Ο Ρομέν Γαβράς σκηνοθέτησε για το Netflix μια ταινία σαν αρχαία ελληνική τραγωδία στο Παρίσι -Με τίτλο «Athena» - iefimerida.gr

Η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή είναι ο οδηγός του αιρετικού σκηνοθέτη Ρομέν Γαβράς, γιου του Κώστα, στην τρίτη ταινία που σκηνοθετεί στην καριέρα του (μετά τα βίντεο με σταρ όπως οι Jay Z και Κanye West).

Η ταινία θα προβληθεί στο Νetflix και γυρίστηκε στα προάστια του Παρισιού.

«Όταν η μοίρα χτυπά, κανένας θνητός δεν μπορεί να απελευθερωθεί από τη δυστυχία». Αυτή η φράση του Σοφοκλή από την Αντιγόνη είναι η προμετωπίδα που επέλεξε ο Ρομέν Γαβράς για τη νέα του ταινία με τον εύγλωττο τίτλο «Αthena», που θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στα μέσα Σεπτεμβρίου στη διεθνή πλατφόρμα του Netflix.

Με τον γνώριμο ρυθμό του, με κώδικες αστικής βαρβαρότητας, ψυχολογικής ωμότητας, σε ένα περιβάλλον χάους, απόγνωσης, εκδίκησης, τρία αδέλφια, νεαροί, στα προάστια του Παρισιού, μπαίνουν σε μια δίνη που απηχεί τις αφηγηματικές διαδρομές του αρχαίου δράματος. Πρωταγωνιστεί, μάλιστα, ο Dali Benssalah, που είδαμε στον ρόλο του αδίστακτου σαδιστή στην τελευταία ταινία του James Bond, το «No Τime to Die».

Τρεις έφηβοι και το Παρίσι βουλιάζουν στο χάος

To τρέιλερ που έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix είναι καθηλωτικό και αποκαλύπτει την εικονογραφία, την αισθητική και τις βασικές κατευθύνσεις.

Ο ίδιος ο Ρομέν Γαβράς για πρώτη φορά είχε αποκαλύψει τον Ιανουάριο, μιλώντας στο περιοδικό Blue της Αegean Αirlines: «Η ταινία θα μοιάζει με αρχαία τραγωδία οπωσδήποτε ως προς τη φόρμα. Όπως και το περιεχόμενο θα έχει αντίστοιχες αναφορές, χωρίς να παραπέμπει απευθείας σε ένα συγκεκριμένο έργο. Είναι όμως σαφώς επηρεασμένη από τα αρχαία κείμενα».

Ο Γαβράς υπογράφει και το σενάριο της ταινίας μαζί με τον Ladj Ly, που είναι γνωστός από το σενάριο που έγραψε για τη γαλλική ταινία «Les Misérables» (Οι Αθλιοι).

Το μόνο που έχει γίνει γνωστό για την υπόθεση του «Athena» είναι το εξής: μερικές ώρες μετά τον τραγικό θάνατο του μικρότερου αδελφού τους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τρία αδέλφια βλέπουν τις ζωές τους να βουλιάζουν στο χάος. Παρατηρώντας το τρέιλερ, διαπιστώνει κανείς ότι μαζί βουλιάζει στο χάος και το Παρίσι. Η ίδια η πόλη-πατρίδα.

Στο φιλμ συμμετέχουν επίσης οι Anthony Bajon, Sami Slimane, Ouassini Embarek και Alexis Manenti.

Ο Ρομέν Γαβράς στα γυρίσματα για το Neo Surf στην Αθήνα / So Me

«Φέρνει» τη Σαρλίζ Θερόν στην Αθήνα

To «Αthena» είναι η τρίτη ταινία που σκηνοθετεί ο Ρομέν Γαβράς, γιος του περίφημου σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, μετά το «Οur day will come» και το «The World is Ours», όπου πρωταγωνιστούσαν η Ιζαμπέλ Ατζανί και ο Βενσάν Κασέλ.

Ο Γαβράς έχει συνεργαστεί με τον Jay Z, τον Kanye West και άλλους σημαντικούς μουσικούς για τα βίντεοκλιπ τους, ενώ έχει γυρίσει τα διαφημιστικά κορυφαίων οίκων, μεταξύ των οποίων ο Dior, ο Yves Saint Laurent, ο Louis Vuitton κ.ά.

