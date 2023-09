Σεπτέμβριος στο Ηρώδειο: 10+2 παραστάσεις, διεθνή ονόματα -Τα πρώτα sold out, τι θα δούμε - iefimerida.gr

Με δύο σαρωτικά sold out για τον Δημήτρη Καταλειφό και τον Σταύρο Ξαρχάκο αρχίζει ο Σεπτέμβριος στο Ηρώδειο.

Θεατρικές παραστάσεις που καταχειροκροτήθηκαν στην περιοδεία τους, χορός, τραγούδι και η ξεχωριστή παρουσία του Γούντι Αλεν με το κλαρινέτο του, «πρωταγωνιστούν» τον Σεπτέμβριο στο Ηρώδειο.

Παραστάσεις θεάτρου, μουσικής και χορού περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου.

Τι θα δούμε τον Σεπτέμβριο στο Ηρώδειο

Οιδίπους επί Κολωνώ, 2 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο

Sold out μόλις 48 ώρες μετά το άνοιγμα τη προπώλησης έγινε η παράσταση "Οιδίπους επί Κολωνώ" στο Ηρώδειο με τον Δημήτρη Καταλειφό σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκεύα. Η πρωτοφανής ανταπόκριση του κόσμου να παρακολουθήσει την ανεπανάληπτη ερμηνεία του κορυφαίου Έλληνα ηθοποιού στον ομώνυμο ρόλο έκανε ανάρπαστα και τα 5.000 εισιτήρια μέσα σε λιγότερο από δύο ημέρες.

Με το κοινό να επιβραβεύει τον Δημήτρη Καταλειφό για την ανεπανάληπτη ερμηνεία του στον ομώνυμο ρόλο, υπό τη σκηνοθετική μπαγκέτα του Γιώργου Σκεύα. Ο κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός μαγνητίζει τους θεατές με τη μοναδική υποκριτική του στόφα, αποσπώντας διθυράμβους και επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες, με μια ιστορική ερμηνεία, η οποία αποτελεί και το επιστέγασμα της σπουδαίας θεατρικής του πορείας.

Μέσα στην υποβλητική ατμόσφαιρα, τη λιτή και συμβολική αισθητική, που δημιούργησε ο σκηνοθέτης Γιώργος Σκεύας, το θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα εισπράττει επίσης σε κάθε στάση της περιοδείας ο εξαιρετικός πρωταγωνιστικός θίασος: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Αγγελική Παπαθεμελή, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Μάξιμος Μουμούρης, Χρήστος Σαπουντζής, Γιώργος Νούσης, Νίκος Νίκας, Γιώργος Φριντζήλας, Νίκος Δερτιλής, Γιώργος Μπούτσικας, Πάνος Αποστολόπουλος, Αντώνης Αντωνιάδης, Πάρις Παρασκευάδης.

Σταύρος Ξαρχάκος ~ Ρεμπέτικο ~ 40 χρόνια μετά

Σταύρος Ξαρχάκος, «Ρεμπέτικο» 3/9 και 12/10

Οι μουσικές και τα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου που σφράγισαν το Ρεμπέτικο, την ταινία-σταθμό στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, παρουσιάζονται για πρώτη φορά σαράντα (40) χρόνια μετά.

Την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου η σκηνή του Ηρωδείου μετατρέπεται σε ρεμπέτικο πάλκο. Μπροστά στα μάτια μας, ο Σταύρος Ξαρχάκος -μαζί με 20 ακόμα μουσικούς, τραγουδιστές και ψάλτες- θα μας μεταφέρει τη συγκίνηση, τον διονυσιασμό, το φως, αλλά και τα γοητευτικά σκοτάδια των ορχηστρικών και των τραγουδιών του εμβληματικού αυτού έργου που φέτος κλείνει σαράντα (40) χρόνια από τότε που ρίζωσε στις καρδιές μας.

Σαράντα (40) χρόνια πριν, παρά τις επιθυμίες εταιρειών, επέλεξε να βρει φωνές που να ταιριάζουν σ´ αυτό που ονειρεύτηκε, φωνές με βίωμα και ιδιαίτερο χρώμα. Έτσι και τώρα επιλέγει την ομαδικότητα στην παρουσίαση αυτού του έργου χωρίς κραυγαλέα ονόματα και δίνει τον πρώτο λόγο στην ορχήστρα του.

