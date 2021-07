Τι θα παρουσιάσει ο καινοτόμος σκηνοθέτης και εικαστικός William Kentridge στο SNF Nostos [πρόγραμμα] | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Αυτό το καλοκαίρι, το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μας καλεί να γιορτάσουμε αυτό που χάσαμε και κερδίσαμε ξανά στη διάρκεια ενός χρόνου και μίας πανδημίας: τη μαγεία των παραστατικών τεχνών από κοντά.

Ο κορυφαίος William Kentridge ξεδιπλώνει την τέχνη του με την παράσταση Sibyl, και μας παρουσιάζει κόσμους πολυεπίπεδους, γεμάτους εικόνες, ήχους, συναισθήματα και στοχασμό. Παραστάσεις και ταινίες που πραγματεύονται τη θεματική Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη που διατρέχει ολόκληρο το SNF Nostos, εγείροντας επίκαιρα ερωτήματα για τη θέση του ανθρώπου σε μια εποχή που διαρκώς μετασχηματίζεται, πρωταγωνιστούν στο πρόγραμμα των παραστατικών τεχνών.

Η Αμερικανίδα χορογράφος Beth Corning παρουσιάζει το Just Human, ένα έργο που αμφισβητεί τα όρια μεταξύ ανθρώπου και μηχανής, η Annie Dorsen σκηνοθετεί την παράσταση Hello Hi There, όπου πρωταγωνιστές είναι δύο υπολογιστές προσφέροντας μια διαφορετική καλλιτεχνική εμπειρία ακόμη και για τους πιο υποψιασμένους θεατές, ενώ η σειρά λογοτεχνικών αναγνώσεων A.I. in Fiction ζωντανεύει συναρπαστικές λογοτεχνικές ιστορίες μέσα από την ερμηνεία των εξαιρετικών ηθοποιών Τaylor Schilling (Orange is the New Black), Κατερίνα Λέχου (Το Νησί) και David Strathairn (The Bourne Ultimatum).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

William Kentridge, Waiting for the Sibyl

William Kentridge, SIBYL / Πρώτο μέρος: The Moment Has Gone

Δεύτερο μέρος: Waiting for the Sibyl / Μουσική σύνθεση και σύλληψη από τους Nhlanhla Mahlangu and Kyle Shepherd

Η όπερα δωματίου Waiting for the Sibyl περιλαμβάνει μια σειρά έξι σύντομων σκηνών με τα χαρακτηριστικά στοιχεία της τέχνης του William Kentridge και διηγείται την ιστορία της Κυμαίας Σίβυλλας, ιέρειας του Απόλλωνα. Αυτό που παραμένει ανείπωτο στην όπερα είναι το ότι η σύγχρονη Σίβυλλα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο αλγόριθμος που αποκαλύπτει το ίδιο μας το μέλλον. Όμως, υπάρχει κάτι μέσα μας που μας κάνει να παλεύουμε ακόμα για μια πιο ανθρώπινη Σίβυλλα: η επιθυμία μας για κάτι άλλο πέρα από τη μηχανή. Δείτε το βίντεο

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ταινία The Moment Has Gone παρουσιάζεται από τον Kyle Shepherd, έναν κορυφαίο Νοτιοαφρικανό καινοτόμο πιανίστα, και μια ανδρική χορωδία της Νότιας Αφρικής υπό τη διεύθυνση του Nhlanhla Mahlangu. Το φιλμ ενσωματώνει το City Deep, το τελευταίο έργο της σειράς του Kentridge με αφορμή τη φιλμογραφία του Soho Eckstein, καθώς και μια αλληλουχία εικόνων με τον ίδιο τον Kentridge εν ώρα δημιουργίας, επιφυλάσσοντας μια εμφάνιση-έκπληξη από την ίδια τη Σίβυλλα.

Στην περσινή έκδοση του SNFestival RetroFuture, ο κορυφαίος William Kentridge μας ξενάγησε διαδικτυακά στο στούντιό του στο Γιοχάνεσμπουργκ. Φέτος, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα με την εμπειρία της ίδιας της παράστασης που θα μας επιτρέψει να θαυμάσουμε την τέχνη του Kentridge ζωντανά και από κοντά.

William Kentridge, SIBYL: Τετάρτη 25 και Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021, 20:30, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ

Beth Corning, Just Human

Τι δίνει νόημα στη ζωή μας; Τι είναι αυτό που διαχωρίζει τον άνθρωπο από τη μηχανή; Πόσο μπορεί πραγματικά να συμβάλλει η τεχνητή νοημοσύνη στην ικανοποίηση των αναγκών μας; Η αμερικανίδα χορογράφος Beth Corning έρχεται στο SNF Nostos με το Just Human, μια χοροθεατρική παράσταση που εξερευνά τις πιο ζωτικές ανάγκες της ανθρωπότητας, αλλά και το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ανταποκρίνεται ή όχι σ΄ αυτές.

