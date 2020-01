«For Sama» στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Μία γυναίκα στον πόλεμο, φαβορί για Οσκαρ [πρόγραμμα]

Οσκαρικά ντοκιμαντέρ, πολυβραβευμένα, πολυαναμενόμενα παρουσιάζει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο καθιερωμένο ραντεβού της Άνοιξης.

22ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Ανατρεπτικά και αποκαλυπτικά είναι τα ντοκιμαντέρ του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 15 Μαρτίου 2020. Ντοκιμαντέρ που υπόσχονται εκπλήξεις και δυνατές συγκινήσεις.

Αναγνωρισμένοι σκηνοθέτες στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

«Desert One»

Η δύο φορές κάτοχος Όσκαρ, Μπάρμπαρα Κοπλ αποκαλύπτει στο ντοκιμαντέρ «Desert One» την πραγματική ιστορία πίσω από την μυστική επιχείρηση διάσωσης αμερικανών ομήρων στο Ιράν, το 1979.

Χρησιμοποιώντας animation, συνεντεύξεις με τους ανθρώπους που ενεπλάκησαν στην επιχείρηση -μεταξύ αυτών και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζίμι Κάρτερ- και σπάνιο αρχειακό υλικό, η σκηνοθέτις θυμάται μία από τις πιο περίπλοκες και επώδυνες επιχειρήσεις στην αμερικανική ιστορία. Το ντοκιμαντέρ της Κοπλ έρχεται σε μια περίοδο που οι πληγές στις σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν παραμένουν ανοιχτές.

Ντοκιμαντέρ για την πρώτη μονάδα ασθενών που πάσχουν από Aids

«5Β»

Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ σκηνοθέτης Πολ Χάγκις (Crash) μαζί με τον Νταν Κράους αφηγούνται στο ντοκιμαντέρ «5Β» την ιστορία των ανθρώπων που εργάζονταν στην πρώτη μονάδα που δημιουργήθηκε για την φροντίδα ασθενών που πάσχουν από AIDS στο Γενικό Νοσοκομείο του Σαν Φρανσίσκο. Ένα διεισδυτικό ντοκιμαντέρ που υμνεί τις προσπάθειες καθημερινών ηρώων, των γιατρών και νοσοκόμων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με το πρώτο κύμα της επιδημίας.

Η επικαιρότητα αλλιώς στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ντοκιμαντέρ

«Citizen K»

Στο «Citizen K» ο Άλεξ Γκίμπνι μελετά την παράξενη υπόθεση του Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη Ρωσία, ο οποίος απέκτησε φήμη τη δεκαετία του 1990, πέρασε δέκα χρόνια στη φυλακή και από ολιγάρχης μετατράπηκε σε απρόσμενο μάρτυρα – σύμβολο για τους διαφωνούντες με τον Πούτιν.

«XY Chelsea»

Την ιστορία της διεμφυλικής πρώην στρατιωτικού Τσέλσι Μάνινγκ που διέρρευσε 750.000 απόρρητα κυβερνητικά έγγραφα και καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 35 ετών, εξερευνά το ντοκιμαντέρ «XY Chelsea» του Τιμ Τρέιβερς – Χόκινς.

H Μάνινγκ έμεινε επτά χρόνια στην φυλακή και αφέθηκε ελεύθερη όταν ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, της απένειμε χάρη. Το ντοκιμαντέρ είναι το πορτρέτο μιας γυναίκας που τώρα καλείται να ξεκινήσει μια νέα ζωή, ενώ παρουσιάζει τον αγώνα της για τα δικαιώματα της διεμφυλικής κοινότητας.

«This is not a movie»

Τη συναρπαστική ζωή του βρετανού πολεμικού ανταποκριτή Ρόμπερτ Φισκ εξερευνά το ντοκιμαντέρ «This is not a movie» του Καναδού Γιούνγκ Τσανγκ, ακολουθώντας τον στην εμπόλεμη Συρία και στο Ισραήλ. Μέσα από την καριέρα του βετεράνου ανταποκριτή, το ντοκιμαντέρ θέτει ερωτήματα για τη φύση της σύγχρονης δημοσιογραφίας.

Ντοκιμαντέρ στο δρόμο για τα Όσκαρ

«For Sama»

Το υποψήφιο για Όσκαρ μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, «For Sama» των Γουαάντ Αλ-Κατέμπ και Έντουαρντ Γουότς, με φανατικούς θαυμαστές και κριτικές, αποτελεί μια προσωπική καταγραφή της εμπειρίας μιας γυναίκας στον πόλεμο. Αποτελεί ερωτική επιστολή μιας μητέρας προς την κόρη της, η οποία αφηγείται πέντε χρόνια από τη ζωή της σκηνοθέτιδος Γουάαντ Αλ-Κατέμπ στη Συρία, στη διάρκεια των οποίων ερωτεύεται, παντρεύεται και γεννά τη Σάμα, ενώ παράλληλα προσπαθεί να επιβιώσει από τον πόλεμο και να προστατεύσει τη ζωή της κόρης της.

Μουσικά ντοκιμαντέρ

«Mystify: Michael Hutchence»

To «Mystify: Michael Hutchence» του Ρίτσαρντ Λόουενσταϊν είναι ένα συγκλονιστικό πορτρέτο του τραγουδιστή των INXS, Μάικλ Χάτσενς, ο οποίος βρέθηκε σε ηλικία 37 ετών κρεμασμένος σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Σίδνεϊ. Ο σκηνοθέτης χρησιμοποιεί σπάνιο αρχειακό υλικό και εξερευνά τα δύσκολα παιδικά χρόνια του τραγουδιστή, την μετεωρική του άνοδο, τις ερωτικές σχέσεις του, τη μάχη του με τα ναρκωτικά και την προσπάθειά του να βρει εσωτερική γαλήνη. Παράλληλα, προσπαθεί να φωτίσει το μυστήριο του θανάτου του.

The Quiet One

Στη διάρκεια της ζωής του, ο Μπιλ Γουάιμαν, ένα από τα ιδρυτικά μέλη του θρυλικού συγκροτήματος The Rolling Stones, τράβηξε χιλιάδες φωτογραφίες, συγκέντρωσε χιλιάδες αναμνηστικά και πολλές πολλές ώρες οπτικού υλικού που δεν προβλήθηκε ποτέ. Το ντοκιμαντέρ «The Quiet One» αποκαλύπτει αυτή τη μοναδική συλλογή, περιλαμβάνει συνεντεύξεις με φίλους και μέλη της οικογένειάς του και ξεναγεί το κοινό στο μυαλό του γνωστού μουσικού, με τον ίδιο τον Γουάιμαν να περιγράφει την 30χρονη μουσική του εμπειρία με το θρυλικό ροκ συγκρότημα.