Όλοι μαζί παίζουν, τραγουδούν, συνθέτουν μια σύγχρονη ρεμπέτικη κομπανία, δημιουργείται η συνθήκη του ρεμπέτικου πάλκου του 2023, με μουσικούς του σήμερα, με τη σύγχρονη μουσική ματιά του Σταύρου Ξαρχάκου πάνω στο ιστορικό πλέον αυτό έργο του και μας αποκαλύπτουν, πώς σαράντα (40) χρόνια μετά, το έργο αυτό συνεχίζει να εξελίσσεται, να πρωτοπορεί και να εκφράζει τα μύχια της ανθρώπινης ψυχής.

Δύο μεγάλοι και αναγνωρισμένοι διεθνώς καλλιτέχνες, δυο εμβληματικές προσωπικότητες, ενώνουν τις φωνές τους στους πρόποδες της Ακρόπολης

Μαρία Φαραντούρη, Ζυλφύ Λιβανελί στο Ηρώδειο, 7 Σεπτεμβρίου

Δύο μεγάλοι και αναγνωρισμένοι διεθνώς καλλιτέχνες, δυο εμβληματικές προσωπικότητες, ενώνουν τις φωνές τους στους πρόποδες της Ακρόπολης και τραγουδούν για την αλληλεγγύη και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Η Ελληνίδα ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη και ο Τούρκος συνθέτης Ζυλφύ Λιβανελί δίνουν μία και μοναδική συναυλία στο Ηρώδειο, την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου, με τραγούδια από το κοινό τους ρεπερτόριο, καθώς και από έργα του Μίκη Θεοδωράκη. Συμμετέχει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μαζί τους η Görkem Ezgi Yildirim.

Η φιλία της Μαρίας Φαραντούρη και του Zülfü Livaneli (Ζυλφύ Λιβανελί) μετρά περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες αμοιβαίας εκτίμησης και εγκάρδιας συνεργασίας με συναυλίες στην Τουρκία, στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, λειτουργώντας ως πρότυπο για την ανοιχτή επικοινωνία και την ειρηνική συμβίωση γειτονικών λαών μέσα από την Τέχνη τους. Από την Αθήνα έως την Κωνσταντινούπολη και από το Βερολίνο έως τη Νέα Υόρκη, πάντα σε κατάμεστα θέατρα, οι δύο καλλιτέχνες έχουν συμπράξει σε δεκάδες συναυλίες ανά τον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι η μουσική και τα τραγούδια εμπνέουν και φέρνουν πιο κοντά τους λαούς.

Δύο κοινοί δίσκοι, σε μουσική του Λιβανελί, ο πρώτος το 1982 (Η Μαρία Φαραντούρη τραγουδά Λιβανελί), σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, και ο δεύτερος το 2005 (Η Μνήμη του Νερού), σε στίχους της Αγαθής Δημητρούκα, αγαπήθηκαν από Έλληνες, Τούρκους και όχι μόνο. Το πρόγραμμα της συναυλίας στο Ηρώδειο συμπληρώνεται από τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος μαζί με τον Λιβανελί -στα τέλη της δεκαετίας του ’80- δημιούργησαν την Επιτροπή Ελληνοτουρκικής Φιλίας για την περαιτέρω προσέγγιση των δύο λαών.

Δημήτρης Λάλος, Γιώργος Χριστοδούλου

Βακχες 8 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο

Στις 8 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστούν στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού οι ΒΑΚΧΕΣ του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία της Έλενας Μαυρίδου, με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο [Διόνυσος] και τον Γιώργο Χριστοδούλου [Πενθέας] που περιοδεύει με επιτυχία σε όλη την Ελλάδα.

