Πέθανε ο Ζοάο Ζιλμπέρτο -O μετρ της μπόσα νόβα

Ο Βραζιλιάνος μουσικός Ζοάο Ζιλμπέρτο, ένας από τους θρύλους της μπόσα νόβα, πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Υπήρξε από τους πιο ευρηματικούς συνθέτες του είδους. Γεννήθηκε στη Μπαϊα. Έζησε μέσα στη μουσική και ο παππούς του, του αγόρασε την πρώτη του κιθάρα. Ξεκίνησε τις πρώτες του ηχογραφήσεις το 1951 ενω υπέφερε από χρόνια κατάθλιψη.

Η πρώτη του μποσα νόβα επιτυχία

Ο Λούιζ Τέλις, ηγέτης του συγκροτήματος Quitandinha Serenaders τον κάλεσε στο Πόρτο Αλέγκρε στη νότια Βραζιλία και εκεί έγραψε το πρώτο κομμάτι της μπόσα νόβα το «Bim-Bom».



Ο Ζοάο Ζιλμπέρτο τα τελευταία χρόνια είχε αποτραβηχτεί και έδωσε την τελευταία του συναυλία το 2008.



Παιδιά του οι Μπεμπέλ Ζιλμπέρτο, Ζοάο Μαρσέλο Γκιλμπέρτο, Λουίζα Καρολίνα Γκιλμπέρτο. Ταινίες που έχει εμφανιστεί Nem Tudo é Verdade, A Linguagem de Orson Welles, Where Are You, João Gilberto. Η δεύτερη γυναίκα του ήταν η περίφημη τραγουδίστρια Άστρουντ Ζιλμπέρτο.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε μέσω του Facebook ο γιός του, ο Ζοάο Μαρτσέλο. «Ο πατέρας μου πέθανε. Η μάχη του ήταν ευγενής, προσπάθησε να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του ενώ έχανε την αυτονομία του», έγραψε ο Ζοάο Μαρτσέλο γι' αυτόν τον θρύλο της βραζιλιάνικης μουσικής που ζούσε κατεστραμμένος οικονομικά και μόνος του στο Ρίο.