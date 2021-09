Πέθανε η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός Τζέιν Πάουελ -Συμπρωταγωνίστησε με τον Φρεντ Αστέρ [εικόνες & βίντεο] | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός και χορεύτρια Τζέιν Πάουελ, η οποία έγινε γνωστή μέσα από κλασικά μιούζικαλ, όπως το «Επτά νύφες για επτά αδέρφια» (Seven Brides for Seven Brothers), αλλά και το «Royal Wedding», όπου συμπρωταγωνίστησε με τον σπουδαίο Φρεντ Αστέρ.

Η οικογενειακή φίλη και εκπρόσωπος της οικογένειας, Σούζαν Γκρέιντζερ, επιβεβαίωσε στο χολιγουντιανό Μέσο «Deadline» ότι η Τζέιν Πάουελ Πάουελ (γεν. 1929) πέθανε στο σπίτι της, στο Γουίλτον του Κονέκτικατ, από φυσικά αίτια.

Ο τελευταίος σύζυγος της Πάουελ ήταν ο επίσης ηθοποιός και δημοσιογράφος Ντικ Μουρ, (πέθανε το 2015), με τον οποίο είχαν παντρευτεί το 1988.

Η Τζέιν Πάουελ με τον Ρίτσαρντ Νίξον, το 1962 στο Χόλιγουντ / Φωτογραφία: AP Photo

Η νεαρή Πάουελ με τον σπουδαίο Μπάστερ Κίτον, το μακρινό 1944 / Φωτογραφία: AP Photo

Η διάσημη αφίσα της ταινίας «Royal Wedding»