Η παράσταση, προσεγγίζει ερμηνευτικά το έργο και διερευνά την διονυσιακή μανία ή «βακχεία» με βασικά εργαλεία τον λόγο του Ευριπίδη, τον συνδυασμό της σύγχρονης με την παραδοσιακή μουσική. Η κινησιολογία βασίζεται στην τελετουργία των Αναστεναριών, που πιθανότατα αποτελεί επιβίωση θρησκευτικών πρακτικών από τη λατρεία του Διονύσου.

«Προτείνουμε μια δυναμική εκδοχή των Βακχών με τις ρίζες της παράστασης βαθιά στην παράδοση. Συνδυάζοντας τον φυσικό ήχο της λύρας και του νταουλιού με το ηχοτοπίο και το sound design της σύγχρονης μουσικής τεχνολογίας, σ’ έναν σκηνικό χώρο όπου τα υλικά της φύσης, αναμιγνύονται και συνομιλούν με σύγχρονα, συνθετικά υλικά, οδηγούμαστε σταδιακά στην βακχεία του έργου του Ευριπίδη. Καθώς εκτυλίσσεται η τραγωδία, τα σώματα των ηθοποιών ελευθερώνονται σε έναν οργιαστικό χορό, καταργώντας τα θεατρικά όρια», αναφέρει η σκηνοθέτις Έλενα Μαυρίδου.

Διανομή: Διόνυσος Δημήτρης Λάλος, Κάδμος Θανάσης Δόβρης, Πενθέας Γιώργος Χριστοδούλου, Τειρεσίας Βίκυ Βολιώτη, Δούλος Στέργιος Κοντακιώτης, Άγγελος α’ Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Άγγελος β’ Δήμητρα Κούζα, Αγαύη Έλενα Μαυρίδου

Χορός: Κική Καραΐσκου, Δήμητρα Κούζα, Σοφία Κουλέρα, Χριστίνα Μαριάνου, Μαριάμ Ρουχάτζε. Μουσικοί επί Σκηνής: Γιώργος Μαυρίδης, Βασίλης Κόκλας

Ο Γούντι Αλεν από το 1997 πραγματοποιεί συναυλίες με την New Orleans Jazz Band της Νέα Υόρκης

Γούντι Αλεν 9 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο

Ο ζωντανός θρύλος του Μανχάταν και της Νέας Υόρκης, ο μυθικός Γούντι Άλεν, στην τελευταία του περιοδεία στην Ευρώπη έρχεται στο Ηρώδειο, για μια μοναδική συναυλία με την οποία αποχαιρετά το ελληνικό κοινό που τόσο τον λάτρεψε.

Ο μεγάλος σκηνοθέτης, ηθοποιός, συγγραφέας και μουσικός σ’ αυτή την τελευταία περιοδεία της καριέρας του θα συνοδεύεται από τη διάσημη «New Orleans Jazz Band» με Μαέστρο τον Conal Fowkes.

Η New Orleans Jazz Band είναι οι Κόναλ Φόουλκς (Conal Fowkes) στο πιάνο, ο Σάιμον Γουέτενχολ (Simon Wettenhall) στην τρομπέτα, ο Τζέρι Ζίγκμοντ (Jerry Zigmont) στο τρομπόνι, ο Κέβιν Ντορν (Kevin Dorn) στη ντραμς, ο Μπράιαν Ναλέπκα (Brian Nalepka) στο μπάσο και στο μπάντζο ο Τζος Νταν (Josh Dunn).

Μια κλασσική και φημισμένη Jazz μπάντα λοιπόν που θα συνοδεύσει τον Woody Allen και το κλαρινέτο του στην σκηνή του Ηρωδείου. Εκεί, ο Woody Allen μας συστήνεται για τελευταία φορά με την άλλη του ιδιότητα, αυτή του μουσικού σολίστα. Παίζοντάς μας αυθεντική classic jazz της Νέας Ορλεάνης, γλυκιά και νοσταλγική, χαρούμενη και θλιμμένη συνάμα, όπως ακριβώς και οι ταινίες του.

Παίζει κλαρινέτο από μικρός και από το 1997 πραγματοποιεί συναυλίες με την New Orleans Jazz Band της Νέα Υόρκης. Το 2023 θα πραγματοποιήσει την τελευταία παγκόσμια περιοδεία του σαν μουσικός.

