίζουν: Λίλι Τζέιμς, Έμα Τόμπσον, Σαζάντ Λατίφ, Σαμπάνα Άζμι

Περίληψη: Πως βρίσκει κανείς την παντοτινή αγάπη στις μέρες μας; Για την Ζόε, η απάντηση βρίσκεται στις εφαρμογές γνωριμιών, που για την ώρα της έχουν προσφέρει μόνο γνωριμίες με ακατάλληλους άντρες, πράγμα που εξοργίζει την εκκεντρική μητέρα της. Αντίθετα, o παιδικός της φίλος και γείτονας, Καζ, πιστεύει ότι η απάντηση για αυτόν βρίσκεται στο παράδειγμα των γονιών του. Έτσι γνωρίζει μια όμορφη και έξυπνη κοπέλα μέσω προξενιού και αποφασίζει να τη παντρευτεί. Για την Ζόε όμως η απόφαση του φίλου της είναι αδιανόητη!

Ρομαντική κομεντί με τη Λίλι Τζέιμς και την Έμα Τόμσον από τον Σεκάρ Καπούρ του «Elizabeth».

Η Ζόε είναι ντοκιμαντερίστρια και φανατική του app dating, γεγονός που κατακρίνεις έντονα η ιδιόρρυθμη μητέρα της. Ο καλύτερος της φίλος, ο Καζ, που προέρχεται από μια παραδοσιακή πακιστανική οικογένεια, είναι απολύτως υποταγμένος στις επιθυμίες των γονιών του. Εκείνοι θέλουν να του διαλέξουν την κατάλληλη νύφη μέσω διαδικτύου. Όταν τελικά αποφασίζει να παντρευτεί τη γυναίκα που επέλεξαν, η Ζόε θα τον ακολουθήσει στο ταξίδι πίσω στην πατρίδα για να καταγράψει με την κάμερά της την πορεία αυτού του προξενιού. Αρνούμενη όμως να δεχτεί αυτή την αδιανόητη για τη δική της πολιτισμική κουλτούρα κατάσταση, διατυπώνει τις απόψεις της, προκαλώντας απανωτές εκρήξεις. Ταυτόχρονα, και η ίδια έρχεται αντιμέτωπη με τις δικές τις θεωρίες και τους φόβους ,που την κρατούν μακριά από την αγάπη.

Ο Καπούρ αντιπαραβάλλει τον σύγχρονο τρόπο σκέψης της Δύσης με την ανατολική παράδοση, όπου όχι μόνο η θέση της γυναίκας αλλά και του άντρα καθορίζεται από στείρους νόμους και αρχές, χωρίς όμως να καταδικάζει ή να εξωραΐζει τις καταστάσεις. Προτάσσοντας το δικαίωμα της βούλησης και της ελεύθερης επιλογής, χωρίς να αποφεύγει τα στερεότυπα σχετικά με τον τρόπο που αποτυπώνει την πακιστανική κουλτούρα, αλλά και χωρίς να αποδεικνύεται τόσο τολμηρός όσο θα ήθελε να γίνουν οι ήρωές του, υπογράφει μία χαριτωμένη κομεντί με καλές στιγμές, που τελικά αντιμετωπίζει με αφέλεια ένα σύνθετο ζήτημα.

Πρόσκληση σε Φόνο (Invitation to a Murder)

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σίμεκ

Παίζουν: Μίσα Μπάρτον, Κρις Μπράουνινγκ, Μπιάνκα Α. Σάντος

Περίληψη: Νότια Αγγλία, 1934. Όταν ένας δισεκατομμυριούχος προσκαλεί έξι φαινομενικά τυχαίους αγνώστους στο νησιώτικο κτήμα του, ανάμεσά του και έναν ατρόμητο, επίδοξο ντετέκτιβ, η Μιράντα Γκριν βρίσκει τη μυστηριώδη πρόσκληση πολύ δελεαστική για να την προσπεράσει. Όταν ένας από αυτούς πεθαίνει ξαφνικά, η κατάσταση παίρνει μια απροσδόκητη τροπή.

Αστυνομικό μυστήριο εποχής αλά Αγκάθα Κρίστι.

