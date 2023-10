Στο Εθνικό μία παράσταση για τους απανταχού κουρασμένους [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια παράσταση που εμπνέεται από τις ιδέες του φιλοσόφου Byung-Chul Han για την «κοινωνία της κόπωσης» παρουσιάζει το Εθνικό Θέατρο.

Από 8 Νοεμβρίου και μόνο για επτά παραστάσεις στο θέατρο ΡΕΞ το Εθνικο, μέσω του Byung-Chul Han καταθέτει ένα ρέκβιεμ για τον σύγχρονο κόσμο που κρύβει την κούρασή του κάτω από τη σκόνη της υπερδραστηριότητας και της παραγωγικότητας. Είναι η παράσταση YES, WE CAN'T σε σύλληψη και σκηνοθεσία Μαριλένας Κατρανίδου στην Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενα μουσείο προσώπων στο Εθνικό

Tα πρόσωπα της παράστασης συναντιούνται σε έναν ιδιότυπο χώρο, ένα μουσείο του μέλλοντος στο οποίο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του μουσείου γίνονται προοδευτικά το κεντρικό έκθεμα.

YES, WE CAN'T Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μαριλένα Κατρανίδου / Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών, Θέατρο Rex – Σκηνή «Κατίνα Παξινού»

Η βαθιά επιθυμία του ανθρώπου να αναπαυθεί έστω και για μια στιγμή είναι μια σκέψη που δύσκολα αρθρώνεται δημόσια. Στον χώρο αυτό υπάρχει ένα οίκημα, ένα κοιμητήριο ζωντανών. Εκεί τους δίνεται η ευκαιρία να μελετήσουν την κατάσταση της κόπωσης, του burnout και της ψυχικής αποτελμάτωσης στην οποία έχουν περιέλθει.

Ιάσων Άλυ, Στυλιάνα Ιωάννου, Βασίλης Τρυφουλτσάνης, Αλέξης Τσιάμογλου

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εφόσον η κούραση είναι συστατικό της ανθρώπινης ζωής από τα πρώτα βήματα του είδους μας, τι συνέβη στην πορεία και έγινε ανυπόφορη; Από πότε η ξεκούραση μοιάζει μάταιη; Τι κουβαλούν όλες αυτές οι τσάντες στους ώμους; Τα πρόσωπα αποπειρώνται να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα, προκειμένου να αποκτήσουν έστω και για λίγο μια ειλικρινή σχέση με τους εαυτούς τους.

Δείτε το βίντεο του Εθνικού

Η σκηνοθέτρια Μαριλένα Κατρανίδου υπογράφει μια παράσταση από και για τους απανταχού κουρασμένους ανθρώπους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Tαυτότητα παράστασης

Σύλληψη, σκηνοθεσία: Μαριλένα Κατρανίδου / Δραματουργική σύνθεση: Ηλιάνα Καλαδάμη / Δραματουργική σύνθεση: Γιώργος Κριθάρας

Σκηνικά, κοστούμια: Διδώ Γκόγκου / Φωτισμοί: Ελένη Χούμου

Μουσική: Δήμος Βρύζας / Κίνηση: Αλέξης Τσιάμογλου

Δραματολόγος παράστασης: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου

Βοηθός σκηνοθέτριας: Ιωάννα Κανελλοπούλου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Ιάσων Άλυ, Στυλιάνα Ιωάννου, Βασίλης Τρυφουλτσάνης, Αλέξης Τσιάμογλου

Μουσικός επί σκηνής: Δήμος Βρύζας

Φωτογράφος παράστασης: Θεόφιλος Τσιμάς / Βίντεο παράστασης: Νίκος Πάστρας

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή στις 21:00, Σάββατο στις 18:00 και στις 21:00

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr και στο 210.7234567 (με χρήση πιστωτικής-χρεωστικής κάρτας)