O Αντώνης Καφετζόπουλος στο ρόλο του Ποσειδώνα

Τρωάδες 10 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο

H τραγωδία του Ευριπίδη «Τρωάδες», σε μετάφραση Θόδωρου Στεφανόπουλου και σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη που παρακολούθησαν μέχρι σήμερα περισσότεροι από 27.000 θεατές κι η οποία αποθεώθηκε στην Επίδαυρο από κοινό και κριτικούς, ολοκληρώνει την περιοδεία της στην Αττική, με κορυφαίο σταθμό το Ηρώδειο.

Την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου, το κοινό θα παρακολουθήσει στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, ένα έργο εξαιρετικά επίκαιρο και προφητικό, καθώς ο Ευριπίδης «μιλάει» για όσα συμβαίνουν ακόμα και σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο σκηνοθέτης Χρήστος Σουγάρης, βραβευμένος από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών Κριτικών με το βραβείο «Νέου θεατρικού δημιουργού» για το 2018, υπεύθυνος καλλιτεχνικού προγραμματισμού του ΚΘΒΕ, μας παρουσιάζει φέτος μια ρηξικέλευθη ανάγνωση του αριστουργηματικού έργου του Ευριπίδη.

Τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο διεθνώς καταξιωμένος σολίστ και συνθέτης Στέφανος Κορκολής.

Στον ρόλο της Εκάβης η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, Ρούλα Πατεράκη, στην πιο συγκλονιστική ερμηνεία της χρονιάς. Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Πιατάς, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Μαρίζα Τσάρη, Κλειώ Δανάη Οθωναίου, Λουκία Βασιλείου με έναν εξαιρετικό 20μελή θίασο ηθοποιών. O Αντώνης Καφετζόπουλος στο ρόλο του Ποσειδώνα.

Με υπέρτιτλους στα ελληνικά και στα αγγλικά

Το “Fuego” είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την μουσική σύνθεση του Manuel de Falla για το μπαλέτο “El amor brujo («Ο Μάγος Έρωτας»)”

Antonio Gades με την θρυλική παράσταση “FUEGO” 22 Σεπτεμβρίου

Ο θίασος του Antonio Gades επιστρέφει στο Ηρώδειο με την θρυλική παράσταση “FUEGO”, αρκετά χρόνια μετά από τις δύο θριαμβευτικές sold-out παραστάσεις της διάσημης “Carmen”, το 2017. Έτσι, η “φλόγα” και το πάθος του φλαμένκο έρχονται και πάλι στην Αθήνα, με την Ομάδα του Antonio Gades, για να μας παρασύρουν στους μοναδικούς ρυθμούς του αυθεντικού ισπανικού φλαμένκο, σε μία μυσταγωγική βραδιά κάτω από την Ακρόπολη, στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, στις 21:00.

Η 25μελής ομάδα του Antonio Gades, αποτελούμενη από χορευτές, μουσικούς και τραγουδιστές, μεταλαμπαδεύει επί σκηνής, ολόκληρη τη φιλοσοφία, την αισθητική και την καλλιτεχνική ηθική του μεγάλου χορογράφου, εμβαθύνοντας στα θέματα του πάθους, της θυσίας και του αγώνα για κυριαρχία. Μέσα από τις μαγευτικές ερμηνείες των χορευτών, το κοινό μεταφέρεται σε ένα ταξίδι συναισθηματικής αναταραχής και έρχεται αντιμέτωπο με τις συνέπειες της ανεξέλεγκτης επιθυμίας.

Επιτομή της πεμπτουσίας της φιλοσοφίας του Gades - "επιστρέφω στην παράδοση για να εξελιχθώ" - το “Fuego” είναι η ιστορία ενός βαθιά ερωτευμένου νεαρού ζευγαριού, που η σχέση τους περιπλέκεται όταν ένας χαρισματικός και σαγηνευτικός ταυρομάχος μπαίνει στη ζωή τους. Ο ταυρομάχος σαγηνεύει τη γυναίκα και προκαλεί ένταση και ζήλια μεταξύ των δύο ανδρών. Τα έντονα συναισθήματα της αγάπης, της επιθυμίας και της αντιπαλότητας εκφράζονται μέσα από τον δυναμικό χορό και τη μουσική του φλαμένκο. Οι χορευτές μεταδίδουν την παθιασμένη φύση των χαρακτήρων τους μέσα από τις κινήσεις τους, αναδεικνύοντας την ωμή ενέργεια και τον αισθησιασμό που ενυπάρχει στο ισπανικό φλαμένκο. Η ιστορία του "Fuego" εξερευνά την πολύπλοκη δυναμική της αγάπης, της έλξης και της προδοσίας.