Η δημιουργός της βραβευμένης σειράς παραστάσεων The Glue Factory Project φέρνει στην Ελλάδα τη σύγχρονη οπτική της, την πλούσια κίνηση και το χαρακτηριστικό της χιούμορ. Μέσα σε 30 λεπτά, «ώριμοι» χορευτές διασχίζουν το τοπίο των ανθρώπινων διαδράσεων και ταξιδεύουν στο μονοπάτι της χαράς, του φόβου και της επιθυμίας, αναζητώντας απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα της εποχής μας. Δείτε αποσπάσματα από προηγούμενα έργα:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αnnie Dorsen, Hello Hi There

Θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε παράσταση όταν οι ηθοποιοί είναι δύο υπολογιστές; Το Hello Hi There αντλεί έμπνευση και υλικό από τη διάσημη τηλεοπτική συζήτηση μεταξύ του φιλόσοφου Μισέλ Φουκώ και του γλωσσολόγου/ακτιβιστή Νόαμ Τσόμσκι από τη δεκαετία του '70 για τη δημιουργία ενός διαλόγου μεταξύ δύο ειδικά σχεδιασμένων chatbot: κάθε βράδυ, αυτά τα προγράμματα υπολογιστών που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μιμούνται ανθρώπινες συνομιλίες, ερμηνεύουν ένα νέο, ζωντανό κείμενο, με τη μορφή αυτοσχεδιασμού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή η ασυνήθιστη παράσταση της σκηνοθέτιδας Annie Dorsen από τη Νέα Υόρκη, απεικονίζει τον βαθμό στον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να αντικατασταθεί από τον υπολογιστή. Το Hello Hi There είναι ένας έξυπνος, μερικές φορές τρομακτικός, δημιουργικός και χιουμοριστικός διάλογος για την ανθρωπότητα στην εποχή της ψηφιακής αναπαραγωγής της.

Αnnie Dorsen, Hello Hi There: Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021, 19:30, Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

A.I. in Fiction

Ποιο είναι το μέλλον του ανθρώπου σε έναν κόσμο όπου τα ψηφιακά και τεχνολογικά εργαλεία διαρκώς εξελίσσονται; Η παρουσία των ρομπότ στην καθημερινότητά μας είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή μια πραγματικότητα που ολοένα πλησιάζει; Οι συγγραφείς των λογοτεχνικών αποσπασμάτων ήταν υπερβολικοί ή διέβλεπαν το μέλλον της ανθρωπότητας;

Σε αυτήν τη σειρά δραματικών αναγνώσεων, οι καταξιωμένοι ηθοποιοί Taylor Schilling (Orange is the New Black), David Strathairn (The Bourne Ultimatum) και Κατερίνα Λέχου (Το Νησί) θα ερμηνεύσουν αποσπάσματα από έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, εξερευνώντας τη μακρόβια σύνδεση, αλλά και ένταση, μεταξύ της ανθρωπότητας και της τεχνητής νοημοσύνης. Τη σκηνοθετική επιμέλεια της εκδήλωσης έχει ο Bryan Doerries, καλλιτεχνικός διευθυντής του Theater of War Productions.

Βάλτε στο πρόγραμμα τo Α.Ι. in Fiction και παρακολουθήστε από κοντά συναρπαστικές λογοτεχνικές ιστορίες να ζωντανεύουν μέσα από την ερμηνεία εξαιρετικών ηθοποιών, αναδεικνύοντας τη στενή σχέση ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

A.I. in Fiction: Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021, 20.00, Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ.

Κινηματογράφος, Ταινίες Μικρού Μήκους, Χορός

Καλοκαίρι, σινεμά και χορός πάνε μαζί! Γι’ αυτό και στο φετινό πρόγραμμα του SNF Nostos δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι κινηματογραφικές προβολές και χορευτικές παραστάσεις.

Απολαύστε την ταινία του Φριτς Λανγκ Metropolis με τη συνοδεία της The Anvil Orchestra, η οποία ταξιδεύει από την Αμερική για να συνοδεύσει το επικό Γερμανικό εξπρεσιονιστικό φιλμ με μια πρωτότυπη μουσική σύνθεση. Ταξιδέψτε σε κόσμους περιπετειώδεις, δυστοπικούς αλλά και ανθρώπινους με ταινίες και ντοκιμαντέρ γύρω από τη θεματική του φετινού φεστιβάλ Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη απολαμβάνοντας μια κινηματογραφική τέχνη που εγείρει ερωτήματα και δίνει απαντήσεις για ζητήματα που μοιάζουν πιο επίκαιρα από ποτέ. Θαυμάστε την εγχώρια καλλιτεχνική δύναμη μέσα από ταινίες μικρού μήκους και παραστάσεις χορού από νέους καλλιτέχνες που έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) της ARTWORKS.

«Τον Αύγουστο του 2021, σας περιμένουμε στο SNF Nostos για να νιώσουμε ξανά τη χαρά και τη μαγεία των παραστατικών τεχνών και του κινηματογράφου από κοντά, καλωσορίζοντας μια νέα εποχή, στην οποία οι τέχνες και η ανθρωπότητα βαδίζουν και πάλι μαζί» αναφέρει η ανακοίνωση των διοργανωτών

SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) 25-29.08.2021

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) www.snfnostos.org

Είσοδος ελεύθερη

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθήστε το iefimerida.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida.gr