Κάννες 2019: Μαζί στο κόκκινο χαλί Μπραντ Πιτ, Ντι Κάπριο -Ο όρος του Ταραντίνο για την ταινία τους

Μπραντ Πιτ και Λεονάρντο ντι Κάπριο πάτησαν στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών και δημιούργησαν ντελίριο σε θαυμαστές, παπαράτσι και φωτορεπόρτερ.

Οι δύο σούπερ σταρ, ντυμένοι με ίδια κοστούμια και παπιγιόν, έφεραν Χολιγουντιανή λάμψη στην Κρουαζετ όταν εμφανίστηκαν μαζί για την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κουέντιν Ταραντίνο «Κάποτε… στο Χόλιγουντ» (Once Upon a Time in Hollywood) .

Ντι Κάπριο, Μπραντ Πιτ στις Κάννες για τη νέα ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο, «Once Upon a Time in Hollywood». Η ταινία τοποθετείται τη δεκαετία του ‘60 στο Χόλιγουντ, κατά τη διάρκεια των φόνων του Τσάρλς Μάνσον



Η ρητή απαγόρευση του Ταραντίνο στις Κάννες

Ο Ταραντίνο έβαλε όρο απαράβατο σε όσους παρακολούθησαν την πρεμιέρα, να μην διαδώσουν το στόρι της, ενώ δημοσίευσε στις επίσημες σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της νέας του ταινίας, ανοιχτή επιστολή προς τους θεατές στις Κάννες καλώντας τους να μην κάνουν spoilers μετά την προβολή.

Ο Ταραντίνο απαγορεύει κάθε σπόιλερ για την ταινία

Ηδη, για το «Κάποτε… στο Χόλιγουντ» έχει δημιουργηθεί και hashtag #NoSpoilersInHollywood, ωστε να μην χαλάσει κάποιος την έκπληξη και οι θεατές μάθουν κάτι για την ταινία πριν τη δουν στον κινηματογράφο.

ΛΕονάρντο Ντι Κάπριο, Μαργκο Ρόμπι, ο Κουέντιν Ταραντίνο με τη σύζυγό του και ο Μπραντ Πιτ

Η ταινία του Ταραντίνο κάνει πρεμιέρα στις Κάννες στην επέτειο των 25 χρόνων από την προβολή του «Pulp Fiction» που χάρισε στον σκηνοθέτη τον Χρυσό Φοίνικα.

Μία ματιά στην ταινία

Για το «Κάποτε… στο Χόλιγουντ» έχει κυκλοφορήσει ένα πρόσφατο τρέιλερ στο οποίο παρακολουθούμε τους συμπρωταγωνιστές Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μπραντ Πιτ, στους ρόλους του αστέρα τηλεοπτικών γουέστερν Κλιφ Ντάλτον και τον κασκαντέρ του Κλιφ Μπουθ αντίστοιχα, να ξεναγούνται στο λουσάτο κόσμο του Χόλιγουντ με οδηγό τον Αλ Πατσίνο.