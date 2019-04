Στις Κάννες πέντε ελληνικές ταινίες από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Στις φεστιβάλ των Καννώνταξιδεύουν ταινίες από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τα 5 Works in Progress που θα συμμετάσχουν στη δράση «Thessaloniki Goes to Cannes», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Μαΐου στο πλαίσιο του τμήματος Marché du Film του φετινού 72ου Φεστιβάλ Καννών που θα διεξαχθεί 14-25 Μαΐου.

Η συμμετοχή της Αγοράς του ΦΚΘ στο «Thessaloniki Goes to Cannes» είναι μια συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου με το Φεστιβάλ Καννών.

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα από τη Νοτιοανανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια που παίρνει μέρος στη συγκεκριμένη δράση του Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών, μιας από τις μεγαλύτερες και πιο περιζήτητες αγορές ταινιών στον κόσμο.

Φέτος θα παρουσιαστούν στις Κάννες πέντε ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας σε εξέλιξη, οι οποίες δεν έχουν προβληθεί προηγουμένως σε άλλο market event, έτοιμες να κατακτήσουν τη μεγάλη οθόνη. Οι ταινίες αυτές θα παρουσιαστούν στους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου οι οποίοι θα είναι παρόντες στο φετινό Φεστιβάλ Καννών.

Πρόκειται για τα εξής φιλμ:

Ο άνθρωπος με τις απαντήσεις

Ο άνθρωπος με τις απαντήσεις, Σκηνοθεσία: Στέλιος Καμμίτσης, Παραγωγή: Βίκη Μίχα, Φένια Κοσσοβίτσα, Λούκα Λουγκνάνι, Στέλιος Καμμίτσης, Εταιρείες παραγωγής: asterisk*, Blonde, 9.99 Films, Felony, με την υποστήριξη των Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, ΕΚΚ, Apulia Film Commission, ΕΡΤ, Creative Europe MEDIA Program, IDM Südtirol. Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μαγουλιώτης, Άντον Βέιλ, Στέλα Φυρογένη, 85’, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία

Μετά τον θάνατο της γιαγιάς του, ο Βίκτωρας, ένας εικοσάχρονος πρώην πρωταθλητής καταδύσεων, αναχωρεί με το πλοίο για Ιταλία. Εκεί συναντάει τον Ματίας, έναν νεαρό, παράτολμο Γερμανό. Και οι δύο κατευθύνονται προς τη Βαυαρία, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Και οι δύο αναζητούν απαντήσεις, ο καθένας στις δικές του ερωτήσεις.

Road Movie, Κωμωδία, Δράμα

Απόστρατος

Απόστρατος, Σκηνοθεσία: Ζαχαρίας Μαυροειδής, Παραγωγή: Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, Κώστας Κεφάλας, Εταιρεία παραγωγής: Faliro House, με την υποστήριξη του ΕΚΚ και ΕΡΤ. Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Σαράντης, Θανάσης Παπαγεωργίου, Γιώτα Φέστα, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιάννης Νιάρρος, Άκης Σακελλαρίου, Ξένια Καλογεροπούλου, 100’, Ελλάδα

Ο αποτυχημένος επιχειρηματίας Άρης μετακομίζει στο σπίτι του ένδοξου παππού Αριστείδη, βετεράνου του Πολέμου. Προσπαθώντας να φανεί αντάξιος της κληρονομιάς του, θα επαναπροσδιορίσει τόσο τον οικογενειακό ήρωα όσο και τον εαυτό του. Κωμωδία, Δράμα

Η ταινία παρουσιάστηκε στο Φόρουμ Συμπαραγωγών Crossroads του 54ου ΦΚΘ 2013

Μήλα

Μήλα, Σκηνοθεσία: Χρήστος Νίκου, Παραγωγή: Ηρακλής Μαυροειδής, Άγγελος Βενέτης, Νίκος Σμπιλίρης (executive producer), Εταιρεία παραγωγής: Boo Productions, Συμπαραγωγή: Μάριους Βλοντάρσκι, LAVA Films, με την υποστήριξη των ΕΚΚ, Polish Film Institute και ΕΡΤ. Πρωταγωνιστούν: Άρης Σερβετάλης, Σοφία Γεωργοβασίλη, Άννα Καλαϊτζίδου, Αργύρης Μπακιρτζής, Κώστα Ξυκομηνός, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Μπάμπης Μακρίδης, 90’, Ελλάδα, Πολωνία

Μήπως είμαστε όλα αυτά που δεν ξεχνάμε; Δράμα, Κωμωδία

Περσεφόνη

Περσεφόνη, Σκηνοθεσία - Παραγωγή: Κώστας Αθουσάκης, Εταιρεία παραγωγής: Sisyphus Projects, με την υποστήριξη του ΕΚΚ και ΕΡΤ. Πρωταγωνιστούν: Έλσα Λεκάκου, Δημήτρης Ήμελλος, Κατερίνα Λυπηρίδου, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Άγγελος Σκασίλας 90’, Ελλάδα

Εσύ τι θα 'κανες αν έβλεπες το πρώτο πρωινό του κόσμου… θα 'κλεινες τα μάτια και θα τ' άφηνες να χαθεί; Ρομαντικό Δράμα, Σινέ-Οπερέττα

Winona

Winona, Σκηνοθεσία: The Boy (Αλέξανδρος Βούλγαρης), Παραγωγή: Ελένη Μπερτέ, Εταιρεία παραγωγής: Logline, Συμπαραγωγή: Μιχάλης Σαραντινός, Μαρία Κοντογιάννη, Steficon, Πρωταγωνιστούν: Ηρώ Μπέζου, Ανθή Ευστρατιάδου, Σοφία Κόκκαλη, Δάφνη Πατακιά, 88’, Ελλάδα

Μοιάζει με μία απλή εκδρομή σε μία όμορφη παραλία. Τέσσερα κορίτσια - καμία τους η ‘Winona’ – απολαμβάνουν τη ζεστασιά του ήλιου και τη δροσιά της θάλασσας. Κάποιο μυστικό κρύβεται πίσω από τα παιχνίδια και τις φανταστικές τους ιστορίες. Δράμα

Πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει την ελληνική πρεμιέρα των ταινιών στο επετειακό 60ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου 2019.