Sani Festival 2023: Από UB40 και Μπόνι Τάιλερ μέχρι Sarah Brightman και Tom Odell -Όσα θα γίνουν στη Χαλκιδική - iefimerida.gr

Πέρσι στο Sani Festival είδαμε -μεταξύ άλλων σπουδαίων- τον Αντρέα Μποτσέλι. Φέτος το πρόγραμμα στη Χαλκιδική αποτελεί λόγο για να προγραμματίσεις καλοκαιρινές διακοπές. Άλλωστε αυτός είναι και ένας από τους λόγους που ο θεσμός γίνεται κάθε καλοκαίρι και καλύτερος

Sani Festival, στην κορυφή ενός μαγευτικού βράχου, στη μέση της θάλασσας, στο Sani Resort της Χαλκιδικής. Εκεί, που τα πιο λαμπρά αστέρια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, αποφάσισαν να μετακομίσουν για φέτος, γεμίζοντας νύχτες και αισθήσεις με τις ανυπέρβλητες νότες τους. Αλλωστε σαν την Χαλκιδική, δεν έχει!

Ποιους θα δούμε φέτος στο Sani Festival

Με ένα μεγαλειώδες κοντσέρτο που αποκαλύπτει την άλλη όψη των big events σαν αυτό της διάσημης superstar Sarah Brightman, συνοδεία ορχήστρας και χορωδίας. Της σοπράνο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως, τις συνεργασίες κορυφής, τα αμέτρητα βραβεία και τη φωνητική έκταση που ξεπερνά τις 3 οκτάβες. Της μοναδικής λυρικής τραγουδίστριας που υπήρξε ταυτόχρονα στην κορυφή των charts χορευτικής, κλασικής και κλασικής crossover μουσικής του Billboard. Την αυθεντική Christine Daae που με την ανεπανάληπτη ερμηνεία της στο Phantom of the Opera κατέχει κι εκεί την πρωτιά με πάνω από 40 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

Sarah Brightman

Με επιλεκτικές μουσικές συναναστροφές υψηλού επιπέδου, ιστορικής σημασίας και καλλιτεχνικής υπέρβασης, σαν αυτή της Bonnie Tyler με τον Chris Norman. Μιας super star της pop μ’ έναν από τους διασημότερους rocker όλων των εποχών. Της Bonnie Tyler του «Total eclipse of the heart» και των εκατομμυρίων πωλήσεων δίσκων και του Chris Norman, του φημισμένου front man των θρυλικών Smokie. Σε δύο καταπληκτικές συναυλίες, back to back, στο ίδιο stage, στην πιο εκρηκτική νύχτα του Sani Festival για το 2023.

Bonnie Tyler

Αλλά και με ένα από τα διασημότερα συγκροτήματα του κόσμου στην ιστορία της Αγγλοσαξονικής μουσικής βιομηχανίας. Εκείνων που πάντρεψαν αρμονικά την reggae με τα pop και rock ακούσματα, ανεβάζοντάς την στα ψηλότερα σκαλιά των Αγγλικών και Αμερικάνικων charts. Τους μοναδικούς UB40 που παρέα με τον δικό τους super star, τον αυθεντικό front man τους Ali Campbell, μας υπόσχονται την πιο ρυθμική, την πιο χορευτική συναυλία, το απόλυτο πάρτι του φετινού καλοκαιριού.

Ali Campbell

Και φυσικά δεν θα μπορούσε να απουσιάζει κι ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της νεότερης γενιάς. Αυτός που τα τελευταία χρόνια κατέκτησε την κορυφή με το λατρεμένο «Another Love», βραβευμένος με BRIT Award και Ivor Novello Award, το νέο μεγάλο αστέρι του pop-rock στερεώματος, με τις δισεκατομμύρια προβολές και ακροάσεις, η αυτού εξοχότης Tom Odell ανεβαίνει στο Sani Hill για να μας μεταφέρει στο σύμπαν του.

Tom Odell

Κι από κοντά, δύο μελωδικοί σημαιοφόροι του ιδρυτικού κύκλου του Sani Festival, «Jazz on the Hill». Δύο εξέχουσες προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής, δύο ιερά τέρατα της διεθνούς jazz σκηνής. Μια μεγάλη κυρία, μια τεράστια «μαύρη φωνή», η σημαντικότερη ίσως εν ζωή τραγουδίστρια της jazz, soul και blues Dianne Reeves να ανοίγει την διοργάνωση κι ο αξεπέραστος σολίστας των μυθικών συνεργασιών, ο μεγάλος Νορβηγός Jan Garbarek με το σαξόφωνό του να την κλείνει.