Μία ομάδα ετερόκλητων ανθρώπων βρίσκεται καλεσμένη σε ένα νησί από έναν εκκεντρικό εκατομμυριούχο, τον Λιούις Φίντλεϊ, ο οποίος παραμένει άφαντος. Ανάμεσά τους η Μιράντα Γκριν, μια γυναίκα με ικανότητες ντετέκτιβ και φανατική των αστυνομικών μυθιστορημάτων, που έχει τη μανία να παρατηρεί τις λεπτομέρειες. Όταν ένας καλεσμένος και κάποιο από τα μέλη του υπηρετικού προσωπικού βρίσκονται νεκροί, αρχίζει ένα γαϊτανάκι αποκαλύψεων.

Ο Στίβεν Σίμεκ φαίνεται πως αγαπά τα whodunit, δυστυχώς έχει στα χέρια του ένα σενάριο που αποκαλύπτει τις δυναμικές του γρήγορα και δεν καταφέρνει να διατηρήσει το σασπένς. Οπότε αναγκάζεται να καταφύγει σε κλισέ του είδους με την τελική σκηνή των αποκαλύψεων αναγκαστικά να γίνεται πέραν του δέοντος δραματική, αφού καμία ουσιαστική έκπληξη δεν περιμένει τους θεατές.

Επίδοξοι Κληρονόμοι (The Estate)

Σκηνοθεσία: Ντιν Κρεγκ

Παίζουν: Τόνι Κολέτ, Άνα Φάρις, Καθλίν Τέρνερ, Ντέιβιντ Ντουκόβνι, Ρόζμαρι Ντε Γουίτ, Ρον Λίβινγκστον

Περίληψη: Δύο αδερφές απεγνωσμένα προσπαθούν να πάρουν μία χρυσή κληρονομιά, που θα τις βγάλει από τη δυσχερή οικονομική τους κατάσταση.

Κωμωδία με την Τόνι Κολέτ και την Ανα Φάρις.

Η Μέρσι και η Σαβάνα μπορεί να μην έχουν πολλά, αλλά έχουν το τέλειο σχέδιο. Με μια ετοιμόρροπη καφετέρια στα όρια της εξαφάνισης και τις ζωές τους στάσιμες, οι δύο αδερφές συνωμοτούν ενάντια στην ετοιμοθάνατη, πλούσια θεία τους με την ελπίδα να πάρουν την κληρονομιά της. Αλλά, όπως θα διαπιστώσουν σύντομα, δεν είναι οι μόνες στην οικογένεια με παρόμοιο σχέδιο.

Ο Βρετανός Ντιν Κρεγκ ξεκινάει με μία ιδέα που θυμίζει μεν σενάριο παλιά ελληνική ταινία με την πρόθεση να το δει μέσα από μία σύγχρονη οπτική, σχετικά με το πού μπορούν να φτάσουν οι άνθρωποι σήμερα για λίγα χρήματα. Οι ελάχιστες όμως καλές του ιδέες και οι χιουμοριστικές ατάκες εξαντλούνται γρήγορα για να δώσουν τη θέση τους σε μία σειρά από τραβηγμένες και χοντροκομμένες καταστάσεις, που όχι μόνο γέλια δεν προκαλούν, αλλά απόλυτη πλήξη. Οι καλοί ηθοποιοί του καστ με ρόλους σχηματικούς στα όρια της καρικατούρας δεν καταφέρνουν να διασωθούν από το Βατερλό, πέφτοντας σε υπερβολές αναντίστοιχες της πορείας τους.

Ο Μπαμπούλας (The Boogeyman)

Σκηνοθεσία: Ρομπ Σάβατζ

Παίζουν: Σόφι Θάτσερ, Κρις Μεσίνα, Βίβιεν Λάιρα Μπλερ

Περίληψη: Mια τρομακτική υπερφυσική οντότητα απειλεί μια οικογένεια, που προσπαθεί να ξεπεράσει την απώλεια της μητέρας.

Ακόμα ένα μυθιστόρημα του Στίβεν Κινγκ μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη από τους σεναριογράφους του «Ένα Ήσυχο Μέρος» και «Μαύρος Κύκνος».

