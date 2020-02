«Phantom Of The Opera»: Πρώτη γεύση από το μιούζικαλ-φαινόμενο των 140 εκατ. θεατών παγκοσμίως [εικόνες & βίντεο]

Το μιούζικαλ φαινόμενο στην Αθήνα.

Η ονειρεμένη μουσική, οι θεσπέσιες φωνές του original cast του West End, τα εκθαμβωτικά κοστούμια και τα επιβλητικά σκηνικά, βάζουν το κοινό στην Όπερα του Παρισιού στις αρχές του 19ου αιώνα.

Η κορωνίδα των μιούζικαλ

«The Phantom of the Opera». Το αποκαλούν κορωνίδα των μιούζικαλ που καθηλώνει το κοινό. Είναι η παράσταση-φαινόμενο που αγαπήθηκε όσο καμία άλλη και κέρδισε τη λατρεία του κοινού σε 160 πόλεις σε 30 χώρες του κόσμου.

Το Φάντασμα της Όπερας ερμηνεύει ο superstar του παγκόσμιου μουσικού θεάτρου Ben Forster, που κατέκτησε όλο τον κόσμο ως Ιησούς στο Jesus Christ Superstar

Το δημοφιλές μιούζικαλ φτάνει στην Αθήνα με τους αυθεντικούς πρωταγωνιστές του West End και κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου.

Στο ρόλο της νεαρής πριμαντόνα Κριστίν η Celinde Schoenmaker

Το μιούζικαλ μάς μεταφέρει στο Παρίσι του 19ου

Το μιούζικαλ διαδραματίζεται στην όπερα του Παρισιού στα μέσα του 19ου αιώνα, παρακολουθούμε τη νεαρή τραγουδίστρια Κριστίν να κερδίζει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη σε μία Λυρική Σκηνή στοιχειωμένη από την παρουσία ενός μυστηριώδους άνδρα που καλύπτει το πρόσωπό του με μάσκα και κρύβεται στα σκοτάδια των παρασκηνίων.

Το «Φάντασμα» είναι ένας ιδιοφυής μουσικός και τραγουδιστής που χειραγωγεί την Κριστίν

Το «Φάντασμα» είναι ένας ιδιοφυής μουσικός και τραγουδιστής που χειραγωγεί την Κριστίν, βάζει τους δικούς του όρους για να εξασφαλίσει την επιτυχία της και κερδίζει τη συμπάθειά της, τουλάχιστον ως τη στιγμή της αναπόφευκτης προδοσίας που θα οδηγήσει και τους δύο σε ένα φλερτ με το θάνατο.

Μία πατρασταση με αυθεντικά κοστούμια και σκηνικά από το west end του Λονδίνου

Το Φάντασμα της Όπερας, ένα πλάσμα με φωνή αγγέλου, φτιαγμένο από σκοτάδια και θρύλους ερμηνεύει ο superstar του παγκόσμιου μουσικού θεάτρου Ben Forster, που κατέκτησε όλο τον κόσμο ως Ιησούς στο Jesus Christ Superstar. Στο ρόλο της νεαρής πριμαντόνα Κριστίν η Celinde Schoenmaker, μία από τις πιο αγαπημένες ερμηνεύτριες του West End του Λονδίνου, που άφησε εποχή με την ερμηνεία της σε αυτό το ρόλο όπως και με την εμφάνισή της στο Les Miserables. Μία γεύση από το μιούζικαλ στο παρακάτω βίντεο.

The Phantom of the Opera /του Andrew LIoyd Webber / Music : Andrew Lloyd Webber / Lyrics : Charles Hart / Additional Lyrics : Richard Stilgoe / Book : Richard Stilgoe & Andrew Lloyd Webber / Based on the novel "Le Fantôme de l'Opéra" by Gaston Leroux

Στα Αγγλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους / Από 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟ CHRISTMAS THEATER ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