Η ριζοσπαστική παιδαγωγική του Γιώργου Λάππα στη γκαλερί Citronne - iefimerida.gr

Η CITRONNE Gallery στην Αθήνα οργανώνει την εκδήλωση «Κατασκευή γκρεμών: Η ριζοσπαστική παιδαγωγική του Γιώργου Λάππα».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης που παρουσιάστηκε στην Citronne και έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στις 19.00

Η μέθοδος διδασκαλίας του Λάππα στην Citronne

Στην εκδήλωση θα διερευνηθεί ο τρόπος και η μέθοδος διδασκαλίας του Γιώργου Λάππα, ο οποίος αμφισβητώντας την κανονιστική και συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία, επαναπροσδιόρισε τις καλλιτεχνικές πρακτικές και τον καλλιτεχνικό λόγο στα τέλη του 20ου και τις αρχές του 21ου αιώνα, με μακροχρόνιο αντίκτυπο. Η παιδαγωγική του υπήρξε ριζοσπαστική, με την κυριολεκτική σημασία του όρου, καθώς ανέτρεξε στις ρίζες της γλυπτικής, διαταράσσοντας τις συμβάσεις και διευρύνοντας τα όρια της καλλιτεχνικής σκέψης και δημιουργίας.

Θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ανέκδοτο υλικό, αποσπάσματα από λήψεις της εικαστικού Βίκης Μπέτσου και του σκηνοθέτη Ηλία Παπαϊωάννου. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τον τρόπο διδασκαλίας του Γιώργου Λάππα βασισμένο σε βιντεοσκοπήσεις μαθημάτων και συνομιλιών του καλλιτέχνη με μαθητές του.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι:

Νίκος Δασκαλοθανάσης, Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ

Αναστασία Δούκα, εικαστικός, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμού́ Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αφροδίτη Λίτη, γλύπτρια, Ομότιμη Καθηγήτρια Γλυπτικής της ΑΣΚΤ

Βίκη Μπέτσου, εικαστικός, Επίκουρη Καθηγήτρια Βιντεοτέχνης στην ΑΚΣΤ

Τατιάνα Σπινάρη-Πολλάλη, Δρ Ιστορίας της Τέχνης, Διευθύντρια της γκαλερί CITRONNE

Γιώργος Χαρβαλιάς, Καθηγητής, πρώην πρύτανης ΑΣΚΤ

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Γιώργος Τζιρτζιλάκης, Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

«Η δουλειά μου στη Σχολή Καλών Τεχνών είναι να ορίσω την κάτοψη του σπιτιού της Μούσας. Το σπίτι αυτό είναι ναρκοθετημένο και επομένως διατυπώνω ασκήσεις που λειτουργούν ανιχνευτικά και άλλες που είναι πυροκροτητές. Πιστεύω ότι ανακαλώντας τις φαινομενικά αστείες ρήσεις των ασκήσεων, ένας καλλιτέχνης θα μπορέσει να τροφοδοτηθεί διά βίου από αυτές. Ο αγαπημένος μου κριτικός και θεωρητικός της τέχνης, στον οποίο μπορώ να στραφώ σε δύσκολη στιγμή, είναι ο Νασρεντίν χότζας και μαζί του τα Σούφικα κείμενα και τα βουδιστικά Κοάν. Στην παλαιότερη γλυπτική, μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, η δουλειά μας (προσθετική ή λαξευτική) θα μπορούσε ευσύνοπτα να ορισθεί ως κατασκευή γκρεμών (προς τα μέσα ή προς τα έξω). Το αληθινό ταλέντο του καλού γλύπτη είναι η ικανότητα να κουμαντάρει το ψυχικό υλικό του ιλίγγου.

Πιστεύω ότι υπήρξα καλός δάσκαλος, γιατί έχω ένα πηγαίο χάρισμα κωμικού ηθοποιού. Μέσα από αυτό, μπορώ να σπάω τον τρόμο του ιλίγγου και να βοηθώ τους φοιτητές να μανουβράρουν την έλξη του και να εποπτεύουν την έννοια του βάθους. Η ιλιγγιώδης αιώρηση πάνω από έναν γκρεμό, η παρατήρηση των φαινομένων αντήχησης μέσα στο υλικό και η διάπλαση της ελαστικότητας του γκελ της ψυχής τους, όταν προσκρούουν στα τοιχώματα των γκρεμών, είναι οι βασικοί άξονες της διδασκαλικής άσκησής μου.» Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Γιώργου Λάππα στην Άρτεμη Καρδουλάκη, Τα Νέα της Τέχνης, τχ. 186, Απρίλιος 2010.

Κατασκευή γκρεμών. Η ριζοσπαστική παιδαγωγική του Γιώργου Λάππα, Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στις 19.00

Ο Γιώργος Λάππας γεννήθηκε το 1950 στο Κάιρο και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στην Αθήνα. Από το 1970-74 σπούδασε Κλινική Ψυχολογία στο κολλέγιο Reed. Ασχολήθηκε με την έρευνα και συμμετείχε σε ψυχιατρικάπρογράμματα σε κλινικές στο Σάλεμ (Όρεγκον), στο Σαν Φρανσίσκο και στο Σαν Ντιέγκο (Καλιφόρνια). Το 1974, ωςυπότροφος του Watson Foundation ταξιδεύει στην Ινδία, όπου συλλέγει ντοκουμέντα για την ινδική γλυπτική καιαρχιτεκτονική. Ταξιδεύει στο Ιράν και στο Αφγανιστάν. Το 1975 φοιτά στο Architectural Association School of Architecture στο Λονδίνο και συνεχίζει τις σπουδές του με εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ιταλία. Από το 1977 έως το 1982 φοιτά στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (5ετής μελέτη Γλυπτικής στα εργαστήρια Παππά και Νικολαΐδη).Το 1984 παίρνει υποτροφία του Γαλλικού Ινστιτούτου για την École nationale supérieure des beaux-arts στο Παρίσι,όπου σπουδάζει Γλυπτική. Το 1986-87 εργάζεται σε Γαλλία και Αγγλία. Το 1991 με υποτροφία της Fondation Cartier βρίσκεται στο Jouy-en-Josas. Το 1995 ταξιδεύει σε Αγγλία, ΗΠΑ, Κορέα και Ιαπωνία. Από το 1987 έως το 2016 διδάσκει Γλυπτική στη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών.