Η μαθήτρια γυμνασίου Σέιντι Χάρπερ και η μικρότερη αδερφή της, Σόγιερ είναι συγκλονισμένες από τον πρόσφατο θάνατο της μητέρας τους, χωρίς να έχουν σημαντική στήριξη από τον πατέρα τους, Γουίλ, έναν θεραπευτή που προσπαθεί να διαχειριστεί το δικό του πόνο. Όταν ένας απελπισμένος ασθενής εμφανίζεται ξαφνικά στο σπίτι τους, αναζητώντας βοήθεια, αφήνει πίσω του μια τρομακτική υπερφυσική οντότητα, που κυνηγάει οικογένειες και τρέφεται από τον πόνο των θυμάτων του.

Οι ιστορίες του Κινγκ, αν και μεταφυσικές πάντα κρύβουν μία αλληγορία απόλυτα συνυφασμένη με τα ανθρώπινα και ρεαλιστική. Εδώ ο συμβολισμός που επιχειρείο μετρ του τρόμου, έχει να κάνει με το πένθος, την απώλεια και τα φαντάσματα που μας στοιχειώνουν. Φαίνεται πως ο Ρομπ Σάβατζ έχει εντοπίσει αυτό το στοιχείο, γι’ αυτό και ξεκινάει προσπαθώντας να δομήσει μία ατμόσφαιρα ψυχολογικού θρίλερ. Το πρόβλημα είναι πως το σενάριο που έχει στα χέρια του δεν ακολουθεί μια καθαρή αφηγηματική γραμμή, με αποτέλεσμα συχνά να προκύπτουν ερωτήματα που δεν απαντώνται και κενά που δεν λύνονται. Έτσι, εύκολα καταλήγει σε μία στρατιωτική αντιμετώπιση, επενδύοντας σε jumpscares που δεν σε κάνουν να αναπηδάς στο κάθισμα και τελικά σε ένα φινάλε, που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μία συνέχεια, ή απλώς αδυνατεί να βρει την κάθαρση.

O Μεγαλόδοντας (The Black Demon)

Σκηνοθεσία: Έιντριαν Γκρούνμπεργκ

Παίζουν: Τζος Λούκας, Ομάρ Τσαπάρο, Μπολιβάρ Σάντσεζ, Κάρλος Σολορζάνο

ΤΠερίληψη: Ένας εργαζόμενος οικογενειάρχης έρχεται αντιμέτωπος με έναν γιγαντιαίο καρχαρία.

Περιπέτεια βασισμένη σε έναν μεξικάνικο θρύλο.

Ο Πολ παίρνει την οικογένειά του σε ένα ταξίδι στο Μεξικό για να επιθεωρήσει μια εξέδρα πετρελαίου, που έχει η εταιρεία στην οποία εργάζεται. Μόλις φτάσουν εκεί, βρίσκει το μέρος σχεδόν εγκαταλελειμμένο με λίγους τρομαγμένους εργάτες ,που του λένε ότι η εξέδρα έχει δεχτεί επανειλημμένα επίθεση από έναν μεγαλόδοντα καρχαρία, ο οποίος είναι μέρος ενός μεξικανικού θρύλου. Με την εξέδρα να βυθίζεται σταδιακά στο νερό και τον καρχαρία να τους κυνηγά, ο Πολ πρέπει να βρει έναν τρόπο να κρατήσει τους αγαπημένους του ασφαλείς και να μείνει ζωντανός.

Τα Άνθη στα Άνθη

Σκηνοθεσία: Γιώργος Αθανασίου

Παίζουν: Σοφία Ιωάννου, Κωνσταντίνος Κωνιός

Περίληψη: Δυο φίλοι στην Αθήνα σε ασπρόμαυρο φόντο.

Τo σκηνοθετικό ντεμπούτο του Γιώργου Αθανασίου, που συμμετείχε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Την τελευταία μέρα του στην Αθήνα, προτού φύγει για το εξωτερικό, ο Κωνσταντίνος συναντάει την Σοφία στο πάρκο. Νιώθοντας την πίεση του χρόνου, οι δυο όχι-τόσο-καλοί φίλοι συμφωνούν να παίξουν ένα παιχνίδι και να πουν όσα δεν έχουν πει τόσο καιρό.