Στα γυρίσματα του διαφημιστικού για το άρωμα του Dior συνεργάστηκε με τη Σαρλίζ Θερόν. Οταν της περιέγραψε το νέο μεγάλο εικαστικό πρότζεκτ που ετοιμάζει και που θα παρουσιαστεί στην Αθήνα από το Ιδρυμα Ωνάση, που έχει και την παραγωγή του έργου, η Θερόν σχεδόν απαίτησε να λάβει μέρος σε αυτό! Πρόκειται για το Genera8ion που αποτελείται από τρεις ποπ, πολυμεσικές εγκαταστάσεις, το «Neo Surf», που μας μεταφέρει στην Αθήνα του 2034, το «Εmotions» με την καθηλωτική Σαρλίζ Θερόν και το «Agartha», που μας μεταφέρει στις ΗΠΑ, σε μια αλλόκοτη στρατιά προπαγανδιστών που πιστεύουν ότι η Γη είναι κούφια.

Το πρότζεκτ θα παρουσιαστεί από το Ιδρυμα Ωνάση το φθινόπωρο. Συγκεκριμένα, δύο εγκαταστάσεις θα γίνουν στη Στέγη και μία στη Μάντρα στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Περιγράφοντας αυτή τη συνεργασία με τη Σαρλίζ Θερόν για το πρότζεκτ που θα δούμε στην Αθήνα, είπε στο Blue Μagazine:

«Έχουμε γυρίσει μερικά διαφημιστικά μαζί και κατά καιρούς τής μιλούσα για το πρότζεκτ. Και έτσι, από μόνη της, μου είπε “ω, θέλω να συμμετάσχω σε αυτό”. Έγινε με τον πιο απλό και φυσικό τρόπο. Είναι πραγματικά σπουδαία ηθοποιός και η τεχνική της είναι συγκλονιστική. Στο φιλμ θα τη δείτε να εκφράζεται πραγματικά με όλη την γκάμα των συναισθημάτων, να μοιάζει με μια μηχανή συναισθημάτων. Στο φιλμ κλαίει, νιώθει ευτυχής, θυμώνει, και όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα πλάνο, χωρίς ποτέ να διακόψει το γύρισμα η κάμερα, ενώ οι αλλαγές στην έκφρασή της γίνονται μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. One cut. Είναι σαν τα συναισθήματα να δημιουργούνται από έναν υπολογιστή. Είναι μοναδική».

H Σαρλίν Θερόν, στο φιλμ «Εmotions» του Genera8ion, που θα δούμε το φθινόπωρο από το Ιδρυμα Ωνάση

Ο ουρανός των ολύμπιων θεών

Τα γυρίσματα του Neo Surf έγιναν στην Αθήνα τον χειμώνα του 2020, λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία. Όταν τον ρώτησα γιατί επέλεξε να κάνει γυρίσματα τον χειμώνα και όχι την άνοιξη ή το καλοκαίρι, όπως επιλέγουν οι περισσότεροι ξένοι κινηματογραφιστές όταν έρχονται στην Ελλάδα, ο Ρομέν Γαβράς μου απάντησε αφοπλιστικά: «Λατρεύω τους χειμωνιάτικους ουρανούς στην Ελλάδα. Έχουν τόσο έντονη δραματικότητα, έχουν βάθος, ο αέρας είναι αναζωογονητικός, σε διαπερνά και ταυτόχρονα έχεις διαρκώς ένα υπέροχο ελαφρύ φως. Είναι σαν τον ουρανό των ολύμπιων θεών».

Κάθε καλοκαίρι ερχόταν με τους γονείς του στην Ελλάδα και θυμάται αυτά τα καλοκαίρια με αγάπη, με νοσταλγία. Τελευταία διαπιστώνει ότι θέλει να επιστρέφει όλο και πιο συχνά στη χώρα μας. Αρχισε μάλιστα μαθήματα Ελληνικών μέσα στην πανδημία. Η ελληνική κληρονομιά μέσα του ξυπνά και αρχίζει να αναδύεται με μοναδικό τρόπο στις αιρετικές, σκληρές συχνά ταινίες του. Η πρώτη σαφής εικόνα, τον Σεπτέμβριο, στις οθόνες του Netflix, για το παγκόσμια κοινό, με την Athena του.

Ακολουθούν αποσπάσματα από το «Neo Surf», που γύρισε στην Αθήνα για το πρότζεκτ Genera8ion, και θα παρουσιαστεί σύντομα από το Ιδρυμα Ωνάση.