Jan Garbarek

Νέοι ή παλαιότεροι μύθοι, όλοι τους ζωντανοί θρύλοι κι αγαπημένοι του Ελληνικού κοινού, που επιπλέον θα έχει την τύχη και τη χαρά να απολαύσει κι έναν ακόμη μεγάλο καλλιτέχνη, αυτή τη φορά της σύγχρονης Ελληνικής δημιουργίας.

Τον κορυφαίο Σταύρο Ξαρχάκο και την φρέσκια, σύγχρονη και διεισδυτική του ματιά στον πλούτο της δημοτικής μας παράδοσης. Σ’ ένα μελωδικό οδοιπορικό «από τον Πόντο στην Κρήτη». Μια γέφυρα ανάμεσα «στην ακουστική ιστορία και το ηλεκτρικό μέλλον». Ανάμεσα στις διαφορετικές κουλτούρες, αφού προσεγγίζει από τη μία εκείνη των ξένων επισκεπτών μας κι από την άλλη τους συστήνει τη δική μας. Λειαίνοντας έντεχνα αρχέγονες νότες κι ακούσματα κι αναπαράγοντας μνήμες και συναισθήματα αιώνων με σύγχρονα μουσικά εργαλεία. Επιχειρώντας ακόμη και σημειολογική ερμηνεία της φυσιογνωμίας και ταυτότητας του ίδιου του Sani Festival, όντας σκηνικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα ethnic-jazz τριάντα χρόνια του και στις εκφάνσεις της νέας εποχής του. Μαζί του οι εκλεκτοί ερμηνευτές Ηρώ Σαΐα, Αλέξης Παρχαρίδης και Δημήτρης Αποστολάκης.

Διασκέδαση και απόλαυση στο Sani Festival

Το Sani Festival, ένας πολιτιστικός θεσμός πρότυπο, της αμιγούς ιδιωτικής πρωτοβουλίας που στην 30η επέτειό του αναδείχθηκε ως το World’s Leading Cultural Destination Resort για το 2022 από τα World Travel Awards, συνεχίζει να ακμάζει. Επί τρεις δεκαετίες υπηρέτησε με συνέπεια τις επιταγές της αληθινής τέχνης, ταυτίζοντας τις επιλογές του με το DNA της. Εμποτισμένο με υψηλή αισθητική και ποιότητα, στοχεύει στη χαρά, την διασκέδαση, την απόλαυση.

Σήμερα το Sani Festival, ισχυροποιώντας το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα, καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής. Να αναδειχθεί σε σκηνή των μεγάλων και σημαντικών καλλιτεχνικών γεγονότων, να μετουσιωθεί σε βήμα των νέων τάσεων και ρευμάτων, να καταστεί επικοινωνιακό όχημα της ευρύτερης περιοχής και της χώρας, να δώσει λύσεις και απαιτήσεις στις εξισώσεις του πολιτιστικού τουρισμού.

Καλείται, με σεβασμό πάντα στην πολύχρονη ιστορία του, να εμπλουτίσει τη φυσιογνωμία και ταυτότητά του, διευρύνοντας τις καλλιτεχνικές του θεματικές και προσδίδοντας ένταση στην εξωστρέφειά του. Παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, μοναδικές για την ουσία και την φόρμα τους, ισοδύναμες κι αντάξιες τόσο της φήμης του όσο και των προκλήσεων των νέων καιρών. Συντεταγμένες με την κουλτούρα και τις ανάγκες όλων μας, όχι μόνο της τοπικής κοινωνίας αλλά και των ξένων επισκεπτών μας.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ στη Sani Festival

15 Ιουλίου Dianne Reeves

22 Ιουλίου Bonnie Tyler & Chris Norman

29 Ιουλίου Sarah Brightman Με ορχήστρα και χορωδία

5 Αυγούστου UB40 ft Ali Campbell

12 Αυγούστου Tom Odell

19 Αυγούστου Σταύρος Ξαρχάκος «Από τον Πόντο ως την Κρήτη»

26 Αυγούστου Jan Garbarek Group ft Trilok Gurtu