Επαναπροβολές:

Ο μελισσοκόμος

Σκηνοθεσία: Θόδωρος Αγγελόπουλος

Παίζουν: Μαρτσέλο Μαστρογιάννι, Νάντια Μουρούζη, Σέρτζε Ρετζιάνι, Τζένη Ρουσσέα, Ντίνος Ηλιόπουλος

Περίληψη: Το ταξίδι ενός μελισσοκόμου από τον Βορρά στον Νότο, ακολουθώντας με τα μελίσσια του το δρόμο των λουλουδιών.

Το δεύτερο μέρος της «Τριλογίας της Σιωπής» του Θόδωρου Αγγελόπουλου.

O Σπύρος, δάσκαλος σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, όπου πέρασε όλη του τη ζωή, μετά από τον γάμο της κόρης του και την αναχώρηση του γιου του, που θα συνεχίσει τις σπουδές του στην Αθήνα, ξαναρχίζει κι αυτός το ταξίδι του, εγκαταλείποντας τη διδασκαλία, το σπίτι, τη γυναίκα του. Διασχίζει τη χώρα με τις κυψέλες, όπως έκαναν ανέκαθεν ο πατέρας του κι ο πατέρας τού πατέρα του, ακολουθώντας τον δρόμο της Άνοιξης, τον δρόμο των μελισσών. Η συνάντησή του με μια κοπέλα θα του ξαναζωντανέψει παλιά συναισθήματα κι αναμνήσεις. Για εκείνον, το παρελθόν είναι όλα, για εκείνην δεν είναι τίποτα. O Σπύρος όμως, παλιός «αριστερός» και αγωνιστής, είναι μόνος του και πολύ κουρασμένος πια για να επιμείνει στον αγώνα της ζωής: θα πεθάνει αφημένος στην επίθεση των ίδιων του των μελισσών.

Το Αγόρι (Shonen)

Σκηνοθεσία: Ναγκίσα Οσίμα

Παίζουν: Φούμιο Ουατανάμπε, Ακίκο Κογιάμα, Τετσούο Αμπέ

Περίληψη: Ένας δεκάχρονος ζει μαζί με την οικογένειά του μια ζωή στο δρόμο: σκηνοθετούν ατυχήματα, στα οποία υποδύονται τους τραυματίες, εκβιάζοντας τους οδηγούς και ζητώντας τους χρήματα, για να μη τους καταγγείλουν στην αστυνομία.

H λυρικά πολιτική του Ναγκίσα Οσίμα από το 1969 σε επανέκδοση με ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες.

Γυρισμένη το 1969 και δομημένη ως μια περιπλάνηση σε μια Ιαπωνία, που βιώνει το μεταπολεμικό οικονομικό της θαύμα, η ταινία είναι καταρχάς ένα σχόλιο για τους χαμένους του «θαύματος», για όσους βρίσκονται στο περιθώριο.

Βασισμένη σ’ ένα πραγματικό περιστατικό και σχεδόν νεορεαλιστική στην υφή της, η αφήγηση είναι οργανωμένη γύρω από το πρόσωπο του αγοριού. Μέσα από αυτό, ο σπουδαίος auteur αντιπαραβάλλει από τη μία την εξ’ ορισμού παιδική αθωότητα και από την άλλη την ηθική εξαχρείωση στην οποία είναι βυθισμένη η οικογένεια , συνδυάζοντας έναν θεατρικό ρεαλισμό με τις υποκειμενικές ονειρικές εκρήξεις του κεντρικού χαρακτήρα. Επιπλέον, υπάρχει η υποχρέωση του αγοριού για υποταγή στην Οικογένεια και τα ειωθότα της (δηλαδή συναίνεση στην εκμετάλλευση και αποδοχή της ηθικής έκπτωσης) και από την άλλη η σταδιακή αποκάλυψη του οικογενειακού ψεύδους, η συνειδητοποίηση και η εξέγερσή του.