Οι πρώτοι χορευτές της Όπερας των Παρισίων, έρχονται το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο

Αφιέρωμα στον Ρούντολφ Νουρέγιεφ 23 Σεπτεμβρίου

Οι πρώτοι χορευτές της Όπερας των Παρισίων, έρχονται το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο, για να μας χαρίσουν μία μοναδική βραδιά αφιέρωμα στη μνήμη του θρυλικού χορευτή και χορογράφου του 20ου αιώνα, Ρούντολφ Νουρέγιεφ.

Μια ονειρική βραδιά που θα περιλαμβάνει ένα πανόραμα με τα αριστουργήματα του κλασσικού ρεπερτορίου. Ένα πρόγραμμα με τις σημαντικότερες χορογραφίες του Νουρέγιεφ, καθώς και ρόλους που τον έκαναν γνωστό σε όλη την υφήλιο.

Ο Ρούντολφ Νουρέγιεφ, ένας από τους μεγαλύτερους χορευτές που έγραψαν ιστορία στο μπαλέτο και διευθυντής της Όπερας των Παρισίων (Opera De Paris), διέγραψε μία ασυνήθιστη και επιβλητική καριέρα. Από πολύ μικρή ηλικία κέρδισε τις εντυπώσεις λόγω της μοναδικής τεχνικής του και της χαρισματικής παρουσίας του στη σκηνή. Αδιαμφισβήτητα, άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία του χορού.

Οι χορογραφίες του και οι παραστάσεις του, έδωσαν νέα πνοή στο κλασσικό μπαλέτο και διεύρυναν τα όρια του ανδρικού χορού.

Η Όπερα των Παρισίων ιδρύθηκε το 1669. Έχει λαμπρή ιστορία και παράδοση στο χορό και έχει αναδείξει πολλές από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες και χορογραφίες στην ιστορία του μπαλέτου.

«Το Μπαλέτο της Όπερας των Παρισίων έχει μακρά ιστορία που συνδέεται με τον Ρούντολφ Νουρέγιεφ. Με αυτό το αφιέρωμα ελπίζουμε να τιμήσουμε την εξαιρετική του κληρονομιά και την αέναη συνεισφορά του στο χορό».

Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου οι σολίστ του μπαλέτου της Opera De Paris, θα αποτυπώσουν κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, τη μαγεία του Νουρέγιεφ, σε ένα μοναδικό αφιέρωμα 30 χρόνια από τον θάνατό του.

IL VOLO

IL VOLO 25 Σεπτεμβρίου Ηρώδειο

Το 2009 τρεις νέοι καλλιτέχνες εμφανίζονται μεμονωμένα στο Talent Show "Ti lascio una canzone", του Ιταλικού τηλεοπτικού καναλιού RAI 1. Τα ονόματα τους ήταν τα Piero Barone, Ignazio Boschetto και Gianluca Ginoble. Αμέσως εντοπίζονται από τον Michele Torpedine, τον μάνατζερ που ξεκίνησε τη σταδιοδρομία των Andrea Bocelli, Zucchero, Giorgia και Biagio Antonacci, ο οποίος αποφασίζει να συνεργαστεί μαζί τους σε παγκόσμιες καλλιτεχνικές περιοδείες. Το εξαιρετικό φωνητικό τους ταλέντο τόσο ατομικά όσο και ως τρίο, τους έκανε σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνουν οι πρώτοι Ιταλοί καλλιτέχνες στην ιστορία, που υπέγραψαν συμβόλαιο με μια μεγάλη αμερικανική δισκογραφική εταιρεία, την Geffen Records.

