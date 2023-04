Πέθανε ο μουσικός παραγωγός Σέιμουρ Στάιν -Είχε ανακαλύψει τους Madonna, Ramones, Talking Heads - iefimerida.gr

Ο Σέιμουρ Στάιν, θρυλικός μουσικός παραγωγός, υπεύθυνος για την έναρξη της καριέρας των Madonna, Talking Heads, The Pretenders, Ramones και άλλων, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Ο θάνατος του μουσικού παραγωγού επιβεβαιώθηκε από τη μικρότερη κόρη του Μάντι, η οποία δήλωσε στους New York Times ότι ο Σέιμουρ Στάιν πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες χθες μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Η πορεία του σημαντικού μουσικού παραγωγού

Ο Στάιν γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 18 Απριλίου 1942. Λάτρεψε τη μουσική βιομηχανία όταν φοιτούσε ακόμη στο γυμνάσιο και στα 15 του (το 1957) εργάστηκε για καλοκαιρινή πρακτική στην King Records, στο Σινσινάτι. Έγινε υπάλληλος του Billboard μόλις έναν χρόνο αργότερα και το 1961 ανέλαβε μόνιμο ρόλο στην King.

Το 1966 ο Στάιν μαζί με τον δισκογραφικό παραγωγό Ρίτσαρντ Γκοτέρερ ίδρυσαν τη Sire Productions, που έγινε Sire Records. Επένδυσαν 10.000 δολάρια ο καθένας και ξεκίνησαν εισάγοντας τους underground ήχους της βρετανικής prog-rock στην αμερικανική αγορά.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 η Sire ήταν μια υπολογίσιμη δύναμη στις σκηνές new wave και punk των ΗΠΑ, με τον Στάιν να υπογράφει συμβόλαια με τους Ramones και τους Talking Heads το 1975.

Οι σημαντικότερες κινήσεις του Στάιν έγιναν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 όταν υπέγραψε συμβόλαια συνεργασίας με τους The Pretenders στο τέλος της δεκαετίας, και το 1982 με τη Madonna.

Παρέμεινε πρόεδρος της Sire -καθώς και αντιπρόεδρος της Warner Bros. Records- μέχρι που αποσύρθηκε από τη μουσική βιομηχανία τον Ιούλιο του 2018. Εισήχθη το 2005 στο Rock And Roll Hall Of Fame (του οποίου ήταν συνιδρυτής το 1983) και το 2016 τιμήθηκε με το βραβείο Richmond Hitmaker στο Songwriters Hall Of Fame. Την ίδια χρονιά που συνταξιοδοτήθηκε, ο Στάιν κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του «Siren Song: My Life In Music».