Συνεργασία έκπληξη για τον Σάκη Ρουβά: Με την σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου στο Ηρώδειο

View this post on Instagram

Για πρώτη φορά στο Ηρώδειο! Στις 12 Σεπτεμβρίου ενώνουμε τις φωνές μας με την Σόνια Θεοδωρίδου για να ζήσουμε όλοι μαζί μια βραδιά, γεμάτη τραγούδι, συναίσθημα και συγκίνηση!☝🏻Link in Bio #concert #odeonofherodesatticus