Το ομώνυμο άλμπουμ IL VOLO (2010), έγινε πλατινένιο και μπήκε στο Top Ten του Billboard των ΗΠΑ. Εμφανίστηκαν σε μεγάλες ευρωπαϊκές και αμερικανικές τηλεοπτικές εκπομπές και ήταν παρόντες με τη Unicef στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για παιδιά στο The Horn of Africa.

Πουλώντας πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα για την "Special Christmas Edition", αλλά και ο συνδυασμός της παγκόσμιας περιοδείας με τη μετάδοση του πρώτου τηλεοπτικού από τα αφιερώματά τους, τα οποία έχουν επαναληφθεί πάνω από χίλιες φορές, τους μετέτρεψαν σε παγκόσμιους σούπερ σταρ!

Επίσης, το 2010, ήταν οι μόνοι Ιταλοί καλλιτέχνες που προσκλήθηκαν από τον Quincy Jones στο "We Are The World for Haiti", μαζί με 80 διεθνείς αστέρες όπως οι Celine Dion, Bono, Lady Gaga, Carlos Santana, Barbra Streisand, Enrique Iglesias, Usher, Natalie Cole και Will.i.am από τους Black Eyed Peas.

Δημιουργώντας στα επόμενα χρόνια ένα απίστευτο βιογραφικό με συμπράξεις καλλιτεχνών σε συναυλίες όπως η Barbra Streisand ή δισκογραφικές συνεργασίες όπως με τους Placido Domingo και Eros Ramazzotti, οι IL VOLO με απίστευτα νούμερα πωλήσεων στη δισκογραφία, κατόρθωσαν να γεμίζουν θέατρα, αρένες και στάδια παγκοσμίως. Πρώτη και δεύτερη θέση στο Billboard Classical Crossover chart, βραβείο Latin Pop Albums Artist of the Year, Duo or Group στα Latin Billboard Awards στο Μαϊάμι, κέρδισαν το Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 2015, Χρυσό Βραβείο Δημιουργού που παρουσιάζει το YouTube και πολλές άλλες διακρίσεις.

Γνωρίζοντας την ιστορία του Ηρωδείου και επιθυμώντας να εμφανιστούν στο μοναδικό αυτό μνημείο, οι IL VOLO επισκέπτονται για πρώτη φορά τη χώρα μας, προκειμένου να παρουσιάσουν μία συναυλία.

Χρήστος Λεοντής

Χρήστος Λεοντής 26 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο

Τον Μάρτιο του 1963, στο Θέατρο «Ακροπόλ», ο Μίκης Θεοδωράκης παρουσίασε τον Χρήστο Λεοντή και τον Μάνο Λοΐζο, στην παρθενική τους συναυλία, όπου για πρώτη φορά παρουσίαζαν, τη μουσική και τα τραγούδια τους στο κοινό. Τρεις μήνες αργότερα, ο Μάνος Χατζιδάκις, τον παρουσίασε στο θεατρόφιλο κοινό με ευχές και θερμά λόγια, στη «Μαγική Πόλη», την παράσταση που ανέβασε με τον Μίκη Θεοδωράκη στο θέατρο «Παρκ».

Ήταν το βάπτισμα του συνθέτη Χρήστου Λεοντή στον μαγικό χώρο της μουσικής.



Φέτος κλείνουν 60 χρόνια σ’ αυτό το ταξίδι.

Αυτή η συγκυρία, δίνει την ευκαιρία στον Χρήστο Λεοντή να ξαναβρεθεί και να συνταξιδέψει πάλι μαζί σας, με μια μοναδική συναυλία στο Ηρώδειο, στις 26 Σεπτεμβρίου, σε μια παράσταση που θα ανατρέξει σε μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές αυτής της εξηντάχρονης πορείας.

O Xρήστος Λεοντής γράφει: «Αυτή η συγκυρία, μου δίνει την ευκαιρία να ξαναβρεθώ και να συνταξιδέψω πάλι με σάς, το φιλόμουσο κοινό , σ’ αυτό το υπέροχο ταξίδι, με γεμάτο το δισάκι της ζωής στην πλάτη.

