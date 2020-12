Στο BBC μία ελληνο-φινλανδική σειρά θρίλερ με γυρίσματα στην Κω [εικόνες & βίντεο]

Το αγγλικό κανάλι BBC 4 προμηθεύτηκε την τηλεοπτική σειρά MAN IN ROOM 301 της Inkas Film Productions Ελλάδας.

Η σειρά είναι σε σκηνοθεσία Mikko Kuparinen και σε σενάριο της βραβευμένης Kate Ashfield (Born to kill, Shaun of the Dead), η οποία συμμετείχε σε παγκόσμια πρεμιέρα στις Κάννες στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ CanneSeries.

Πρόκειται για μια παραγωγή της Warner Bros. Φιλανδίας, της Wall to Wall Media Αγγλίας και της Inkas Film Productions Ελλάδας, με την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕ Α.Ε., η οποία κέρδισε 4 υποψηφιότητες στα φιλανδικά βραβεία Golden Venla, (καλύτερης τηλεοπτικής σειράς, σκηνοθεσίας, α΄ γυναικείου και α’ ανδρικού ρόλου).

Η σειρά διαδραματίζεται σε Φινλανδία και Ελλάδα

Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ (6 επεισοδίων) που διαδραματίζεται στην καταπράσινη Φινλανδία και την ηλιόλουστη Ελλάδα, με τη συμμετοχή πολλών Ελλήνων συντελεστών καθώς και την αμέριστη συνεισφορά από τους τοπικούς φορείς του νησιού της Κω και τη χορηγία των χώρων γυρισμάτων από το ξενοδοχείο Grecotel Kos Imperial Thalasso.

Το συνεργείο στο ξενοδοχείο στην Κω

Δειτε το βίντεο

Man in Room 301 - Trailer from ABOUT PREMIUM CONTENT on Vimeo.

Η σειρά Man in Room 301 κινείται ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν και αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Kurtti, των οποίων οι ζωές άλλαξαν δραματικά, όταν ο δύο ετών γιος τους σκοτώθηκε από πυροβολισμό. 12 χρόνια αργότερα και κατά τη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών τους στην Ελλάδα, συναντούν έναν άντρα ο οποίος είναι ίδιος με τον υποτιθέμενο δολοφόνο.

Το αγγλικό κανάλι BBC 4 προμηθεύτηκε την τηλεοπτική σειρά MAN IN ROOM 301 της Inkas Film Productions Ελλάδας, με γυρισματα σε Φινλανδία και Κω

Με γρήγορο και έντονο ρυθμό, η σειρά κρατάει σε αγωνία το κοινό μέχρι την τελική αποκάλυψη. Ο Διευθυντής Προγράμματος του BBC 4, δηλώνει: Είμαστε ενθουσιασμένοι που αποκτήσαμε την πρώτη μας τηλεοπτική σειρά από Φινλανδία. Ενα δυνατό ψυχολογικό δράμα που διαδραματίζεται μεταξύ Ελλάδας και Φινλανδίας και θα κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον των τηλεθεατών μας μέχρι το τέλος».

Το συνεργειο στο ξενοδοχείο στην Κω

Στιγμιότυπο από την παραλία