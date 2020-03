Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Ταριχευμένα ζώα καταλαμβάνουν τη σκηνή

Ένα μιούζικαλ με ταριχευμένα ζώα στον ρόλο των ερμηνευτών είναι το «The Sea between My Soul» (Η θάλασσα ανάμεσα στην ψυχή μου) που παρουσιάζεται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Μία παράσταση που υπόσχεται να υπερβεί τα όρια μεταξύ εγκατάστασης και θεάτρου, μουσικής, φωτός, ζωής και θανάτου

Ένα ροκ μιούζικαλ, όπου ταριχευμένα ζώα τραγουδούν για τη μακρά ιστορία θανάτων και φόνων στη Μεσόγειο. Μπορεί το παράλογο τραγούδι τους να αποκαλύψει κάτι για τον κόσμο γύρω μας; Η απάντηση επί σκηνής.

Ένα ροκ μιούζικαλ μαύρου χιούμορ και παραλογισμού αφηγείται ιστορίες της Μεσογείου, προκειμένου να στοχαστούμε πάνω στο σύγχρονο «εδώ και τώρα». Ποιος είναι πιο κατάλληλος να μιλήσει για τον θάνατο πέρα από κάποιον που έχει ήδη πεθάνει; Ζώα που ταριχεύθηκαν μετά από τον φυσικό θάνατό τους αφηγούνται σε ρόλο ερμηνευτών την ιστορία τους, στο The Sea between My Soul (Η θάλασσα ανάμεσα στην ψυχή μου) του Ράεντ Γιασίν.

Παγκόσμια πρεμιέρα στη Στέγη

Μια πολυαισθητηριακή θεατρική παράσταση που κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στην Κεντρική Σκηνή σε ανάθεση της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση από τις 13 έως τις 15 Μαρτίου. Τα ταριχευμένα ζώα, που εμφανίζονται να τραγουδούν επί σκηνής εμψυχωμένα από τη φωνή του Άλαν Μπίσοπ, δρουν ως μάρτυρες του θανάτου τους και ως αφηγητές της αδιάκοπα βίαιης πραγματικότητας. Τα ψεύτικα μαρμάρινα μάτια τους και η άψυχή τους γούνα μετουσιώνουν ένα δραματικό όραμα για την περιοχή της Μεσογείου.

Το έργο αποτελεί έναν νοσηρό στοχασμό πάνω στην πολυετή ιστορία θανάτων στη Μεσόγειο Θάλασσα. H νευρική φωνή του Alan Bishop (από τους Sun City Girls) προσθέτει μια πνοή παραλογισμού στο εσχατολογικό σενάριο για τον σημερινό κόσμο.

«Δεν υπάρχει καλύτερος αφηγητής θανάτου από τους ίδιους τους αποθανόντες»

«Όπως ακριβώς τα ζώα έχουν απωθηθεί από το κάδρο μας στη σύγχρονη εποχή, το ίδιο ισχύει και για τον ίδιο τον θάνατο. Μας προκαλεί δυσφορία να βλέπουμε κατάματα τον θάνατο, παρότι ο άνθρωπος είναι αυτός που ευθύνεται για τους περισσότερους θανάτους στον κόσμο» αναφέρει ο σκηνοθέτης Ραέντ Γιασίν και συνεχίζει.

«Όλο και περισσότερο αποκρύπτεται από εμάς η όψη του θανάτου, καθώς αποφεύγουμε με κάθε δυνατό τρόπο να τον αντικρίσουμε. Όσο ενοχλητικό κι αν είναι, τα συγκεκριμένα ζώα ενσωματώνουν μια αληθινή αναπαράσταση του θανάτου, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Προκειμένου να αφηγηθεί κανείς μια ιστορία για τον θάνατο, δεν υπάρχει καλύτερος αφηγητής από τους ίδιους τους αποθανόντες.

Σαν να έχουν αναστηθεί από ένα άγνωστο παρελθόν, αυτά τα ζώα εξιστορούν το μοιραίο ταξίδι τους μιλώντας από μια διάσταση πέρα από αυτήν που ξέρουμε. Απομακρυσμένα από το φυσικό ενδιαίτημά τους και εκτοπισμένα σε ένα αστικό τοπίο, κάπου κοντά στη θάλασσα, η εμφάνισή τους κατ’ αυτό τον τρόπο προφητεύει τρόπον τινά την τρέχουσα σκοτεινή στιγμή των καιρών μας» καταλήγει ο σκηνοθέτης.

Ποιος είναι ο Ραέντ Γιασίν που κάνει πρεμιέρα στη Στέγη

Ο Ράεντ Γιασίν (γενν. 1979, Βηρυτό Λιβάνου) ζει και εργάζεται στη Βηρυτό και το Βερολίνο. Αποφοίτησε από το Θεατρικό Τμήμα του Ινστιτούτου Καλών Τεχνών της Βηρυτού το 2003 και το 2015 έλαβε μια ερευνητική υποτροφία από την Akademie der Künste der Welt της Κολωνίας. Από τους οργανωτές του Irtijal Festival –φεστιβάλ πειραματικής σύγχρονης μουσικής στη Βηρυτό–, ο Γιασίν έχει κυκλοφορήσει επίσης αρκετά μουσικά άλμπουμ, ενώ το 2009 ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής Annihaya.

Το έργο του Ραέντ Γιασίν, ως εικαστικού καλλιτέχνη και μουσικού, πηγάζει από μια εξέταση των προσωπικών του αφηγήσεων και της θέσης τους στη συλλογική ιστορία, μέσα από τον φακό της καταναλωτικής κουλτούρας και της μαζικής παραγωγής.

Έχει παρουσιάσει εκθέσεις και περφόρμανς του σε αναρίθμητα μουσεία, φεστιβάλ και καλλιτεχνικές αίθουσες.

ΡΟΚ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ

THE SEA BETWEEN MY SOUL / RAED YASSIN

Σύλληψη & Σκηνοθεσία: Raed Yassin / Μουσική & Στίχοι: Alan Bishop /Σκηνικά: Hussein Baydoun

13 έως 15 Μαρτίου 2020 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ / ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107, Κεντρική Σκηνή / Παρασκευή έως Κυριακή | 20:00 & 22:00 / Διάρκεια: 60 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)