Στην 60χρονη αυτή πορεία οι εμπειρίες ήταν πολλές. Μου έδωσαν στη μετουσίωσή τους, τραγούδια λυρικά, ερωτικά, χορευτικά, στοχαστικά κλπ.. Μ’ αυτά, μαζί ονειρευτήκαμε, αγαπήσαμε, αγωνιστήκαμε… Μαζί πορευτήκαμε αναζητώντας την ομορφιά, και την ελπίδα… Ένα μεγάλο μέρος απ’ αυτά τα τραγούδια γράφτηκαν και για το θέατρο, αυτόν το μεγάλο μου έρωτα. Είχα τη μεγάλη τύχη να αφιερώσω μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς μου σ’ αυτό, που μου έδωσε την ευκαιρία να συνεργαστώ με σπουδαίες προσωπικότητες της τέχνης, αλλά και να πατήσω πάνω σε ποιητικά κείμενα προερχόμενα απ’ αυτό. Τα τραγούδια που θα σας παρουσιάσω, με τους υπέροχους συνεργάτες μου, μουσικούς, τραγουδιστές και φίλους από το Θέατρο, συμπεριλαμβάνονται είτε σε «κύκλους» τραγουδιών, είτε προέρχονται από το θέατρο. Μερικοί απ’ αυτούς: «Καταχνιά», «Καπνισμένο Τσουκάλι», «Πρωινό Άστρο», «Αχ! Ερωτα» και από τις παραστάσεις «Χελιδών Ηδομένη», Καντάτα Ελευθερίας», «Έρωτας Αρχάγγελος», «Φλόγα που Καίει» αλλά και ακυκλοφόρητα…

Είναι για μένα η πιο τιμητική και συγκινητική στιγμή, η ανταπόκριση στην πρόσκλησή μου, ΜΑΖΙ να συνεορτάσουμε την επέτειο αυτή, για τα 60 χρόνια της μουσικής μου δραστηριότητας, και σας ευχαριστώ γι’ αυτό»

Συμμετέχουν οι χορωδίες AMBITUS (διδασκαλία Κατερίνα Βασιλικού) και Δήμου Κηφισιάς (διδασκαλία Θανάσης Αρβανίτης)

Ερμηνεύουν: Μίλτος Πασχαλίδης , Γιάννης Κότσιρας, Κώστας Τριανταφυλλίδης , Ηρώ Σαΐα, Ιωάννα Φόρτη, Αγγελική Τουμπανάκη

Έκτακτη συμμετοχή: Maria del Mar Bonet / Φιλική συμμετοχή: Σταμάτης Κραουνάκης / Παρουσιάζει ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Σκηνοθεσία: Κωστής Καπελώνης, Διεύθυνση Ορχήστρας: Χρήστος Λεοντής

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο «ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ» για την ενίσχυση των σκοπών του.

Γιάννης Στάνκογλου, Μαριλίτα Λαμπροπούλου

«Οιδίπους Τύραννος» 27 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο

Μετά τη μεγαλειώδη υποδοχή στην Επίδαυρο και τους 16.000 θεατές που κατέκλυσαν το θέατρο, τα Θεατρικά Δρώμενα ΙΑΣΜΟΣ με χαρά παρουσιάζουν την συνέχεια της καλοκαιρινής περιοδείας της παράστασης «Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Σίμου Κακάλα, στα ανοιχτά θέατρα της Αττικής και της περιφέρειας, αλλά και την πανηγυρική ολοκλήρωσή της στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου.

Η παράσταση συνεχίζει τη θριαμβευτική πορεία της, σημειώνοντας απανωτά sold out και αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές από κοινό και κριτικούς.

Τον εμβληματικό ρόλο του Οιδίποδα ερμηνεύει ο Γιάννης Στάνκογλου σε μια καθηλωτική ερμηνεία. Μαζί του ένα σύνολο σημαντικών ηθοποιών: Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Γιάννης Νταλιάνης, Χρήστος Μαλάκης, Σίμος Κακάλας, Γιώργος Αμούτζας, Πανάγος Ιωακείμ, Μάρκος Γέττος, Απόστολος Καμιτσάκης, Γιώργος Κορομπίλης, Αυγουστίνος Κούμουλος, Γιώργος Λόξας, Παύλος Παυλίδης. Μουσικός επί σκηνής ο Φώτης Σιώτας, ο οποίος έχει συνθέσει και τη μουσική της παράστασης.

