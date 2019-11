Φρίντα Κάλο: Μυστηριώδης πίνακας της φημισμένης ζωγράφου έπιασε 5,9 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία [εικόνα]

To αστρονομικό ποσό των 5.8 εκατ. δολαρίων έπιασε ένας πίνακας της Φρίντα Κάλο σε δημοπρασία του οίκου Christie’s στη Νέα Υόρκη υπερβαίνοντας κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις.

Η αξία του πίνακα «Ποτρέτο Κυρίας στα Λευκά» υπολογιζόταν κάπου μεταξύ τριών και πέντε εκατ. δολαρίων, αλλά το τελικό τίμημά του ήταν το δεύτερο υψηλότερο που έπιασε ποτέ έργο της φημισμένης – και για την πολυκύμαντη ζωή της - Μεξικανής ζωγράφου, μετά το Dos Desnudos en el Bosque, που είχε πουληθεί από τον ίδιο οίκο δημοπρασιών προ τριετίας για πάνω από οκτώ εκατ. δολάρια.

#AuctionUpdate Tonight in our #LatinAmericanArt sale, Frida Kahlo's 'Portrait of a Lady in White' surpasses its high estimate to achieve a total of $5,836,500, the second highest price the artist has achieved at auction. #FridaKahlo https://t.co/gTOjc3r3XH pic.twitter.com/LA7YMT5CTA