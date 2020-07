«Πέρσες»: Πώς η Τέχνη μπορεί να ανθήσει στην παράδοξη εποχή του κορωνοϊού -Ύμνοι στα ξένα μέσα, τι έγινε στη ζωντανή μετάδοση

View this post on Instagram

Μεγαλειώδη υποδοχή όπως αρμόζει σε μια μεγάλη παραγωγή και ενθουσιώδες παρατεταμένο χειροκρότημα χάρισαν στους συντελεστές της παράστασης «Πέρσες» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή Δημήτρη Λιγνάδη οι θεατές που βρέθηκαν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Παρουσία της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη μια sold out βραδιά χαράσσεται στη μνήμη όλων ως ιστορική καθώς μαζί με τους θεατές στο αργολικό θέατρο βρέθηκε για πρώτη φορά και το διεθνές κοινό χάρη στη ζωντανή μετάδοση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Live from Epidaurus. Απόψε η τρίτη, τελευταία παράσταση στην Επίδαυρο! Σας περιμένουμε για μια συναρπαστική εμπειρία! «Πέρσες» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Λιγνάδη [24, 25, 26 Ιουλίου, 21:00 - Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου] ℹ️ & 🎟️: www.n-t.gr ℹ️ & 🎟️: greekfestival.gr ℹ️ & 🎟️: www.viva.gr #εθνικοθεατρο #εθνικο_θεατρο #εθνικό_θέατρο_ελλάδας #εθνικόθέατρο #greeknationaltheatre #nationaltheatreofgreece #ntg #gnt #ethnikotheatro #εθνικο