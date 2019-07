Στο Ηρώδειο ο θρύλος της ροκ Eric Burdon -Τρίτη αρχίζει η προπώληση

Ο θρύλος του ροκ, η ψυχή των Animals, το είδωλο των '60s Eric Burdon έρχεται στο Ηρώδειο.

Η κινητήριος δύναμη της περίφημης British Invasion, ο πρωτοπόρος της ψυχεδελικής σκηνής του San Francisco, ένας από τους σπουδαιότερους ήρωες του rock 'n' roll, ο αειθαλής Eric Burdon, θα βρεθεί στο Ηρώδειο την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου για να μας αφηγηθεί με τη βαθιά φωνή του τις ροκ ιστορίες της ζωής του.

Ο θρύλος της ροκ επί σκηνής:

Ο Eric Burdon θα αποχαιρετίσει την Ευρώπη κάτω από την Aκρόπολη τραγουδώντας όλες εκείνες τις ιστορίες που μας έκαναν να τον ακολουθούμε πιστά μέσα στο χρόνο.

ERIC BURDON and The Animals «It's my life. Live at the Acropolis» Farewell Europe Tour / Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019

Early bird: Διατίθεται περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο Άνω Διάζωμα στην τιμή των 30 ευρώ. Μετά την εξάντλησή τους η τιμή θα διαμορφωθεί στα 35 ευρώ



ΚΑΤΩ Διάζωμα

Ζώνη Γ: 40 ευρώ

Ζώνη B: 50 ευρώ

Ζώνη A: 55 ευρώ

Διακεκριμένη Ζώνη Β: 65 ευρώ

Διακεκριμένη Ζώνη A: 75 ευρώ

Ωδείο Ηρώδου Αττικού / ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ Τρίτη 16 Ιουλίου στις 11:00