Η μετάφραση είναι του Γιώργου Μπλάνα, τα σκηνικά του Γιάννη Κατρανίτσα, την κίνηση υπογράφει η Σοφία Πάσχου, τους φωτισμούς ο Αλέκος Γιάνναρος και ο σχεδιασμός των μασκών, που αποτελούν δομικό στοιχείο της παράστασης, είναι έργο της Μάρθας Φωκά.

Ο Οιδίπους βρίσκεται αντιμέτωπος με το πεπρωμένο του, από το οποίο προσπαθεί να ξεφύγει από τότε που γεννήθηκε. Ο χρησμός που έλαβε ο πατέρας του, βασιλιάς της Θήβας, Λάιος, επιβεβαιώνεται με τον χειρότερο τρόπο. Ο Οιδίπους γίνεται εν αγνοία του πατροκτόνος, παντρεύεται την μητέρα του Ιοκάστη και ανεβαίνει ο ίδιος στον θρόνο της Θήβας. Η τραγική αλήθεια δεν αργεί να αποκαλυφθεί, επιβεβαιώνοντας ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει από τη μοίρα του.

Classic Rock 7 επιστρέφει στο Ηρώδειο

«Classic Rock 7» 29 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο

Το ραντεβού καθιερώθηκε και το Classic Rock 7 επιστρέφει στο Ηρώδειο με δυνατούς guest πρεσβευτές του αυθεντικού Rock ήχου, μια δυνατή ορχήστρα και τις πιο μεγάλες rock επιτυχίες, σε ένα εντελώς νέο εκρηκτικό playlist!

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου θα ζήσουμε την πιο λαμπερή νύχτα του Σεπτέμβρη όπου τα αστέρια της rock και το φεγγάρι του κλασικού ήχου θα φωτίσουν με την λάμψη τους τη σκηνή του Ηρωδείου, σε μια μουσική εμπειρία ζωής για τους θεατές της Αθήνας που θα έχουν την τύχη να βρεθούν στο πιο σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός του καλοκαιριού.

Οι φετινοί guests είναι χαρισματικές και εμβληματικές προσωπικότητες της rock μουσικής σκηνής και έρχονται για πρώτη φορά να τραγουδήσουν κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό και την Ακρόπολη !!!

Ο DAVE EVANS, ο πρώτος τραγουδιστής και συν-ιδρυτής τoυ θρυλικού συγκροτήματος ΑC/DC, 50 χρόνια από την ίδρυση τους, θα ερμηνεύσει τραγούδια σταθμούς όπως το TNT και το Highway to heaven αλλά και covers που έπαιξαν οι AC/DC στην πρώτη περιοδεία τους!!!

O JUSTIN HAYWARD, η αυθεντική αξεπέραστη φωνή των MOODY BLUES, με μοναδικά κομμάτια όπως το Nights in White Satin και το Tuesday Afternoon. Το μοναδικό στυλ μουσικής των Moody Blues βρίσκεται σταθερά όλα αυτά τα χρόνια στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και συνεχίζει να φωτίζει τις συναυλιακές αρένες παγκοσμίως.

Η MAGGIE REILLY, η κεντρική φωνή της μπάντας του MIKE OLDFIELD, η οποία ερμήνευσε τα διάσημα κομμάτια Moonlight shadow και France. Εκτός από τις αγαπημένες επιτυχίες με τον Mike Oldfield θα ερμηνεύσει και το διαχρονικά διάσημο κομμάτι Everytime you touch, το οποίο εκτόξευσε την καριέρα της το 1992 αλλά και άλλες δικές της επιτυχίες.

Και η εμπειρία απογειώνεται με τον δυνατό συμφωνικό ήχο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και με την δυναμική της ηλεκτρικής μπάντας από τους: Δαμόπουλος Κωσταντίνος: Keyboards, Καλαντζάκος Θοδωρής: Electric Guitar, Καλαντζάκος Λουκάς : Drums, Φακανάς Γιώργο: Bass