Δυο νύχτες θαυμάτων στο Ηρώδειο με τον Γιάννη Αγγελάκα και τον Νίκο Βελιώτη

Ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος Βελιώτης, παραδόξως, ταιριάζουν πολύ στο Ηρώδειο αλλά και το Ηρώδειο άλλο τόσο τους ταιριάζει.

Ο δίσκος τους «Λύκοι στη χώρα των θαυμάτων» που κυκλοφορεί από το Ogdoo Music Group και την All Together Now σε διπλό LP και cd, πέρα από μια «ήρεμη» βόλτα, όπως την περιγράφουν οι δημιουργοί του σε τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας, είναι και το αποτέλεσμα μιας περιπέτειας δύο ετών, σκληρής δουλειάς, ανατρεπτικής οπτικής αλλά και ένα ακόμα επεισόδιο μιας ισχυρής εικοσαετούς φιλίας και αλληλοεκτίμησης.

Πέμπτη 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου θα παρουσιάσουν στο Ηρώδειο για πρώτη φορά στο κοινό τον δίσκο τους «Λύκοι στη χώρα των θαυμάτων», οι παράξενες μουσικές τους θα εισχωρήσουν στους πόρους του αρχαίου μαρμάρου και θα παραμείνουν εκεί για πάντα.

Από τον Χατζιδάκι, τον Τσιτσάνη, τον Θεοδωράκη, τον Ξαρχάκο και τον Άκη Πάνου μέχρι τους Lost Bodies, τον Θάνο Ανεστόπουλο και τον Παύλο Παυλίδη, οι θεατές θα εμπλακούν σε μία απόκοσμη τελετή μετουσίωσης αγαπημένων ακουσμάτων των δύο «Λύκων».

Θα είναι δύο νύχτες που το Ηρώδειο, ως θέατρο απόηχων αρχαίων λόγων, μουσικών και ονείρων θα γίνει το ίδιο η «χώρα των θαυμάτων», εκεί ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος Βελιώτης θα απελευθερώσουν τελετουργικά τις απόκοσμες μουσικές των «Λύκων».

INFO

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 2020

Υποσύνολο – Fragment

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ - ΝΙΚΟΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ

«ΛΥΚΟΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ» - ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 30 & 31 ΙΟΥΛΙΟΥ

Η προπώληση των εισιτηρίων για την πρώτη live παρουσίαση του δίσκου στις 30 & 31 Ιουλίου στο Ηρώδειο, έχει ξεκινήσει στα εκδοτήρια του Φεστιβάλ Αθηνών (Πανεπιστημίου 39) και ηλεκτρονικά ΕΔΩ