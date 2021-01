Ιδρυμα Ωνάση: Μια αφηγηματική εγκατάσταση με ιστορίες μαύρων γυναικών -Βία, δουλεμπόριο, αδικίες

Βρεθείτε σε έναν κήπο για να συναντήσετε προφορικές ιστορίες που αφορούν γενιές Αφροαμερικανών γυναικών μέσα από τη νέα πρόταση του Ιδρύματος Ωνάση.

Η Stephanie Dinkins, καλλιτέχνις που συμμετέχει στο Onassis New Inc Extended Reality (ONX) Studio στη Νέα Υόρκη, παρουσιάζει το Secret Garden στο 2021 Sundance Film Festival έως τις 3 Φεβρουαρίου σε μια ψηφιακή εκδήλωση.

Καθώς περιπλανιέστε σε αυτόν τον διάσπαρτο από ήχους χώρο, θα συναντήσετε γυναίκες που έχουν πολλές ιστορίες να πουν: πώς επιβίωσαν από ένα πλοίο που έκανε δουλεμπόριο, πώς μεγάλωσαν σε μια φάρμα μαύρων τη δεκαετία του 1920, πώς επιβίωσαν από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου και πώς έγιναν μέρος ενός προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε από Αφροαμερικανές. Το Secret Garden μας υπενθυμίζει ότι το να λες και να ακούς ιστορίες είναι μια πράξη αντίστασης.

Το Secret Garden είναι μια εμβυθιστική αφηγηματική εγκατάσταση που συνδυάζει ηχητικές ιστορίες που αφηγούνται μαύρες γυναίκες με μια δυναμική, ζωηρή οπτική ανάδραση. Το έργο θα έκανε πρεμιέρα στο SXSW 2020, αλλά τελικά θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Sundance New Frontier 2021. Το έργο αποτελεί μια εμπειρία μη γραμμικής, σποραδικής αφήγησης ενός ταυτόχρονου παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος πολλών γενεών. Μια σύλληψη της καλλιτέχνιδας Στέφανι Ντίνκινς, το “Secret Garden” είναι εμπνευσμένο από αυτοβιογραφικές, προγονικές και φουτουριστικές εμπειρίες που αναδεικνύουν τη μαύρη γυναικεία συνείδηση μέσα στην ιστορία.

Οι New York Times έχουν φιλοξενήσει την Ντίνκινς στις σελίδες τους ως “AI influencer”

Η εταιρεία Apple έχει αναγνωρίσει την έρευνα και τα προσανατολισμένα στην κοινότητα εγχειρήματα της Ντίνκινς, περιλαμβάνοντάς τη στη διαφημιστική εκστρατεία "Behind the Mac" (στην εκδοχή για το Μπρούκλιν). Τα Wired, Art In America, Artsy, Art21, Hyperallergic, BBC, Wilson Quarterly και πολλά δημοφιλή podcast έχουν αναδείξει τον τελευταίο καιρό την τέχνη και τις ιδέες της Ντίνκινς.

Το ONX Studio θα έχει και ένα παράλληλο δωρεάν δημόσιο πρόγραμμα στις 2 Φεβρουαρίου, από τις 12:00 έως τη 1:00 μ.μ. (Ανατολική Ζώνη Ώρας). Στο “Bodies in Space: Storytelling and the Moving Image in Extended Reality”, o Loren Hammonds θα συντονίσει μια συζήτηση με δύο καλλιτέχνιδες –τη Stephanie Dinkins και τη Λουκία Αλαβάνου– οι πρακτικές των οποίων περιλαμβάνουν την αφήγηση ιστοριών μέσω εικονικής πραγματικότητας, επαυξημένης πραγματικότητας και εμπειρικού design. Μια ανάθεση του Nokia Bell Labs και του Ιδρύματος Ωνάση.

Το “Secret Garden” ήταν επίσης ανάθεση στο πλαίσιο του Eureka Commissions του Ιδρύματος Ωνάση στην Αμερική (Onassis USA), μιας πρωτοβουλίας η οποία στηρίζει την καινοτόμα, διερευνητική παραγωγή που θέτει ερωτήματα εντός ενός νέου πολιτισμικού τοπίου, αμετάκλητα επηρεασμένου από την COVID-19, και μιας κοινωνίας αντιμέτωπης με την κοινωνική και φυλετική αδικία.

Εκτός από το “Secret Garden”, η Stephanie Dinkins και τα μέλη του ONX (Onassis New Inc Extended Reality) Ari Melenciano και Idris Brewster, μαζί με την κινηματογραφίστρια Sophia Nahli Allison, έχουν επιλεγεί από το New Frontier για να παρουσιάσουν για πρώτη φορά το έργο τους Traveling the Interstitium with Octavia Butler, μια συμπαραγωγή του NY Live Arts. Από τα δεκατέσσερα πρότζεκτ που έχουν επιλεγεί για το New Frontier, τα τέσσερα έχουν δημιουργηθεί από αποφοίτους του NEW INC και μέλη του ONX.

Όλα τα πρότζεκτ του New Frontier θα παρουσιαστούν σε μια ψηφιακή πλατφόρμα που δημιουργήθηκε ειδικά για την περίσταση, ενώ για το “Secret Garden” θα πραγματοποιηθεί και μια ειδική παρουσίαση στον χώρο του ONX Studio, στη 645 Fifth Avenue στη Νέα Υόρκη. Κεντρική καλλιτέχνιδα: Stephanie Dinkins

Βασικοί συνεργάτες: Ethan Edwards, John Fitzgerald, Matthew Niederhauser, Danielle McPhatter, Sidney San Martín, Kate Stevenson, Adaora Udoji, Chris White / Παραγωγή: Stephanie Dinkins, Adaora Udoji, Nokia Bell Labs, NEW INC, ONX Studio Μια ανάθεση του Ιδρύματος Ωνάση και του Nokia Bell Labs. Προπωληση εισιτηριων ΕΔΩ