Στις ατομικές εκθέσεις του καλλιτέχνη, συμπεριλαμβάνονται: Πλέγματα, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα (1981), Άβακας, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα (1985), Mappemonde, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα (1987), Ζάρια, Γκαλερί Bernier, Αθήνα (1990), Ζαριές, Tramway, Γλασκώβη (1991), Κόκκινοι Αστοί, Γκαλερί Albert Baronian, Βρυξέλλες (1992), Γλυπτά, Γκαλερί Tanit, Μόναχο (1992), Η στάση του Καλλιτέχνη, Γκαλερί Bernier, Αθήνα (1993), Ποταμοφόδια, Αποθήκη 1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης και Γενί Τζαμί, Θεσσαλονίκη (1996), Φωτεινά Έργα, Γκαλερί Gentili, Φλωρεντία (1997), Άνθρωπος και Παρουσία Φαντασμάτων, Γκαλερί Tanit, Μόναχο (1997), Έλμπο, Γκαλερί Bernier/ Eliades, Αθήνα (1997), Έλμπο, Γκαλερί Lehmann Maupin, Νέα Υόρκη (1998), Γιώργος Λάππας, Γκαλερί Bernier/Eliades, Αθήνα (2001), Γλυπτά, Γκαλερί Ντιάσπρο, Λευκωσία (2004), Γιώργος Λάππας, Εικαστικό Κέντρο Ρεθύμνης (2005), Γιώργος Λάππας, Γκαλερί Xippas, Παρίσι (2007), Ντοκουμέντα και γλυπτικά τοπία, Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης (2013), Happy Birthday, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα (2016), Φιγούρες και Σακίδιο με αυτιά Γκαλερί Citronne – Πόρος (2017), Maqams of Blood and Maqams of Milk, Αλατζά Ιμαρέτ, Δημήτρια, Θεσσαλονίκη (2017), Από εδώ έως την Αιωνιότητα, Πινακοθήκη Χανίων (2018), Εγκιβωτισμός, Γκαλερί Citronne – Αθήνα (2019), Γλυπτά και Φωτεινές εγκαταστάσεις, Γκαλερί Citronne, Aθήνα (2019), Αλαφροΐσκιωτο Βάδισμα, Γκαλερί Citronne – Αθήνα (2023)

Το έργο του Γιώργου Λάππα έχει παρουσιαστεί σε πολλές ομαδικές εκθέσεις μεταξύ των οποίων: 1982 Μπιενάλε Νέων, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Παρίσι (1982), Europalia 1982, Χάσσελτ, Βέλγιο (1982), 19η Μπιενάλε του Σάο Πάολο (1987), Aperto, 43η Μπιενάλε της Βενετίας (1988), Psychologica/ Abstraction, Σπίτι της Κύπρου, Αθήνα (1989), 44ηΜπιενάλε της Βενετίας (ελληνική συμμετοχή, 1990), Metropolis, Martin-Gropius-Bau, Βερολίνο (1991), Post Human, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης FAE, Λωζάνη, Castello di Rivoli, Τορίνο, Σπίτι της Κύπρου, Αθήνα, Deichtorhallen Hamburg, Αμβούργο (1992), Μήτις, Μουσείο Γουλανδρή (1994), Μπιενάλε της Gwangju, Κορέα (1995), Everything That's lnteresting is New, Εργοστάσιο, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα (1996), Μάγοι και Μαγεία, Κτήμα Παυλίδη, Αθήνα(2001), Outlook, Αθήνα (2003), Giants - European Conversation Pieces, The Hague Sculpture, Χάγη (2006), Monument to Now, Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, Αθήνα (2004), Odyssey: Greek Art from the Last Fifty Years, γκαλερί Gmurzynska, Ζυρίχη (2006), sculpture@citynord, Γκαλερί Peter Borchardt, Αμβούργο (2006), Supernatural: An Exercise in Loads, Γκαλερί ΑΜΡ, Αθήνα (2010), The System of Objects, Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, Αθήνα (2013), 2016 Genii Loci. Ελληνική Τέχνη από το 1930 έως σήμερα, Κρατικό Μουσείο Manege, Αγία Πετρούπολη (2016), 2017 Documenta 14 – Μαθαίνοντας από την Αθήνα, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα (2017), Documenta 14 - ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ, Fridericianum, Κάσελ (2017).

Πληροφορίες έκθεσης:

Γιώργος Λάππας | Αλαφροΐσκιωτο Βάδισμα

Επιμέλεια: Αφροδίτη Λίτη, Τατιάνα Σπινάρη-Πολλάλη, Γιώργος Τζιρτζιλάκης

Διάρκεια: 24 Οκτωβρίου 2023 – 13 Ιανουαρίου 2024

CITRONNE Gallery – Αθήνα | Πατριάρχου Ιωακείμ 19 (4ος όροφος), 10675 Κολωνάκι, Αθήνα (+30) 210 7235 226, info@citronne.com

Ώρες λειτουργίας: Τρ, Πέμ, Παρ: 11.00-20.00 Τετ, Σάβ: 11.00-16.00